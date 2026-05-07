Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 7 de mayo de 2026

Oviedo

José Manuel Vaquero ofrece una conferencia sobre el matemático Juan Luis Vázquez

A las 19.30 horas, el Club acoge la conferencia «El matemático Juan Luis Vázquez, como estímulo e inspiración», que ofrecerá José Manuel Vaquero Tresguerres, periodista y escritor, consejero de LA NUEVA ESPAÑA y miembro del RIDEA, en un acto que será presentado por Willy Pola, vicesecretario de la Sociedad Protectora de La Balesquida, y que clausura el ciclo anual de dicha entidad, organizadora del Martes de Campo.

RADAR

A las 20.00 horas, el Teatro Filarmónica acoge la proyección de «Una quinta portuguesa», dentro del ciclo de cine RADAR, con entrada gratuita, una película en la que la desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado y que, sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, contando con tres nominaciones a los premios Goya.

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Ofelia

La Feria del Libro de Oviedo, Ofelia, se celebrará del 7 al 10 de mayo en el paseo del Bombé del Campo San Francisco y reunirá a libreros, editores y más de 60 autores de todo el país, entre ellos Bernardo Atxaga, Lucía Solla Sobral, Espido Freire, Las hijas de Felipe, Marcos Giralt y la pensadora eslovena Renata Salecl, además de contar con la participación de 34 editoriales.

Charla Avispa Asiática

A las 19.00 horas, el Centro Social de Priañes acoge la charla divulgativa «Avispa asiática», impartida por la empresa especializada Armobron y los Bomberos de Oviedo, con entrada libre hasta completar aforo.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el Centro Social de Colloto acoge la charla «Aliados frente a la tensión y el azúcar: hábitos que suman», impartida por la farmacéutica Graciela Morán García-Ciaño, dentro del programa de charlas de la Escuela Municipal de Salud.

Cuentacuentos

A las 18.00 horas, la biblioteca de San Lázaro acoge el cuentacuentos «¡Qué vivan los malos!», a cargo de Margarito y & Cía, con aforo limitado, máximo de dos personas adultas por niño o niña y previa inscripción obligatoria en la biblioteca.

Semana de la ONCE

De 9.30 a 14.15 horas y de 16.30 a 19.00 horas, el Espacio Trascorrales, en la plaza de Trascorrales de Oviedo, acoge la exposición del Grupo Social ONCE, con entrada libre, en la que se desarrollan actividades y se visibiliza la realidad de las personas con discapacidad visual.

Pintando Oviedo

Durante todo el día, el Centro Social Villa Magdalena acoge la exposición «Pintando Oviedo», del artista Juan Eguren, una muestra que reúne 21 obras dedicadas a los rincones más emblemáticos de la capital asturiana y que puede visitarse del 5 al 20 de mayo en el horario habitual del centro.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición se puede visitar hasta el 8 de mayo.

Gijón

La OSPA actúa en el Jovellanos bajo la dirección de Nuno Coelho

La OSPA ofrece hoy su treceavo concierto de abono «Orgía de imágenes» bajo la dirección de Nuno Coelho y la participación de la mezzo soprano Adèle Charvet. Comienza el concierto con «El poema del amor y del mar, op. 19» de Chausson interpretado por la soprano Adèle Charvet; a continuación, «Las imágenes para orquesta: Iberia», de Debussy; finaliza el concierto con las Danzas fantásticas, op. 22 de Turina. Será a las 20.00 horas. En la imagen, Coelho dirige a la OSPA en un concierto en el Jovellanos en 2025.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hoy se inaugura en la Casa Natal de Jovellanos, a las 11.30 horas, la exposición que conmemorativa del centenario del nacimiento del escultor Amador (1926-2001), que ofrece una visión exhaustiva del trabajo del artista. A través del diálogo entre las obras pertenecientes a la colección del museo y aquellas conservadas por sus descendientes. La muestra reúne esculturas definitivas, estudios, collages, dibujos y grabados. Este conjunto permite analizar en profundidad el universo creativo de Amador, desde sus planteamientos teóricos a sus impulsos emocionales. La inauguración es a las

Música en el Antiguo Instituto

El XV ciclo de conciertos del profesorado del Conservatorio se abre hoy en el Antiguo Instituto a las 19.30 horas con la participación de Héctor Palomar Chicharro (flauta travesera), Eva María González Prieto (piano), Alberto Castelló (trombón), David Carreño (piano), Mónica París (violoncello).

Poesía en el Antiguo Instituto

Los encuentros poéticos que organiza la Asociación Cultural Encadenados en el Antiguo Instituto cuentan hoy con Vítor Albuerne. Será a las 19.30 horas. Presenta el acto Alfredo Garay y recitará Sergio Mendoza.

