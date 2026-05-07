La huelga de escuelinas en Asturias bate récord de seguimiento: bebés sin servicio, centros bajo mínimos y una gran manifestación esta tarde

Las escuelas infantiles de todo el país han dicho "basta". Este jueves más 61.000 trabajadores están llamados a una huelga nacional de los que cerca de 1.000 son asturianos. En el Principado, con la de hoy, ya van 12 jornadas de paros en los últimos dos años, convirtiéndose esta última (organizada por CC OO en solitario) en la más seguida. Según datos de la consejería de Educación (que solo contempla las escuelas que dependen del Principado y se refieren al total de la plantilla, incluidos los trabajadores de servicios mínimos), el 23,4% del total de las trabajadoras de las Escuelas Infantiles han secundado los paros. Lo que se traduce en 56 trabajadoras en huelga.

Los organizadores aseguran que el seguimiento está siendo "muy bueno", con cifras que superan el 80% en la red autonómica y alcanzan el 100% en varios concejos. Mientras que en las dependientes de la administración local, el porcentaje supera el 73%. En este caso, los datos del sindicato son mucho más abultados porque están calculados respecto a la plantilla que puede hacer huelga, sin contar la obligada a trabajar por servicios mínimos.

Por municipios, la incidencia varía de unas zonas a otras: en Oviedo alcanzan el 98%; en Gijón, el 84%, y en Avilés, el 83%. En otros concejos como Mieres, Noreña, Siero o Laviana el seguimiento ha sido del 100%, mientras que en el Oriente y Occidente es del 80%.

"Esperamos que la manifestación de esta tarde tenga tan buena acogida", explica Tania Alonso, delegada de Escuelas Infantiles de CC OO. La marcha partirá a las 18.00 horas de la Estación del Norte, en Oviedo, para desembocar en la Consejería de Educación.

Reivindicaciones

Entre las principales quejas del colectivo figuran la falta de suministros en algunos centros, ausencia de servicio de catering, escasez de materiales básicos y la incertidumbre laboral de numerosas trabajadoras. Según explican, existen plazas sin estabilizar y personal interino que desconoce cuál será su futuro.

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Asimismo, reclaman la implantación de la carrera profesional y el reconocimiento del Grupo B que consideran que les corresponde por categoría profesional. También exigen una equiparación del calendario escolar con el segundo ciclo de Infantil, señalando que la diferencia es de apenas siete días.