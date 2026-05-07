Marina Dáder, la asturiana que se ha colado entre los 111 mejores talentos jóvenes de España: "No hay una fórmula mágica"

"Desde Asturias podemos hacer muchas cosas, hay futuro, pero necesitamos jóvenes". Es el mensaje que la ovetense Marina Dáder quiere enviarle a los estudiantes asturianos. Lo hace tras haberse proclamado como uno de los 111 jóvenes talentos de España. Una distinción que recibe con "sorpresa y gran responsabilidad", al tratarse de una iniciativa internacional que reconoce a estudiantes universitarios de todo el mundo por su excelencia académica, su capacidad de liderazgo y su potencial para generar un impacto positivo en la sociedad.

Dáder tiene 22 años, y forma parte de la primera promoción (2024-2025) del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos de la Universidad de Oviedo, que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, a la que continúa estrechamente vinculada gracias a su actividad investigadora en inteligencia artificial, que pretende continuar con estudios de doctorado en la institución académica asturiana. "Mi idea es quedarme en Asturias y poder combinar el trabajo en empresa y en una parte académica", explica.

La ovetense fue seleccionada entre más de 2.000 candidaturas. Lo hizo gracias a su amiga Belén de Frutos, que la nominó. "Tanto el acceso a la red de talento Nova Talent como a su ránking de jóvenes talentos se hace mediante nominación de alguien que forme parte de la institución. Yo accedí en el año 2024 gracias a un compañero de clase que ya estaba dentro; y, ahora, entré en la lista tras valorar mi parte, recomendado por Belén", explica.

Pero para llegar a la cima del éxito académico, Dáder reconoce que "no hay una fórmula mágica". "Creo que es importante estar siempre en movimiento, aprendiendo sin estancarte", subraya. "Hay que ser muy consciente de qué quieres y qué te gusta y a partir de ahí centrarte y no parar", recomienda. Para ella, la clave estuvo en "conocerse a sí misma y rodearse de gente que la impulsa a ser mejor". "Desde mis padres, que han invertido mucho en mi educación, hasta la Universidad de Oviedo que apostó por implantar el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos en el que finalmente me gradué", celebra.

Destaca, además, el papel que la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tuvo en ella. "No me imagino una vida sin la academia", confiesa. "Además, mis estudios me dieron un círculo de compañeros y amigos que han sido muy importantes a lo largo de mi formación, convirtiéndose en un gran apoyo", sonríe.

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De cara al futuro, su intención es continuar desarrollando su trayectoria en el ámbito de la investigación en inteligencia artificial, con especial atención a su aplicación en sectores estratégicos y su proyección internacional. Además, subraya la importancia de reformar la colaboración entre el ámbito académico y el tejido empresarial como vía para impulsar el desarrollo regional y trasladar el conocimiento a aplicaciones concretas con impacto tecnológico y socioeconómico.