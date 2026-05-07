Las trabajadoras de las escuelinas se hacen notar en Oviedo pidiendo mejoras en la red de 0 a 3 años: "Estamos muy hartas"

Estación del Norte de Oviedo. 18.00 horas. Los acordes de la mítica canción que Chicho Sánchez Ferlosio compuso en los años 60 empiezan a sonar. "A la huelga compañeras no vayais a trabajar, que ya estamos muy hartas y es la hora de luchar". Son las voces de cerca de 500 trabajadoras de las escuelas infantiles asturianas (según datos de la Policía Nacional) las que cantaron en una marcha que llegó hasta la consejería de Educación. Entre las principales reivindicaciones está que las trabajadoras se integren en la categoría B de funcionarios al ser técnicos superiores en educación infantil, que se estabilice a las educadoras en los ayuntamientos que todavía no lo hayan hecho y que el calendario escolar se acerque más al de la otra etapa de infantil (la de 3 a 6 años) puesto que ahora la mayor parte del mes de julio es hábil.

La manifestación ha coincidido, además, con una convocatoria de huelga a nivel estatal realizada por CCOO, UGT, CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) tanto en la red pública como en la privada, para reivindicar mejoras salariales. Sin embargo, en el caso de Asturias se circunscribió a la parte pública, donde trabajan cerca de mil personas, y solo ha sido respaldada por CCOO.

En el Principado, con la de este jueves, ya van 12 jornadas de paros en los últimos dos años, convirtiéndose esta última en la más seguida. Según datos de la consejería de Educación (que solo contempla las escuelas que dependen del Principado y se refieren al total de la plantilla, incluidos los trabajadores de servicios mínimos), el 23,4% del total de las trabajadoras de las Escuelas Infantiles han secundado los paros. Lo que se traduce en 56 trabajadoras en huelga.

Los organizadores aseguran que el seguimiento ha sido "muy bueno", con cifras que superan el 80% en la red autonómica y alcanzan el 100% en varios concejos. Mientras que en las dependientes de la administración local, el porcentaje supera el 73%. En este caso, los datos del sindicato son mucho más abultados porque están calculados respecto a la plantilla que puede hacer huelga, sin contar la obligada a trabajar por servicios mínimos.

Por municipios, la incidencia varía de unas zonas a otras: en Oviedo alcanzan el 98%; en Gijón, el 84%, y en Avilés, el 83%. En otros concejos como Mieres, Noreña, Siero o Laviana el seguimiento ha sido del 100%, mientras que en el Oriente y Occidente es del 80%.

"Estamos muy satisfechos con la jornada, tanto en la manifestación como la huelga y vamos a seguir hasta que escuchen nuestras reivindicaciones", aseguró la delegada de Escuelas Infantiles de CCOO, Carmen Riesgo. Además, el sindicado anunció dos nuevos paros para los días 20 y 21 de mayo.

Al grito de "cero a tres, educación es", las trabajadoras de las escuelinas exigieron la "dignificación del sistema". Con la entrada en vigor de la última Ley de Educación (LOMLOE), en el año 2021, el primer ciclo de infantil (de 0 a 3 años) queda equiparado, a efectos educativos, al segundo ciclo (de 3 a 6 años). Es por ello que las educadoras exigen igualdad de condiciones.

La marcha avanzó por el centro de Oviedo ante la mirada de los curiosos. Al terminar de subir la calle Toreno, a la altura del edificio de UGT, un grito unísono: "¿Dónde están, no se ven, los delegados de UGT?". Las manifestantes de las escuelinas echan en cara el "haber continuado la lucha en solitario", después de que UGT, CSIF y USIPA llegaren a un acuerdo con la Consejería el pasado noviembre. En él se incluía la negociación de la categoría profesional en el grupo B para el año 2027, algo a lo que CCOO se negó al tratarse de año electoral. "Creemos que tiene que estar firmado antes, sino será papel mojado", aseguran.