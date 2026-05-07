Educación quiere blindar la seguridad de los profesores asturianos: tutorías bajo supervisión, apoyo emocional y asesoramiento jurídico gratuito

Según un informe de la confederación de sindicatos de enseñanza STEs (en la que se engloba el asturiano SUATEA), el 79,13% de los profesores asturianos reconocen vivir bajo un clima de conflictividad en sus aulas. Una realidad por la que la consejera de Educación, Eva Ledo, ha reconocido "sentirse preocupada" si bien, ha dicho que se trata de "casos aislados". Por ello su departamento trabaja para reducir la violencia en los centros. Un trabajo que se materializa ahora en una batería de medidas para reforzar la protección del profesorado.

De esta forma, Educación publicará guías con pautas de intervención ante distintas situaciones cotidianas, además de reforzar el papel del Servicio de Inspección Educativa (SIE) como canal de asesoramiento permanente del personal docente. Subrayan, desde la administración, que "el profesorado tiene consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones" por lo que las faltas de respeto grave pueden tener consecuencias legales. Además, en caso de que haya denuncias contra un docente, este podrá solicitarle al Principado asesoría jurídica.

Con las nuevas normas, la Consejería quiere dejar claro que ante situaciones violentas, "prevalecerá en todo momento la protección del docente" y se evitarán los "contactos directos e informales que puedan generar tensión". Por eso, cuando un profesor tenga una tutoría con personas que hayan mostrado conductas inapropiadas (si bien no especifican de qué se trata) no se deberán realizar en solitario, sino en compañía de un miembro del equipo directivo, preferiblemente el jefe de estudios o director. Aunque, para no llegar a ese punto, el canal de comunicación prioritario con las familias será el correo electrónico.

Asimismo, explican, los equipos directivos ofrecerán "apoyo emocional" a los profesores ante incidentes graves. También contarán con el respaldo del Servicio de Relaciones Laborales de la consejería, si la situación llegara a afectar a su salud.

Otra de las guías previstas por la consejería establecerán pautas de actuación para los equipos directivos con las personas que ejercen la tutoría legar del alumnado o en los casos de familias separadas. También ofrecerán orientación en cuestiones relacionadas con el bienestar emocional.

Entrada a los centros

Uno de los asuntos que preocupan a los equipos directivos es el acceso a los recintos escolares. En este sentido, el Principado ultima una guía en la que recuerda que los centros educativos no son espacios públicos de libre tránsito, sino lugares restringidos exclusivamente a profesorado, alumnado y personal laboral no docente, que deben salvaguardar la seguridad de los menores. En consecuencia, las demás personas, incluidas las familias del alumnado, solo podrán acceder a través de los cauces establecidos y siguiendo las instrucciones del equipo directivo. En caso de incumplimiento de esas normas, la dirección del centro podrá llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad para preservar el orden público.