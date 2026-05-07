El Consejero Marcelino Marcos, de "paseo por Bruselas" mientras deja si ayudas a casi 800 ganaderos en Asturias, critica el PP

De un "absoluto caos" describe el diputado del PP Luis Venta la gestión del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. En la línea de los últimos meses, Venta ha arremetido contra Marcos, recién llegado de una visita institucional a la UE, en Bruselas, donde ha presentado el Pacto por el Medio Rural de Asturias y firmado también el Pacto Verde Europeo.

Según el diputado del PP, el Principado "castiga" deja fuera de las ayudas de montaña a 790 ganaderos asturianos, pero "presume en Bruselas de defender el campo". ·Y añade: "Mientras más del 30% de las ayudas siguen sin llegar a quienes las necesitan, Marcelino Marcos parece más ocupado sobrevolando las planicies europeas que pisando el terreno y escuchando a nuestros ganaderos”.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó este pasado miércoles la resolución de estas ayudas, ahora denominadas “zonas con limitaciones naturales”. Pero hay más denegaciones que aprobaciones, según el diputado popular. "El ejecutivo de Adrián Barbón es un gobierno ‘antiganadero’, que va a Europa a hacerse fotos y vender pactos mientras castiga a quienes sostienen el campo asturiano todos los días. Es inadmisible que el consejero pretenda dar lecciones en Bruselas cuando antes de salir de Asturias ya deja tirados a cientos de ganaderos”.

Luis Venta. / LNE

Son 790 solicitudes de ayudas de montañas las que se han rechazado. A ello, el PP suma 4.326 denegaciones registradas en 2024 en ayudas vinculadas al cebo de terneros y al ovino-caprino. “Presumen de pactos en Europa, porque en Asturias ya casi nadie les cree. La realidad del campo asturiano no son las fotos ni los titulares: son miles de expedientes rechazados y ganaderos abandonados por la Administración”.

Devolución de fondos

Luis Venta recordó los 9,5 millones de fondos europeos que Asturias ha perdido por no cumplir fechas. “¿Son estas las primeras consecuencias de haber perdido 9,5 millones de euros europeos? ¿Cuándo va a explicar el Gobierno de Barbón a quién perjudica esta pérdida de fondos que Asturias deja escapar mientras otras comunidades autónomas gestionan mejor las ayudas?”, cuestiona.

“Mientras más del 30% de las ayudas siguen sin llegar a quienes las necesitan, el consejero parece más ocupado sobrevolando las planicies europeas que pisando el terreno y escuchando a nuestros ganaderos. La realidad es que hay miles de profesionales del campo que todavía no han recibido ni un solo euro de unas ayudas que son esenciales para mantener vivas sus explotaciones. Mucho viaje, mucha foto y mucho discurso… pero en las cuadras y en las fincas la situación sigue siendo la misma: incertidumbre, retrasos y abandono”, ha zanjado.