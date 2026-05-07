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El Principado eleva a 30.000 euros la sanción a Mina Miura por infringir la normativa de seguridad y muestra su apoyo a los mineros encerrados

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, asegura que analizarán exhaustivamente el ERTE anunciado por Carbones La Vega, empresa de la explotación

Borja Sánchez con dos de los mineros encerrados.

Borja Sánchez con dos de los mineros encerrados. / PdA

Alicia García-Ovies

Oviedo

A la empresa Carbones La Vega, propietaria de Mina Miura, se le acumulan los problemas económicos. Solo un día después de comunicar a los trabajadores un ERTE, al considerar imposible retomar la actividad en medio año, la compañía ha recibido la decisión del Principado de elevar a 30.000 euros la sanción que les habían impuesto por incumplimiento reiterado de la normativa en seguridad minera.

La propuesta de sanción se plantea tras la visita realizada el pasado 30 de abril al yacimiento por dos inspectores, en la que se volvió a acreditar que la empresa seguía sin garantizar la seguridad y sin disponer de director facultativo, pese a que varios trabajadores permanecían en el interior de la explotación. Dichos mineros saldrán del pozo este jueves, tras dos semanas de encierro, para iniciar el viernes una marcha hasta Oviedo para reclamar el pago de las nóminas que se les adeudan.

La compañía ya había sido sancionada con 3.000 euros por incumplir las medidas de seguridad. Ahora, por la reiteración en el incumplimiento de la normativa y por no atender los requerimientos de la autoridad minera, tal y como establece el artículo 12 de la Ley 1/1997 del Principado, de Infracciones y Sanciones en Materia de Seguridad Minera, se considera que "Carbones La Vega ha cometido una infracción muy grave por la comisión simultánea de dos infracciones graves". Por este motivo, se plantea una sanción de 30.000 euros.

En el caso del director facultativo, se considera que su ausencia, tanto física como de supervisión general, y "el desconocimiento constatado de la situación", constituyen una infracción muy grave, por lo que se plantea para él una sanción de 900 euros, así como la suspensión de sus funciones durante seis meses.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, informó este jueves a los mineros encerrados sobre la nueva propuesta de sanción incoada, durante una visita realizada a Mina Miura. En el encuentro, les trasladó el apoyo y la solidaridad del Gobierno de Asturias, al tiempo que exigió al empresario el abono de los salarios adeudados, con carácter inmediato.

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También señaló que la Dirección General de Empleo y Asuntos Laborales revisará de manera exhaustiva la documentación relativa al ERTE anunciado por la empresa en caso de que finalmente se presente esta medida.

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