Cine en la Escuela de Comercio

El XV ciclo de cine griego VOSE incluye hoy la proyección de «Grecia en el aire», película dirigida por Pedro Olalla. Será en el salón de actos, a las 18.00 horas. Está organizado por la Asociación asturiana de profesores de Latín y Griego Céfiro. La película es una versión audiovisual del libro Grecia en el aire.

Salón de actos de Santa Bárbara

La Charanga «Los Restallones» celebra sus 25 años de antroxu con una exposición de trajes de ese cuarto de siglo. La inauguración será hoy, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la sede vecinal de Santa Bárbara. La visita se puede hacer hasta el domingo. El horario es de 19 a 21.00 horas hoy y mañana viernes; de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas el sábado, y el domingo de 12.00 a 14.00 horas.

Centro Municipal de El Llano

La sesión de videoproyección está dedicada hoy al Ciclo Stanley Donen, con la película «Indiscreta (Indiscreet)». La entrada y el incio será a las 19.00 horas. Se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano.

Biblioteca Jovellanos

Hoy comienzan las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón, Defoto. Y lo hacen con la inauguración de la exposición «Miradas de Jazz», de Julio César Alonso Paniagua. Será a las 18.00h, en la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón (Cl Jovellanos, 23).

Teatro en Gijón Sur

«The nutt house» es el título de la obra que el grupo The English Theatre Troupe (de la Escuela Oficial de Idiomas de Gijón) pondrá hoy en escena en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón-Sur. Será a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Poesía en Gijón Sur

En el salón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín hoy se entrega el XLIV Premio de poesía Antonio Machado, organizado por el CP Antonio Machado. Será a las 18.00 horas, con entrada libre. David Acera será el invitado de honor de este año.

Centro Municipal de El Llano

Dentro del ciclo cine del Llano hoy se proyecta a las 19.00 horas la película finlandesa «Ariel», de A. Kaurismäki, (1988). La entrada es libre hasta completar el aforo. Es una proyección en verión original subtitulada.

Centro Municipal de La Arena

El ciclo de cine de La Arena incluye hoy la proyección de «La chica de la fábrica de cerillas» (A. Kaurismäki, 1990), a las 19.00 hors, con entrada libre.

Ateneo Jovellanos

En la Escuela de Comercio hoy tendrá lugar la charla «Galeno. Seis tratados introductorios y filosóficos», programada por el Ateneo Jovellanos. Será a las 19.00 horas y la ponente será la profesora de la Universidad de Oviedo Lucía Rodríguez-Noriega Guillén, catedrática de Filología griega, quien presentará al público una traducción al castellano de varios tratados galénicos. Estará acompañada por el directivo del AteneoFrancisco Rodríguez Menéndez.

Parque Hermanos Castro

Hasta el próximo 10 de mayo en el parque Hermanos Castro se celebra el evento gastronómico «The champion burguer». La entrada es libre y el horario es de lunes a jueves, de 18.00 a 00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 horas.

Paraninfo de la Laboral

«El hogar» es el título de la película que hoy se proyecta en el Paraninfo de la Laboral, a las 19.00 horas. El director y guionista, Julio de la Fuente, mantendrá un encuentro con el público tras la proyección.

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 19.00 horas, en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, hoy se presenta el libro «Viaje a un nuevo mundo» de Enric Juliana y Esteban Hernández. El acto está organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa. El libro aborda cuestiones centrales del debate contemporáneo desde una mirada inédita de ahí su subtítulo:_«Claves para entender el desorden mundial. Europa y España ante el cambio».

Escuela de Comercio

La Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA), ha organizado para hoy a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio la conferencia titulada «El patrimonio religioso de Gijón», que dará Otilia Requejo, responsable del Museo Diocesano de Asturias.

Centro Municipal de El Llano

Carmen Duarte,autora y directora del grupo de teatro Traslluz, conocida también por su gran labor en el movimiento vecinal y en el feminismo, presenta hoy su libro: «Reivindicación y raigañu nel costumismu asturianu», una obra editada por los servicios de Igualdad y de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. La publicación contiene dos obras del costumbrismo asturiano de la autora, que también participa en la presentación. Además habrá música, a cargo de José Ramón Feito y contará con la presencia del prologuista del libro Adolfo Camilo Díaz. Será a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Centro Muncipal de El Coto

El programa Arte en el Barrio cuenta hoy con Gema y Sil Fernández en el recital poético-musical que lleva por título «Es medianoche en casi todo el cuerpo». Será a las 19.00 horas con entrada libre.

Biblioteca Pública Jovellanos

El músico Pablo und Destruktion presenta hoy en la Biblioteca Jovellanos, a las 19.00 horas, su libro «Háblame de música. Magia y religión en el pop contemporáneo».

Avilés y comarca

Jornada sobre referentes tecnológicos en emprendimiento

La Oficina Acelera PYME de FADE y La Curtidora organizan «Aprende de quienes ya lo han hecho: casos reales, financiación y networking emprendedor», de 9.30 a 13.00 horas en el Centro Niemeyer. Una jornada dirigida a emprendedores y startups interesadas en conocer las claves que hay detrás de los proyectos tecnológicos que logran consolidarse y crecer.

