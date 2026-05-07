Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Los supermercados Vegalsa-Eroski, en expansión en Asturias con Autoservicios Famillia, crean 400 empleos en España

La cadena gallega ingresó 1.737 millones en 2025, un aumento de casi el 6%

Inauguración de un Autoservicio Familia en Gijón, en marzo de 2025.

Inauguración de un Autoservicio Familia en Gijón, en marzo de 2025. / Ángel González

Yago González

Yago González

Oviedo

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski –con trece establecimientos en Asturias a través de su marca Autoservicios Familia– creó el año pasado un total de 400 puestos de trabajo en las tres comunidades autónomas en las que opera (Asturias, Galicia y Castilla y León) hasta alcanzar una plantilla media de 8.120 personas, a los que se suman 1.100 empleos indirectos vinculados a su red de franquicias.

Vegalsa-Eroski, según ha informado en un comunicado, cerró 2025 con una facturación de 1.737 millones de euros, un 5,9% más que el año anterior. «El desempeño del ejercicio estuvo apoyado por medidas orientadas a ganar eficiencia operativa, optimizar procesos y reforzar la colaboración con sus proveedores», indicó la compañía, formada en 1998 a partir de una alianza entre la familia gallega González y el grupo vasco Eroski.

En términos de rentabilidad, el resultado neto creció un 5,4% en comparación con 2024. A lo largo del pasado ejercicio, la compañía realizó una aportación total de 87,5 millones de euros a las arcas públicas (un 7% más), a través de impuestos, tributos y cotizaciones sociales.

José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski, aseguró que el año pasado la cadena «siguió ganado cuota de mercado en Asturias, Castilla y León y Galicia». En concreto, en la tercera, donde tiene mayor presencia, mantuvo una cuota superior al 21%, según datos de la consultora Nielsen.

Noticias relacionadas

La apuesta por el producto local continuó siendo uno de los ejes del modelo de Vegalsa-Eroski. En 2025, la empresa trabajó con cerca de 900 proveedores en Galicia, Asturias y Castilla y León a los que realizó compras por valor de aproximadamente 600 millones de euros, un aumento del 4,1%.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
  2. Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
  3. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
  4. El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte
  5. Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
  6. La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
  7. La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
  8. La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"

Los supermercados Vegalsa-Eroski, en expansión en Asturias con Autoservicios Famillia, crean 400 empleos en España

Los supermercados Vegalsa-Eroski, en expansión en Asturias con Autoservicios Famillia, crean 400 empleos en España

"No se dan ayudas porque no cumplen los requisitos", defiende la Directora de Ganadería de Asturias ante las críticas del PP

"No se dan ayudas porque no cumplen los requisitos", defiende la Directora de Ganadería de Asturias ante las críticas del PP

Responsabilidad patrimonial por casos sanitarios y daños en vías públicas: las materias más frecuentes que llegan al Consejo Consultivo de Asturias

Responsabilidad patrimonial por casos sanitarios y daños en vías públicas: las materias más frecuentes que llegan al Consejo Consultivo de Asturias

Educación quiere blindar la seguridad de los profesores asturianos: tutorías bajo supervisión, apoyo emocional y asesoramiento jurídico gratuito

Educación quiere blindar la seguridad de los profesores asturianos: tutorías bajo supervisión, apoyo emocional y asesoramiento jurídico gratuito

Asturias sigue ganando población: en el primer trimestre del año sumó 2.551 habitantes más

Asturias sigue ganando población: en el primer trimestre del año sumó 2.551 habitantes más

Asturias reclama "ambición" a Europea para diseñar un presupuesto que no reduzca los fondos de cohesión

Asturias reclama "ambición" a Europea para diseñar un presupuesto que no reduzca los fondos de cohesión

El destino verde europeo en el que Asturias quiere enganchar turistas con su paisaje, patrimonio, gastronomía, cultura y calidad de vida

El destino verde europeo en el que Asturias quiere enganchar turistas con su paisaje, patrimonio, gastronomía, cultura y calidad de vida

Los tres asturianos del crucero con hantavirus están "sin síntomas" y serán aislados en el Hospital Gómez Ulla, afirma la consejera de Salud

Los tres asturianos del crucero con hantavirus están "sin síntomas" y serán aislados en el Hospital Gómez Ulla, afirma la consejera de Salud
Tracking Pixel Contents