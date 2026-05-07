Duro Felguera liquida su filial de energías renovables sin esperar a la aprobación del plan de reestructuración

Duro Felguera Green Tech, la filial de energías renovables del grupo de ingeniería industrial asturiano, está en fase de liquidación. La compañía no ha esperado ni a la validación del plan de reestructuración que ha presentado ante el juez para desprenderse de este negocio.

Duro Felguera había situado a las energías renovables en el centro de su plan de viabilidad para el periodo 2021-2027. Debía ser, junto a la digitalización, el refuerzo a las líneas tradicionales de plantas industriales, de energías convencionales y de servicios a la industria. Para ello se creó la sociedad Duro Felguera Green Tech, pero sus resultados no han sido los esperados, convirtiéndose en una de las líneas de negocio más deficitarias.

Cuando los grupo mexicanos Prodi y Mota-Engil México tomaron el control de Duro, las líneas de negocio más deficitarias ya eran Calderería Pesada –cuyo taller ha sido vendido a Indra y se ha traspasado al personal– y la filial de renovables. El gran proyecto que consiguió Duro Felguera Green Tech y que era su carta de presentación en el sector de las renovables era la construcción de tres parques solares de 165 megavatios denominados Covatillas 2, 3 y 4 en Cuenca para OPD Energy. El proyecto acumuló retrasos y el contrato derivó en una disputa que dejó a Duro unas pérdidas de 9,7 millones en 2024. Ante esa situación, los accionistas de control de la compañía decidieron aparcar provisionalmente ese negocio para tomar medidas. En diciembre del pasado año la sociedad filial presentó concurso voluntario de acreedores y el pasado 18 de marzo el juzgado de lo mercantil número 3 de Gijón anunció la apertura de la fase de liquidación.

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Duro Felguera no ha esperado a la validación del plan de reestructuración, con el que pretende evitar el concurso de acreedores, para eliminar Green Tech. En el plan se señala que es un negocio "no esencial" a liquidar. "Al carecer de actividad y proyectos estratégicos, la dirección de la compañía ha optado por descontinuar la actividad de Duro Felguera Green Tech", señala.