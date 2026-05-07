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El ERE de Nestlé afecta a cuatro empleos en la fábrica de Sevares

Más de la mitad de los 300 despidos planteados se concentra en Cataluña

Una de las líneas de leche de la planta de Nestlé en Sevares. | MARA VILLAMUZA

Una de las líneas de leche de la planta de Nestlé en Sevares. | MARA VILLAMUZA

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Nestlé plantea que el expediente de regulación de empleo (ERE) que anunció para 300 puestos en España afecte a cuatro empleos en la fábrica de leches infantiles, purés de frutas y complementos alimenticios de Sevares, en Piloña. El ajuste no afectará a la otra planta que Nestlé tiene en Asturias, la de platos precocinados de Gijón de la marca Litoral.

La multinacional empezó a negociar ayer con los sindicatos el ERE que pretende despedir a alrededor del 7% de los 4.158 empleados que tiene en España, como parte de una reestructuración global que afectará a 16.000 personas en todo el mundo. La próxima reunión entre la dirección y sindicatos tendrá lugar el próximo 15 de mayo y los sindicatos esperan reducir el número de puestos afectados.

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Cataluña concentra más de la mitad de los despidos planteados, con un total de 178. Además, en la fábrica de La Penilla (Cantabria) sed prevén 49 salidas y 27 en Pontecesures (Galicia). n

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