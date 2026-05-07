Los supermercados Vegalsa-Eroski, en expansión en Asturias con Autoservicios Famillia, crean 400 empleos en España

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski –con trece establecimientos en Asturias a través de su marca Autoservicios Familia– creó el año pasado un total de 400 puestos de trabajo en las tres comunidades autónomas en las que opera (Asturias, Galicia y Castilla y León) hasta alcanzar una plantilla media de 8.120 personas, a los que se suman 1.100 empleos indirectos vinculados a su red de franquicias.

Vegalsa-Eroski, según ha informado en un comunicado, cerró 2025 con una facturación de 1.737 millones de euros, un 5,9% más que el año anterior. «El desempeño del ejercicio estuvo apoyado por medidas orientadas a ganar eficiencia operativa, optimizar procesos y reforzar la colaboración con sus proveedores», indicó la compañía, formada en 1998 a partir de una alianza entre la familia gallega González y el grupo vasco Eroski.

En términos de rentabilidad, el resultado neto creció un 5,4% en comparación con 2024. A lo largo del pasado ejercicio, la compañía realizó una aportación total de 87,5 millones de euros a las arcas públicas (un 7% más), a través de impuestos, tributos y cotizaciones sociales.

José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski, aseguró que el año pasado la cadena «siguió ganado cuota de mercado en Asturias, Castilla y León y Galicia». En concreto, en la tercera, donde tiene mayor presencia, mantuvo una cuota superior al 21%, según datos de la consultora Nielsen.

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La apuesta por el producto local continuó siendo uno de los ejes del modelo de Vegalsa-Eroski. En 2025, la empresa trabajó con cerca de 900 proveedores en Galicia, Asturias y Castilla y León a los que realizó compras por valor de aproximadamente 600 millones de euros, un aumento del 4,1%.