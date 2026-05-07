El objetivo de las huchas del cáncer en Asturias: superar los 52.000 euros para investigar y curar tumores

Las huchas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han salido hoy, jueves, a las calles de Oviedo con la voluntad de superar los 52.000 euros de recaudación que el año pasado se recabaron en toda Asturias.

“No me canso de repetir que la sociedad asturiana es tremendamente generosa con el cáncer”, ha subrayado Yolanda Calero, presidenta autonómica de AECC. El Principado figura “entre las comunidades que más aportan para la investigación y los servicios que exige el cáncer”, ha puntualizado Calero. El pasado lunes, en la recogida de fondos de Avilés se recaudaron “algo más de 11.000 euros”.

Yolanda Calero ha hecho hincapié en el incremento de aportaciones de las empresas. “Es un área que teníamos un poco parada, y ahora podemos decir que la recaudación ciudadana y empresaria va a más cada año”, ha aseverado la presidenta regional de AECC.

Cofiño destaca la contribución de la "sociedad civil"

En la mesa petitoria situada en la plaza ovetense de La Escandalera ha estado presente Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado. “La aportación de la sociedad civil organizada es fundamental para dar visibilidad y para colaborar con las instituciones públicas para sacar adelante la lucha contra la enfermedad que más nos preocupa a todos, independientemente de ideologías y de política”, ha argumentado Cofiño.

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, se ha referido a la implantación en Asturias del modelo denominado Astur-CCC. Se traducirá, ha concretado, en la puesta en marcha de “una red oncológica integral para toda Asturias” que permitirá dar una asistencia homogénea a todas las personas afectadas por un tumor, vivan donde vivan.

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“Estamos hablando de un gran cambio organizativo, de cambiar la organización en relación a la atención al cáncer para que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga la mejor opción terapéutica, siempre basada en la evidencia científica”, ha remarcado la doctora Saavedra.