UGT premia a Víctor Manuel, que canta al "excremento" de Trump en un acto con el accidente de Cerredo muy presente
Pepe Álvarez critica la "insoportable lentitud" de la investigación de la tragedia minera, de la que rechaza que "se lleve al tereno político"
"Para mí trabajar es como estar de vacaciones", admite Víctor Manuel al recoger la Insignia de Oro del sindicato
El secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, tachó este miércoles de "insoportablemente lento" el proceso de investigación judicial sobre el accidente de la mina de Cerredo que se cobró cinco vidas el 31 de marzo de 2025. Álvarez expresó su "solidaridad" con los familiares de los fallecidos durante su discurso de clausura de los premios "Primero de Mayo" de UGT de Asturias, cuya máxima distinción, la Insignia de Oro, recayó en el cantante mierense Víctor Manuel.
En un abarrotado salón de actos de la sede de UGT en la región, Álvarez se lamentó por la velocidad del procedimiento judicial para esclarecer lo sucedido en Cerredo ("es difícil entender que la Justicia en este país sea tan lenta") y expresó su "apoyo" y su "plena confianza" tanto en el SOMA-FITAG, la división de UGT responsable del sector minero, y en el propio sindicato en Asturias, "por la defensa de los familiares de los fallecidos".
Antes del inicio del acto, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA sobre si la tragedia de Cerredo debería conllevar responsabilidades políticas, Álvarez respondió así: "Me preocupa que este debate se lleve al campo de la política porque parece que no hay un empresario detrás, que es el verdadero culpable de la situación".
El secretario general de UGT también hizo ahí una alusión a la "lentitud" de las pesquisas judiciales. "Me parece que las leyes de nuestro país tienen que ser más contundentes porque este empresario debería estar en la cárcel. Ahora no sabemos qué es lo que está haciendo, qué es lo que está maquinando. Y en ese sentido, llevar eso al terreno político y hacerlo como gran debate, pues para mí tiene poco interés", argumentó. El accidente de Cerredo y el debate político sobre las presuntas irregularidades de la explotación era un asunto que sobrevoló la ceremonia de entrega de los premios "Primero de Mayo", pero también hubo valoraciones sobre la situación política nacional e internacional. Ese fue el enfoque por el que optó el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su intervención. Así, advirtió de que "en Asturias se está librando una lucha de valores" y que "se está imponiendo en la sociedad un discurso que defiende que el individuo siempre esté por encima de lo colectivo, y que aquel que no haya triunfado individualmente, que se busque la vida".
En oposición a esto, Barbón afirmó que él habla "por todos los pobres del mundo" y que "frente a la prioridad nacional, yo elijo la prioridad social". Además, delante del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias (PP), Barbón señaló que "la derecha democrática no debería dejarse contagiar por la extrema derecha".
El presidente del Principado, por supuesto, se refirió al protagonista de la jornada, Víctor Manuel, de quien destacó que sus canciones "tienen valores y un hilo conductor: la lucha". Barbón recordó que escuchaba las canciones del mierense cuando viajaba en el Renault 11 de su padre.
El "excremento" de Trump
Víctor Manuel comparó el recibimiento de la Insignia de Oro como "si a un niño le premian por comer helado: cuando disfrutas con el trabajo, es como estar de vacaciones, y yo siento que siempre estoy de vacaciones". El mierense afirmó que "siempre he defendido y defenderé a los sindicatos".
Víctor Manuel aportó un punto de sátira política a la ceremonia cuando, tras recibir el premio, modificó la letra de su tema "El cuélebre", de 1976, como si su protagonista (la canción se interpreta en primera persona) fuera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De ese modo, el cantante hizo decir a Trump frases como "soy un excremento", "puedo hacer que esta Europa me chupe los huevos" y finalizar con un guiño a un político español: "Si yo fuera homosexual, ¿quién mejor que Abascal?".
Por su parte, UGT concedió la Insignia de Plata a la Militancia al sindicalista Enrique Urbano García, miembro de la Comisión Ejecutiva del sindicato comarcal del Nalón del SOMA-FITAG; la Insignia de Plata al Trabajo Sindical de Base recayó en Ana Castellano, responsable del sindicato profesional de las escuelas infantiles de UGT Servicios Públicos; y la Insignia de Plata a la Sección Sindical fue para UGT de Gonvarri Asturias, empresa del metal. Esta fue recibida por Miguel Ángel Ribao Chao, secretario general, y Jorge López, secretario de organización.
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