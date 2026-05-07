El ERE de Nestlé afecta a cuatro empleos en la fábrica de Sevares

Nestlé plantea que el expediente de regulación de empleo (ERE) que anunció para 300 puestos en España afecte a cuatro empleos en la fábrica de leches infantiles, purés de frutas y complementos alimenticios de Sevares, en Piloña. El ajuste no afectará a la otra planta que Nestlé tiene en Asturias, la de platos precocinados de Gijón de la marca Litoral.

La multinacional empezó a negociar ayer con los sindicatos el ERE que pretende despedir a alrededor del 7% de los 4.158 empleados que tiene en España, como parte de una reestructuración global que afectará a 16.000 personas en todo el mundo. La próxima reunión entre la dirección y sindicatos tendrá lugar el próximo 15 de mayo y los sindicatos esperan reducir el número de puestos afectados.

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Cataluña concentra más de la mitad de los despidos planteados, con un total de 178. Además, en la fábrica de La Penilla (Cantabria) sed prevén 49 salidas y 27 en Pontecesures (Galicia). n