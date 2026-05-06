Los tres asturianos del crucero del hantavirus preparan su vuelta al Principado: el Gobierno tramita ya su repatriación desde Canarias

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad de España impusieran ayer el traslado a Tenerife del buque "Hondius" afectado por el brote de hantavirus, el gobierno español ya está tramitando la vuelta a sus casas de todos los españoles que van a bordo del barco. Entre ellos los tres asturianos que una vez que lleguen a Canarias serán enviados, como el resto y con la ayuda de Defensa, "cada uno a su comunidad autónoma", tal y como ha podido saber este periódico. Las autoridades sanitarias de Cabo Verde han confirmado en las últimas horas que los casos sospechosos detectados a bordo del crucero MV Hondius, fondeado frente a la costa de Praia, se encuentran bajo control y no representan un riesgo para la población en tierra. Así lo comunicó el Ministerio de Salud, que ha calificado el nivel de riesgo para el país como bajo.

Según los datos oficiales, no existe evidencia de transmisión dentro del territorio nacional, lo que refuerza el mensaje de tranquilidad lanzado por las instituciones. La vigilancia se mantiene activa dentro de los sistemas nacionales de control epidemiológico.

Los tres asturianos, que accedieron al barco dentro de un circuito de viaje organizado, están con buena salud, pero un poco cansados de la odisea que están viviendo, según confesaron a la cadena de televisión autonómica asturiana (TPA). Los pasajeros no pueden salir de sus camarotes desde el pasado 11 de abril, cuando falleció el primer afectado y se suspendió el periplo del crucero. Los asturianos quieren llegar cuanto antes a puerto, para hacer los controles sanitarios pertinentes y regresar a sus hogares, poniendo fin así a su confinamiento en el mar.

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La hermana del viajero gallego que permanece a bordo del crucero de expedición MV Hondius, aseguró este martes al Faro de Vigo, diario pertenciente al mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, que el pasajero se encuentra "bien", sin síntomas y tranquilo ante la situación sanitaria que mantiene al buque fondeado frente a Cabo Verde. El pasajero, de 50 años y natural de la provincia de La Coruña, participa en la expedición que partió de Argentina el 1 de abril con un grupo de amigos.