Taller infantil de animación a la lectura

En la biblioteca de La Carriona a las 18.00 horas e impartidos por La Caracola, están dirigidos a público entre 4 y 8 años. Se requiere inscripción previa en la propia biblioteca. 25 plazas.

Taller juvenil impartido por técnicas de Finlandia

La trabajadoras de centros juveniles de la entidad finlandesa Loisto imparten el taller«Trabajo juvenil con enfoque intercultural y de género» en el edificio La Noria, de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo. En inglés con traducción al castellano.

Cuentacuentos: «Voy a contar un cuento»

El centro sociocultural Los Canapés acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos cargo de Tragaluz Títeres. Con las palabras del título, los títeres empiezan a contar historias en Senegal y los interlocutores responden ‘Te escuchaaaaamops!!!’Dirigida a público infantil de entre 4 y 9 años. Plazas limitadas, inscripción en la propia biblioteca.

Concierto del Julián Orbón

El alumnado de Piano Complementario del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón, ofrecen un concierto a las 19.00 horas en el auditorio bajo la dirección de la profesora Alba Mª Blanco. Entrada libre hasta completar aforo.

XL Exposición de AUPA, alumnado de Aulas Populares

La exposición de fin de curso de AUPA muestra la creatividad y el talento de sus alumnos. En esta ocasión, participará con sus obras el alumnado de los cursos de dibujo artístico, pintura al óleo, acuarela, grabado, estampación textil, cestería, porcelana fría, torno cerámico, tapicería, costura, impresión 3D, talla de madera y fotografía. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas. En la Factoría Cultural de Avilés, hasta el 7 de mayo.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «La memoria de lo cotidiano»

En la Casa de Cultura de Avilés se expone la colección de obras de Pérez Simón, que cuentan las tradiciones y costumbres de las distintas regiones de España. El artista pone en diálogo el costumbrismo español con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede ver hasta el 15 de junio de 11.00 a 14.00 horas

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

«Turno de guardia», cine de estreno en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy la proyección de la película suiza «Turno de guardia», dirigida por Biondina Volpe. Comienza a las 20.00 horas, la entrada vale 4 euros.

«Cantares de chigre» en Mieres

Casi una veintena de establecimientos hosteleros de Mieres participa en el programa «Cantares de chigre», con actuaciones musicales todos los jueves por la tarde, desde las 20.00 horas. Hoy actuarán «Cantares», Manu Miranda, «Sam Solo», «Pujades», «Música de Sofá» y «Jimaguas».

«Sonata berlinesa»,exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de maho la exposición «Sonata berlinesa», con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

«Escribir para divulgar», charla de Mónica García Cuetos en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga esta tarde, a las 19.30 horas, la charla «Escribir para divulgar: el reto de llevar al lector hasta la última página», que ofrecerá Mónica García Cuetos, doctora en Historia del Arte y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA.

Muestra «Cantos de amor por la Tierrina» en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición «Cantos de amor por la Tierrina», que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Centro

Concierto en Pola de Siero

El Auditorio de la Pola acoge a las 19.30 horas la presentación del álbum «Escanciando cantares», del grupo «Llocántaru», con un concierto en el que la formación contará con la colaboración del Coro de Argüelles y la Agrupación Musical Solvay.

Teatro infantil en Candás

El Teatro Prendes de Candás acoge a las 10.00 horas una sesión a cargo de «Tras la Puerta Títeres» titulada «Ángel Poeta», en la que un títere de papel será, a partir de una caricatura, Ángel González. Un teatro de manivela mostrará la historia de «Sirenas», una de las pocas poesías infantiles que escribió el poeta y que la narradora-titiritera relacionará con el mito de Ulises y las sirenas.

Cine en Nava

La Casa de Cultura de Nava acoge a partir de las 19.00 horas «Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos», con la proyección de una selección especial de algunas de las obras que han cosechado más premios y reconocimientos durante los diez años de Laboral Cinemateca Ambulante: : «No Jungle!», «Ciruela de agua dulce», «El diañu», «Beyond the Glacier», «Gniele Baila» y «Vas a ser mi memoria siempre».

Exposición «Sidra 2025», en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. El horario de visita de la muestra es de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Oriente

Literatura en Llanes

Dentro del ciclo «Autores nel camín», el Casino de Llanes acoge a partir de las 19.30 horas un encuentro literario con Xandru Martino Ruz, premio «Pachín de Melás» de textos teatrales con la obra «Subpayaria».

Javier Bejarano expone en Llanes «Líneas de Infantería»

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición «Líneas de Infantería», de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

«Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición «Ajuares transformando huellas», un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de «mujer objeto» para avanzar hacia el concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como útiles cotidianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Museo del Oro de Navelgas

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Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.