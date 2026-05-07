José Manuel Vaquero: "La vida del matemático Juan Luis Vázquez demuestra que el talento, cuando encuentra oportunidades, puede convertirse en una fuerza transformadora para toda la sociedad"

Asturias, que vivió durante décadas «de espaldas a las matemáticas», es la cuna de una de sus eminencias mundiales, Juan Luis Vázquez (Oviedo, 1946), durante años a la cabeza del ranking espalol y hoy, tras diez años jubilado, en segundo puesto. A la vez, la región recibio recibió el legado de figuras como Santos González, Consuelo Martínez, María Ángeles Gil, Tomás Recio o Antonio Bahamonde, todos ellos vinculados a proyectos punteros. Así lo expuso ayer en el Club el periodista José Manuel Vaquero Tresguerres, consejero de Prensa Ibérica y miembro del RIDEA, que rindió tributo a la figura de Vázquez en la conferencia de clausura del ciclo anual de la Sociedad Protectora de La Balesquida.

«La vida de Juan Luis Vázquez demuestra que cuando el talento encuentra oportunidades, puede convertirse en una fuerza transformadora para toda la sociedad», indicó Vaquero, que considera al científico, criado entre Las Segadas y Ribera de Arriba, estímulo e inspiración para Asturias. A partir del ejemplo de Vázquez, actual catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, Vaquero incidió en la necesidad de construir una sociedad basada en la cultura, la educación y el pensamiento libre. Citó a «Clarín» para denunciar los peligros de una sociedad que renuncia a pensar críticamente y alertó sobre la propagación masiva de mentiras y manipulación en la era digital. Frente a ello, defendió la información rigurosa, la ciencia y el conocimiento como herramientas de libertad

En la segunda fila los matemáticos Santos González y Consuelo Martínez, delante Víctor Tresguerres, Javier Portilla y Yayoi Kawamura. / Luisma Murias

Tampoco se olvidó José Manuel Vaquero de Evaristo Arce, «el maestro de periodistas, fallecido en 2025, cuyo pregón de 2024 definió simbólicamente que ‘La Balesquida es Oviedo’». A partir de ahí enlazó el espíritu solidario y cultural de la festividad con la figura medieval de doña Velasquita Giráldez, fundadora de la cofradía de los alfayates y promotora de una obra asistencial que, según el conferenciante, perseguía ya en el siglo XIII una sociedad más justa y preparada, «que hoy vería en la Universidad la palanca para sacar a Asturias de la decadencia en que ha caído como consecuencia de las drásticas reconversiones del sector público industrial y del recorte aplicado al campo tras el ingreso de España en la Unión Europea sin encontrar alternativas suficientes para paliar las pérdidas». Vaquero relacionó ese legado con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 y con la necesidad de apostar por la formación y el conocimiento como motores de progreso. En ese contexto situó la figura de Vázquez, referencia internacional en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales y la difusión no lineal;el primer matemático español en obtener el Premio Nacional de Investigación «Julio Rey Pastor», miembro de la Real Academia de Ciencias y autor de obras de referencia mundial.

El ponente repasó algunos de los principales logros científicos del profesor, que del 29 de junio al 3 de julio recibirá el homenaje de matemáticos de todo el mundo, en unos encuentros en Miraflores de la Sierra, con motivo de su 80 cumpleaños: más de 300 artículos de investigación, el célebre «Principio de Vázquez», el libro sobre la ecuación de medios porosos publicado por Oxford University Press —referencia mundial— y su presencia constante entre los matemáticos españoles más influyentes del mundo. «España vive un riesgo de deterioro científico por la jubilación masiva de profesores del ‘baby boom’ y por sistemas que premian más la antigüedad y las redes internas que la excelencia. Es necesario recuperar a figuras como Juan Luis Vázquez, para que regresen y trabajen por el bienestar de Asturías», resaltó Vaquero, ante un público, con numerosas caras del ámbito universitario, como el ex rector Juan Vázquez o los profesores eméritos Santos González, Consuelo Martínez y Yayoi Kawamura.

Revolución en el Loyola

Hijo de una familia campesina de Quirós, Vázquez comenzó sus estudios en la escuela de El Condado, donde la esposa del director de la fábrica de explosivos de La Manjoya detectó en él un talento excepcional y convenció a sus padres y a su maestro de que debía continuar estudiando. En el Colegio Loyola de Oviedo manifestó unas capacidades extraordinarias, aunque también un carácter inquieto y rebelde. Vaquero relató con humor varios episodios de indisciplina escolar y cómo los propios sacerdotes supieron canalizar su talento encargándole dar clases de álgebra a compañeros rezagados, que de pronto, aprobaron casi de forma «milagrosa».

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Aunque estudio Ingeniería de Minas y Telecomunicaciones, la verdadera pasión de Vázquez eran las matemáticas, carrera que hizo en Madrid, donde conoció a su esposa, Mari Luz García. «Los extranjeros le salvaron la vida académica. Primero, el matemático francés Haim Brezis, que dirigió su tesis doctoral en París. Después llegaron las estancias decisivas en la Universidad de Minnesota junto a Luis Caffarelli y Don Aronson, referentes mundiales de las matemáticas aplicadas», explicó.