Asturias sigue ganando población: en el primer trimestre del año sumó 2.551 habitantes más
Con este último incremento, en el Principado residen un total de 1.024.120 personas
Agencias/ M. G. S.
Asturias aumentó su población a lo largo del primer trimestre del año en 2.551 personas, lo que supone un aumento del 0,25 por ciento respecto al cierre del 2025. Así lo desvelan los últimos datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, el número de habitantes de la región alcanza 1.024.120.
La tendencia de recuperación de población en Asturias ha hecho que el Principado gane en el último año 8.084 habitantes, lo que supone un aumento del 0,8 por ciento.
Asturias registró en el primer trimestre de este año el sexto mayor incremento de la población en términos relativos entre las comunidades autónomas, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (+ 0,39 %), Castilla-La Mancha (+ 0,36 %), Murcia (+ 0,33 %), Madrid (+0,32 %) y La Rioja (+ 0,29 %), e igualada con Aragón (+ 0,25 %).
En conjunto del país ganó en el primer trimestre 97.021 habitantes, lo que supone un aumento del 0,20 por ciento, lo que eleva la población de España a 49.687.120 personas a fecha de 1 de abril de 2026.
Todas las comunidades autónomas registraron un aumento de la población a excepción de Canarias, que la redujo en un 0,02 por ciento, y Extremadura, donde se mantuvo invariable.
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