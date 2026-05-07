Así salva un hospital pequeño a uno grande: 1.000 pacientes de dermatología del HUCA a Mieres

La crisis que sufre el área de Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) está siendo mitigada, en parte, por un centro sanitario mucho más pequeño: el Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Entre los pasados meses de marzo y abril, “unos 1.000 pacientes aceptaron voluntariamente” el ser derivados del hospital ovetense al de la capital del Caudal, según ha informado este jueves la consejera de Salud, Conchita Saavedra, ante la Comisión de Salud de la Junta.

El enorme colapso del servicio de Dermatología del complejo sanitario de Oviedo, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 27 de febrero, se traducía entonces en 278 días (nueve meses) de espera media para una consulta, frente a los 14 días del hospital mierense. Eran 12.212 los pacientes del HUCA que aguardaban una cita con el dermatólogo.

Ya en aquella información inicial, LA NUEVA ESPAÑA señalaba que, en contra de los flujos habituales, la plantilla del HUCA estaba muy mermada, con “escasamente el 50 por ciento” de plazas cubiertas, con seis o siete profesionales (y algunos de ellos con jornada reducida), tantos como los que tiene el Álvarez-Buylla para una población muchísimo menor.

Investigación interna aún no concluida

Al conocerse esta situación, y la negativa de muchos dermatólogos a trabajar en el HUCA, la consejera de Salud ordenó la apertura de una investigación por parte de la Inspección del Servicio de Salud del Principado (Sespa) sobre el conjunto de los servicios de dermatología de Asturias.

“El informe no está todavía finalizado, pero ya se han mantenido reuniones con todos los servicios”, ha indicado la titular de Salud en respuesta a una pregunta del diputado Foro Adrián Pumares.

Tras barajar varias opciones, el Sespa activó una medida urgente y poco habitual: que un hospital pequeño auxilie a uno grande y en una magnitud muy considerable. Y el resultado provisional es ese millar de consultas de dermatología derivadas de Oviedo a Mieres, con el que la lista de espera del HUCA “ha disminuido un 11,8 por ciento en el último mes”.

La titular de Salud ha señalado que su departamento trabaja en la cobertura de vacantes del HUCA. “Este mes de mayo salen nuevos residentes que acaban su formación y hay que hacer una atracción masiva”, ha indicado la doctora Saavedra. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el plan inicial de los dos MIR que terminan ahora la especialidad en el HUCA y en el Hospital de Cabueñes, de Gijón, no pasa por ir a trabajar al hospital ovetense.

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra. / Europa Press

Refuerzo de la teledermatología

La consejera de Salud ha indicado que el nuevo equipo directivo del HUCA “está trabajando con el jefe del servicio y con el resto del equipo” para buscar soluciones. Asimismo, se está haciendo “un refuerzo progresivo de la plantilla del HUCA” y otras actuaciones, como una reorganización de las agendas, un impulso de la atención no presencial y una mejora de los circuitos asistenciales. Otra línea de acción pasa por una expansión de la teledermatología a todos los centros de salud del área central, “con un gran incremento de su utilización”, y el impulso de “una nueva formación con los profesionales de atención primaria para favorecer su uso”.

Desastre y maquillajes, según la oposición

En la Comisión de Salud de este jueves en la Junta se ha hablado prioritariamente de listas de espera. Las portavoces del PP y Vox se han mostrado hipercríticas. “Los datos de lista de espera son terribles. Hay 176.150 pacientes en lista de espera. Estamos ante un desastre de gestión sanitaria. ¿No les causa sonrojo?”, ha subrayado Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox.

Desde el Partido Popular, Pilar Fernández Pardo ha aseverado que “a medida que se incrementa la lista de espera, se incrementa el riesgo de fallecimiento, y en pacientes oncológicos el riesgo es aún mayor”. Fernández Pardo ha añadido que este aumento de lista de espera “está generando denuncias por parte de las asociaciones de pacientes, que denuncian que el sistema sanitario está maquillando datos”.

Muertes en lista de espera

La consejera de Salud ha defendido que las listas de espera en Asturias “son absolutamente transparentes y rigurosas, y somos la única comunidad que las publica mes a mes”. Además, ha puesto datos sobre la mesa. Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 fallecieron en Asturias 26.120 personas; de ellas, 2.989 (un 11,44 por ciento) constaban en alguna lista de espera sanitaria en el momento de su muerte.

“No existe una fuerte correlación entre estar en una lista de espera y fallecer, ya que nueve de cada diez fallecidos no estaban en ninguna lista de espera sanitaria. Y dentro de ese 11 por ciento que sí estaban hay fallecidos por motivos que nada tenían que ver con su enfermedad”, ha argumentado Conchita Saavedra.

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Según la Consejera, las especialidades con más personas en lista de espera (traumatología, oftalmología y dermatología) “atienden patologías que no tienen un alto impacto en la mortalidad”. Y, en el sentido contrario, las principales causas de muerte, como tumores, enfermedades cardiovasculares o trastornos respiratorios “no registran esperas si las situaciones son urgentes o no demorables”.