Los médicos jóvenes se encrespan con el Principado y amenazan con dos semanas de huelga en mayo

El Sindicato Médic@s del Sespa (SIMES), de reciente creación en Asturias, ha anunciado en la mañana de este jueves que, tras la negativa de la Administración sanitaria a reducir la jornada laboral de los facultativos, se sumarán a la convocatoria de la semana de paro de ámbito nacional programada para mayo (del lunes 18 al martes 22).

Ese nuevo paro de una semana en mayo ya estaba convocado por varios sindicatos a nivel nacional en demanda, al Ministerio de Sanidad, de un nuevo Estatuto Marco específico para los médicos. Esta movilización intermitente lleva en marcha desde junio de 2025.

En Asturias, el Sindicato Médico (SIMPA) suele sumarse al llamamiento como parte de algunas de las entidades estatales convocantes. Sin embargo, SIMES sigue otra estrategia desde que ha pasado de plataforma a sindicato: realizar una convocatoria propia, algo que ya hizo en la semana de huelga de abril y que ahora prevé repetir en mayo.

Con una singularidad: SIMES, con una notable presencia de profesionales jóvenes, centra el foco del conflicto no en el Ministerio de Sanidad, sino en la Consejería de Salud del Principado, con una reivindicación prioritaria: 35 horas de jornada semanal, incluyendo las guardias.

"Decepción" tras la reunión del miércoles

“Queremos dejar claro nuestra absoluta decepción y enfado tras la segunda reunión del comité con la gerencia del Sespa”, celebrada ayer miércoles, indican el comité de huelga de la plataforma y el SIMES en un comunicado público.

Los responsables del nuevo sindicato subrayan que en el encuentro del miércoles con la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa) pusieron sobre la mesa “una propuesta concreta y fundada que podría solucionar nuestros problemas laborales respecto a la jornada”. Se refieren a “dejar de trabajar 24 horas seguidas” y a “reducir las horas semanales para acercarnos a las 35 horas del resto de sanitarios”. Sin embargo, indican, “la gerencia solo propone a cambio promesas vacías y ninguna mejora concreta”.

A juicio de SIMES, “parece que sólo pretenden alargar el conflicto para que pierda fuerza y se vaya apagando, sin proponer ninguna mejora real en nuestras condiciones de trabajo”.

El nuevo sindicato argumenta que se trata, por parte de la Administración autonómica, de “una postura muy irresponsable, tanto para la ciudadanía como para el colectivo médico, después de tantos meses de movilizaciones”.

La consecuencia de este desencuentro, prosigue el SIMES, es “una clara ausencia de avances en la negociación, por lo que seguiremos convocando una semana de huelga en mayo coincidente con la convocatoria estatal”.

Amenaza de prolongar los paros

El SIMES ha instado al Sespa a “replantearse su postura para aplicar medidas concretas a corto-medio plazo, que son posibles, aquí en Asturias, y a darnos una respuesta concreta al respecto”. Y advierte de que, “en caso de ausencia de respuesta tras este intercambio, nos plantearemos aumentar la convocatoria de huelga a dos semanas seguidas en mayo aquí, a nivel autonómico”.

“Incluso los compañeros, hartos de la ausencia de avances reales, se plantean adoptar otro tipo de medidas para reivindicar nuestros derechos y la mejora de nuestras condiciones”, agrega el SIMES.

Apelación de Adrián Barbón

Los dirigentes sindicales hacen hincapié en que “solo estamos pidiendo lo mismo que el resto: una jornada laboral digna para poder ejercer nuestro trabajo con seguridad y atender de la mejor forma posible a la población asturiana”.

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Según la interpretación del conflicto médico que realiza el SIMES, “una vez más, de la gerencia del Sespa, de la consejera de salud y del propio presidente del Principado de Asturias como máximo responsable, depende la solución del conflicto”.