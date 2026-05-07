Asturias reclama "ambición" a Europea para diseñar un presupuesto que no reduzca los fondos de cohesión

El Gobierno de Asturias reclamó este jueves en Bruselas que las nuevas necesidades de la Unión Europea, como la defensa o la competitividad, no orillen las políticas de cohesión o la Política Agraria Común. Y exigió, a través del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que las regiones mantengan su protagonismo en el diseño y gestión de dichos fondos.

Durante su intervención en el pleno del Comité de las Regiones, en presencia del vicepresidente del organismo y comisario de Cohesión y Reformas, el italiano Rafaelle Fitto, Peláez reclamó a la Comisión Europea “ambición” y que el futuro marco financiero sea “expansivo”. En este sentido, valoró la importancia de los territorios a la hora de gestionar los fondos comunitarios y puso al Principado de ejemplo.

En Asturias, gracias al nivel de ejecución y absorción de la inversión europea se han reprogramado recursos para vivienda. “Hemos puestos el foco en la vivienda, como un derecho que las administraciones debemos garantizar”, precisó.

El Gobierno regional lleva meses “alertando” de que la mayoría conservadora de la Unión Europea (UE) pretende avanzar hacia “la centralización” de las políticas de cohesión. “Si esta aspiración se materializa, se apartaría a los territorios de la tramitación de recursos tan importantes como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que en el período vigente (2021-2027) tiene un impacto de 430 millones en Asturias”, defendieron.

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La presencia de Peláez en Bruselas culminó una intensa agenda en la capital comunitaria. Durante esta semana han viajado también a la capital belga los consejeros de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, para defender los intereses del Principado ante las instituciones comunitarias.