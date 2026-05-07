Indra iniciará el próximo mes la actividad en el Tallerón: rematará y probará los vehículos de combate 8x8 "Dragón"
La compañía prevé comenzar la fabricación integral de blindados a finales de 2027 y ya tiene firmados acuerdos de colaboración con 36 empresas asturianas
La salida de los hermanos Escribano de Indra no modifica la «hoja de ruta» de la compañía de tecnología y defensa en Asturias. Indra Land Vehicles, la nueva filial de blindados, ya tiene todas las licencias y autorizaciones de fábrica de armas para comenzar a producir en el Tallerón, la antigua factoría de calderería pesada de Duro Felguera que adquirió el pasado julio. Antes de que empiece el verano, en junio, está previsto que en esas instalaciones empiecen a integrarse y probarse vehículos de combate sobre ruedas 8x8 «Dragón» para el consorcio Tess Defence. Ya finales de 2027 comenzará la fabricación de los más de 500 vehículos militares (obuses autopropulsados, vehículos anfibios y lanzapuentes) adjudicados a Indra dentro de los programas especiales de modernización (PEM) del Ejército español.
Fuentes de Indra señalaron que para poner en marcha esa actividad, la compañía alcanzará los 850 empleos directos en Asturias en 2027 (actualmente tiene 200 trabajadores en otras divisiones como la de sistemas de tráfico aéreo y ya cuenta con 192 en el Tallerón) y ha firmado acuerdos de colaboración con 52 empresas para la cadena de suministros, de las que 36 son asturianas. Las mismas fuentes confirmaron a este diario los hitos de la «hoja de ruta» del Tallerón.
La primera etapa. Acaba de completarse con el acondicionamiento de una de las naves del Tallerón para acoger los 8x8 «Dragón» y la conclusión de la pista de pruebas que se ha construido en la zona exterior de la factoría.
La segunda etapa. Indra ya cuenta con las licencias y autorizaciones de fábrica de armas para empezar a operar en el Tallerón. Antes de que empiece el verano comenzará la integración final (equipamiento) y las pruebas tanto estáticas como dinámicas de los 8x8 «Dragón» del consorcio Tess Defence, liderado por Indra y en el que participan también Escribano Mechanical & Engineering, SAPA, y Santa Bárbara Sistemas. En las instalaciones de esta última empresa en la localidad ovetense de Trubia seguirán realizándose, de momento, la mayoría de las fases de fabricación de los 8x8. Al mismo tiempo que se inician las operaciones en el Tallerón con esos vehículos de combate sobre ruedas, continuará el acondicionamiento del resto de las naves de la factoría gijonesa, que ya está en proceso de adjudicación y se ejecutará a lo largo de este año.
La tercera etapa. A principios de 2027 Indra Land Vehicles comenzará a recibir la maquinaria (de corte y conformado de chapa, de mecanizado, de tratamiento de superficies...) para poder hacer frente en el Tallerón a la producción integral de los vehículos que tiene adjudicados dentro de los programas especiales de modernización (PEM) del Ejército.
La cuarta etapa. A finales de 2027 está previsto que comience la fabricación integral de vehículos militares en el Tallerón. Más de 500 vehículos que ya han sido adjudicados a Indra –en la mayoría de los casos en UTE con Escribano– dentro de los PEM y que incluyen obuses autopropulsados sobre plataformas de ruedas y cadenas, vehículos de combate anfibios y vehículos lanzapuentes. Además, Indra concurrirá a los nuevos concursos de vehículos terrestres incluidos en los PEM que se lanzarán este año. De momento, el Tallerón tiene garantizada carga de trabajo para diez años.
El «Dragón» se estrena en el desfile del Día de la Fuerzas Armandas
El vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 «Dragón» del Ejército de Tierra se estrenará en una parada militar el próximo 30 de mayo, en Vigo, con motivo del desfile por el Día de las Fuerzas Armadas. En concreto, será una de las unidades fabricados en Trubia por el consorcio Tess Defence y que se encuentra asignada a la Brigada «Rey Alfonso XIII» de la Legión Española.
El 8x8 «Dragón» es uno de los programas más importantes del Ejército de Tierra y uno de los que más retrasos acumula. Actualmente, las primeras unidades entregadas continúan en su fase de «evaluación operativa», en la que se verifica, en condiciones reales de empleo, que el vehículo cumple con todos los requisitos previamente establecidos. El pasado 10 de abril, durante una visita al acuartelamiento Cabo Noval en Siero, la ministra de Defensa, Margarita Robles, volvió a hacer un llamamiento a Tess Defence para que cumplan «pronto y en forma» el contrato.
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