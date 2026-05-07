Cristina Soto, psicóloga perinatal: "La reproducción asistida está en alza en Asturias; para muchas parejas el coste emocional es muy alto y se aíslan socialmente"

La langreana Cristina Soto es doctora en Psicología y dirige desde hace dos años la Comisión de Psicología Perinatal, su área de especialización, del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA). Se dedica desde hace más de una década a la rama que indaga sobre los aspectos psicológicos desde la preconcepción hasta el postparto. Tras sus investigaciones pioneras, el HUCA abrió una unidad de Salud Mental Perinatal, que dirige la doctora Teresa Bobes. Con el objetivo de dar visibilidad a esta área, el Colegio organiza este sábado sus segundas jornadas de Psicología Perinatal, que contarán con expertos de todo el país y se enmarcan dentro del Día Mundial de la Salud Mental Materna, que se celebró este miércoles.

¿Qué persiguen con la organización de estas jornadas?

Crear un espacio donde podamos compartir y visibilizar temas que son muy importantes, pero que a veces no se le da la importancia que se merece. Estoy hablando, por ejemplo, de maternidades y paternidades con niños que tienen algún tipo de discapacidad. Una de las mesas redondas girará en torno a ello con Macario Fernández, psicólogo sanitario y orientador educativo en Aspace Gijón, y contaremos con el testimonio de un padre. También abordaremos las adicciones en la etapa perinatal y en concreto el síndrome alcohólico fetal con la doctora Teresa Bobes. Asimismo, tendremos un taller con una especialista de Canarias en duelo con más de veinte años de experiencia, Nuria Vega...

¿Es la psicología perinatal una gran desconocida?

No, porque yo creo que en estos últimos años se le ha dado mucha relevancia. Todos los colegios profesionales de la psicología tienen una comisión específica. En Asturias se creó hace un par de años.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que se encuentran en las consultas?

Los problemas van desde la preconcepción hasta el postparto. Hay muchas mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas. Por eso, ahora hay mucha demanda de las unidades de reproducción asistida. También han aumentado las cifras de miedo al parto, la tocofobia se llama. Luego en el postparto está la depresión postparto, cuyas de cifras de prevalencia suelen ser bastante altas. Y el gran problema al que nos enfrentamos los psicólogos perinatales es el duelo gestacional. Por otro lado, el "maternity blues" afecta al 70% de las mujeres, pero no se considera patológico. Es una leve disforia postparto, que dura poco tiempo y que se produce como consecuencia del cambio de vida que supone ser madre o padre. También está muy mediatizado por el descenso hormonal.

¿Hay alguna razón que explique el aumento del miedo al parto?

El miedo excesivo al parto puede ser primario o secundario. Secundario como consecuencia de haber tenido alguna experiencia previa traumática. Mientras que el primario es de madres primerizas. Lo sufre entre el 6 y el 15% de las mujeres embarazadas. Puede deberse a haber escuchado las malas experiencias de otras madres, a tener miedo a un parto instrumentalizado, a no recibir un buen trato... Uno de los grandes temores es que el bebé no nazca con buena salud. Ahora se oye mucho hablar de la violencia obstrética. Muchas madres llevan su plan de parto al hospital y un cambio en las expectativas sobre el parto hace que manejen mal esa incertidumbre si no se les informa de los diferentes procesos que se les va haciendo.

Cada vez más mujeres tienen problemas de infertilidad y recurren a clínicas para tener un hijo...

La reproducción asistida está en alza y este hecho contrasta con la bajada tasa de nacimiento que existe en Asturias. Influye que las madres son cada vez más añosas y que tienen muchísimos problemas para quedarse embarazadas. La infertilidad afecta a hombres y a mujeres. Uno de cada seis parejas tiene problemas de este tipo. El servicio público de Salud cubre en Asturias hasta tres ciclos y la edad máxima son los 42 años. La reproducción asistida es un proceso largo: las parejas tienen que pasar por un montón de ciclos y la tasa de abortos espontáneos es alta. A veces no hay éxito, otras sí; se ve que el estrés juega un papel importante. Cuando has pasado muchos ciclos fallidos, hay un coste emocional muy grande, no solo para la madre, también para el padre, e influye mucho en la pareja. Hay muchos abandonos de la reproducción asistida.

¿Qué tratamiento psicológico precisan estas parejas?

Tienen un desgaste muy alto, a nivel emocional e incluso físico, porque pasan por pruebas invasivas. Las mujeres tienen sentimientos de culpa y de fracaso, al pensar que es un problema de ellas, de que su cuerpo no responde y eso daña profundamente su autoestima. Por esa vergüenza tienden al aislamiento social. Muchas de estas parejas se alejan de sus propios amigos y de parejas que están buscando hijos o tienen niños pequeños. Estos tratamientos influyen, además, en las relaciones de pareja. Hay una alta tasa de separaciones. El pensamiento de ser madre o ser padre llega a ser rumiante y ocupa toda la vida de la pareja. Se olvidan de otras cosas importantes con las que disfrutaban antes. Por todo ello, necesitan mucho apoyo emocional.

En caso de pérdida de un bebé, ¿cómo se debe actuar?

Hay que integrar esa pérdida en la historia de la mujer y de la pareja. Es un tema muy delicado. Ayuda mucho a la madre que pueda despedirse del bebé, que pueda hacer algún tipo de ritual de despedida: quedarse con la pulserita del hospital del bebé, con una cajita de recuerdos... Es importante desmontar la culpa. Qué hice yo mal, qué fue lo que pasó... En Asturias hay un protocolo de duelo en el HUCA, por lo que todo se hace más humanizado. Las personas que están a su alrededor deben acompañar. Muchas veces es mejor el silencio a hablar. No ayudan frases del tipo "Bueno, ya tendrás otro", "Bueno, mira tienes otro niño en casa", "Bueno, no pasa nada...". No se dicen con mala intención, pero es mejor evitarlas.

¿Y si un hijo nace con una discapacidad? ¿Cómo se gestiona eso?

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Tener un niño con discapacidad es una de las cuestiones más difíciles de asumir por madres y padres y hay que darles visibilidad. Estos padres y madres tienen que hacer un duelo por las expectativas que tenían sobre su bebé. Un proceso de aceptación. En estos casos es importante mirar mucho más allá y tener claro que es un niño que necesita cuidados especiales, apego, caricias... Es aconsejable formar parte de una red de apoyo más amplia, como puede ser una asociación, y acudir a centros especializados que trabajan en la detección temprana. Las asociaciones y los espacios comunes donde cuidan a las familias y les ofrecen recursos son de vital importancia. De todo ello se hablará en las jornadas, poniendo énfasis en aquellos padres que pasan por procesos largos de enfermedad grave de sus hijos.