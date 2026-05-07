El destino verde europeo en el que Asturias quiere enganchar turistas con su paisaje, patrimonio, gastronomía, cultura y calidad de vida

El verde de su paisaje las define y también un modelo turístico que "comparte valores". Asturias se ha ido a Irlanda a engachar turistas, coinciciendo con el inicio de la nueva conexión aérea con Dublín. El Gobierno de Asturias presentó este jueves en la capital irlandesa su oferta ante operadores y medios especializados irlandeses para "reforzar su posicionamiento internacional como destino cercano, natural, sostenible y bien conectado". La presentación coincide con la puesta en marcha de la conexión aérea, clave para consolidar el crecimiento del turismo internacional y diversificar mercados estratégicos, destaca en el ejecutivo regional.

El pasado fin de semana comenzó a operar esta nueva ruta, a cargo de Aer Lingus, la aerolínea de referencia en Irlanda, que además integra turoperador y agencia de viajes. Es la primera vez que la compañía, que tiene una elevada capacidad de penetración en el mercado irlandés, opera en Asturias.

De izquierda a derecha, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García; Ed Finn, respresentante de Travel Escapes; la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; la directora de la OET, Laura Pena; la consejera de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, María Rodríguez de La Rua; Faustino Enrique Antón de IDOM y los representantes de Aer Lingus, Jenny Rafter y Timothy Tritxer. / Principado de Asturias

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha destacado que la nueva conexión aérea con Dublín “permite acercar Asturias a un mercado estratégico que comparte valores con nuestro modelo turístico y que muestra un creciente interés por destinos naturales, tranquilos y con identidad propia”. La jornada ha contado con la participación del viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; representantes de la Oficina Española de Turismo, Aer Lingus e instituciones españolas en Irlanda; así como operadores turísticos y medios especializados.

Atributos asturianos

En la presentación se han puesto en valor los atributos de Asturias como destino: paisaje, patrimonio, gastronomía, cultura, calidad de vida, así como su potencial para cubrir las expectativas de viajeros que buscan experiencias auténticas y sostenibles. “El objetivo del Principado es atraer un turismo de valor, que contribuya al desarrollo económico de forma equilibrada y sostenible, reforzando la imagen de Asturias como un destino bien conectado y competitivo en el ámbito internacional”, ha señalado Martínez.

El alcance de este mercado queda reflejado en los datos de 2025. En el pasado ejercicio, Irlanda aportó a la comunidad 9.699 visitantes y más de 81.000 estancias. La nueva conexión aérea, que operará con dos frecuencias semanales durante la temporada estival —los martes y los sábados—, mejorará de forma significativa la accesibilidad y facilitará la llegada de nuevos flujos turísticos.

El acto contó con una degustación de quesos asturianos y la asistencia de la consejera económica y comercial de la Embajada de España en Dublín, María Rodríguez de la Rúa, y del director del Instituto Cervantes en la capital irlandesa, Francisco Oda.

Como complemento, Asturias ha desplegado una destacada campaña promocional en puntos estratégicos del centro de Dublín mediante mobiliario urbano. Esta iniciativa se reforzará en las próximas semanas con nuevas acciones en transporte público y medios de comunicación del mercado irlandés.