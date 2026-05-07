Azahara Cañedo, propuesta para la dirección general de la RTPA

La asturiana Azahara Cañedo Ramos, profesora titular de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, se vislumbra, tras meses de incertidumbre, como la nueva directora general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA).

Francisco G. Orejas anunció en enero de 2026 que abandonaba la dirección del ente público asturiano y el proceso para la elección de su sucesor en el cargo sigue abierto desde entonces. La candidatura del periodista navarro Daniel Forcada, que había trabajado en TeleMadrid y TVE y que el PSOE tenía previsto poner sobre la mesa, se frustró por las críticas tanto de los socios de gobierno como de las fuerzas de la oposición. La de Azahara Cañedo es una propuesta más madurada y cuenta, al menos, con el respaldo de los grupos de la izquierda parlamentaria asturiana.

Nacida en Gijón, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, premio extraordinario de su promoción, y doctora en Investigación en Medios de Comunicación por la misma universidad, conoce muy bien la estructura interna de la televisión autonómica asturiana, que fue objeto de estudio de su tesis doctoral, titulada “Televisión del Principado de Asturias. Dinamización y diversidad en el sector audiovisual asturiano (2005-2015)”. En aquella investigación contó con la estrecha colaboración de José Ramón Pérez Ornia, primer director general de la RTPA, y por ella recibió en 2020 el Premio ATIC-Asociación de Universidades con Titulaciones en Información y Comunicación a la Mejor tesis doctoral.

Su perfil es académico, independiente y sin adscripción política.

En la Universidad de Castilla-La Mancha, actualmente, ocupa el cargo de delegada del Rector para Comunicación Institucional y dirige el grupo de investigación GEOMEDIAV - Perspectivas del audiovisual contemporáneo, geopolítica y alfabetización mediática.

En 2025 se incorporó al Consejo Asesor del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, en representación de su Universidad, y es miembros del Consejo Asesor Audiovisual de Contenidos y Programación de la Televisión Municipal de Ciudad Real.

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Antes de incorporarse al ámbito académico profesionalmente, trabajó en el Gabinete de Comunicación de la Biblioteca Nacional de España, en los Servicios Informativos y de Deportes de la Castilla-La Mancha Televisión y en la producción de diversos proyectos cinematográficos.