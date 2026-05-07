Los 13 millones de fondos europeos que Cogersa no ha podido gestionar y se han perdido o están en el aire: el Principado intentará salvar parte redestinándolos

Nuevo lío en el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). La Junta de Gobierno de la entidad ha tenido que aprobar la renuncia a ayudas millonarias europeas que tenía asignadas ante la incapacidad de justificar las inversiones previstas antes del 30 de junio, fecha límite establecida por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a través del que se articulan las subvenciones con cargos al fondo europeo Next Generation EU. Finalmente, la renuncia aprobada -que implica devolución de transferencias recibidas- es relativa a un total de 4.992.374,27 euros, aunque los proyectos afectados por la incapacidad reconocida por la gerencia de Cogersa suman más cantidad, dado que ya desistieron previamente a otros ocho millones de euros, en este caso antes de recibir la transferencia de las subvenciones. En total, más de 13 millones de euros.

El Principado tratará de salvar parte de las subvenciones reintegrándolas en la consejería de Movilidad y Medio Ambiente, de la que depende Cogersa, cuya gestión ha sido criticada por partidos de la oposición tras lo sucedido en la junta de este jueves. Tanto PP como Foro, que tienen representantes en la entidad a través de la participación de ayuntamientos, hablan de "incapacidad manifiesta" y "caos".

Lo sucedido es "la prueba definitiva del fracaso de la gestión del Gobierno socialista en Asturias", según el diputado popular Manuel Cifuentes, que lamentó que la comunidad autónoma pierda recursos “no por falta de proyectos ni de necesidades, sino directamente por la incompetencia administrativa y la absoluta incapacidad de gestión del Gobierno de Adrián Barbón”. Los representantes de su partido no votaron a favor de las renuncias, pero se abstuvieron para no entorpecer que pueda redirigirse parte de ese dinero a otras inversiones.

Adrián Pumares, diputado y secretario general de Foro, recordó que "no es un hecho aislado", y que el Ejecutivo autonómico ya ha perdido ayudas europeas de otros fondos. Ve "mala gestión, burocracia ineficaz y falta absoluta de liderazgo político”, y critica que, al mismo tiempo que pierden subvenciones, Cogersa sube la tasa de basuras.

Los proyectos afectados

Desde el Principado, por su parte, reconocen que "determinados proyectos, especialmente los de mayor complejidad técnica y administrativa, no pueden completarse conforme al calendario inicialmente previsto, por lo que resulta necesario reorganizar y reprogramar parte de los recursos disponibles". La Junta de Gobierno de Cogersa dio de paso, en concreto, a tres renuncias: una parcial relativa a los puntos limpios de Llanera y Parres–Cangas de Onís, por importe de 2.005.759,46 euros; la subvención destinada al proyecto de preparación para la reutilización y reciclaje, es decir, para el gran centro previsto en Granda (Siero), por importe de 2.761.614,81 euros; y otra renuncia parcial de 225.000 euros vinculada al proyecto de digitalización para el sistema de ayuda a la implantación de tasas municipales de residuos mediante pago por generación. Se eliminó del orden del día, a petición de IU, desistir a otra subvención de 3,8 millones para la instalación de minipuntos limpios urbanos, exigiendo que se retome un proceso de licitación fallido hasta ahora.

Con este movimiento, aseguran desde la Consejería, se reprograman las ayudas para "la financiación íntegra de los puntos limpios de Parres–Cangas de Onís, Llanera y Villaviciosa, por un importe cercano a los 3 millones de euros", al ser inversiones que "ya se encuentran en ejecución y pueden justificarse dentro de plazo". El resto de los fondos, por su parte, serán redestinados para intentar darles salida en otros proyectos medioambientales.

A ello hay que sumar los ocho millones de los fondos MRR a los que ya desistieron antes de recibir el dinero, y que eran relativos a la ampliación de una planta de biometanización y a una nueva planta de triaje.

Recepción de la planta de la fracción resto

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la recepción de la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto (PTFR), una vez finalizado con éxito el periodo de pruebas iniciales. Este trámite, explican, marca el inicio de la fase de explotación de la instalación, que en sus primeros meses estará gestionada por la empresa responsable de su diseño y construcción.

Será a partir de otoño cuando la instalación pase a ser gestionada directamente por personal de Cogersa, para lo que será necesario contratar a 45 personas. La previsión es que la actividad de la planta se incremente de forma progresiva, comenzando con un turno de 7.00 a 15.00 horas, y otro de tarde para mantenimiento. Con el objetivo de que para final de año haya dos turnos de operación nominales, con plena capacidad de tratamiento de residuos, y con otro nocturno adicional de limpieza y mantenimiento.