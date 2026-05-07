"No se dan ayudas porque no cumplen los requisitos", defiende la Directora de Ganadería de Asturias ante las críticas del PP

"Se deniegan las ayudas de montaña por no cumplir los requisitos establecidos en la normativa reguladora". Así lo señala la directora general de Ganadería del Principado, Rocío Huerta, después de que el diputado del PP Luis Venta haya criticado el elevado número de solicitudes que se han frenado. El popular cargó las tintas, además, al relacionar tal rechazo con el viaje que esta semana realizó el consejero, Marcelino Marcos, y la propia Huerta a Bruselas. Según Venta, en la Consejería "presumen de pactos en Europa, porque en Asturias ya casi nadie les cree. La realidad del campo asturiano no son las fotos ni los titulares: son miles de expedientes rechazados y ganaderos abandonados por la Administración”.

Las críticas no han sentado bien en Medio Rural. Huerta ha salido al paso al explicar que los rechazos, en su mayoría, se deben a que los solicitantes no acreditan ser agricultores no pluriactivos, "ya que esta ayuda está dedicada única y exclusivamente para aquellos que el 50% al menos de su renta proviene de la actividad agraria y que cotizan a la seguridad social por esta actividad. Es lo que se llama agricultores a título principal".

Hay más motivos para el rechazo, como que "no cumplen con la carga ganadera exigida o porque no llegan al mínimo de dos hectáreas. También hay casos en los que el motivo de la denegación es no estar al corriente de sus obligaciones tributarias", abunda Huerta.

La Directora de Ganadería prefiere ver el vaso medio lleno: "Hay que recordar que por esta ayuda son más de 5.000 los solicitantes, 5.219 y que hasta el momento se han ingresado en diciembre 15,4 millones de euros y que precisamente esta semana después de la petición de fondo realizada la semana pasada se ingresarán otros más de dos millones de euros, lo que totalizarán 17 millones de euros".

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Huerta insiste en que los requisitos hay que cumplirlos: "De lo contrario sería incumplir la normativa reguladora y ni siquiera al señor diputado Luis Venta Cueli se le podría conceder la ayuda porque no cumple esas condiciones que establece para ello".