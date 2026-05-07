Los tres asturianos del crucero con hantavirus están "sin síntomas" y serán aislados en el Hospital Gómez Ulla, afirma la consejera de Salud

Los tres asturianos que están a bordo del crucero “MV Hondius”, afectado por un brote de hantavirus, están "sin síntomas” y, de momento, considerados como “contactos no estrechos y en aislamiento”. Así lo ha explicado en la mañana de este jueves la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, minutos después de ser informada por el secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla.

El barco tiene previsto llegar a Tenerife este domingo. Al día siguiente, el lunes, “probablemente” los viajeros españoles sean trasladados al Hospital Gómez Ulla, de Madrid, donde la idea es que permanezcan, de manera voluntaria, “todo lo que les queda de aislamiento antes de darles el alta”, ha agregado la titular de Salud.

"Máximas medidas de precaución"

“Todos conocemos las situaciones en una crisis sanitaria por un virus, como ya hemos vivido, y en este caso se aplican las máximas medidas de precaución y de aislamiento para evitar que pueda haber algún tipo de transmisión”, ha justificado la Consejera.

La doctora Saavedra ha expresado su confianza en que los traslados al Hospital Gómez Ulla “van a hacerse con la máxima seguridad” y que lo mismo sucederá con el ingreso de los pasajeros españoles del Hantavirus.

El HUCA está preparado

Saavedra ha confirmado la información anticipada ayer por este periódico, en relación a que el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) “está preparado con una prueba propia” por si tuviera que hacer detecciones de este virus.

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En todo caso, ha indicado la titular de Salud, el plan de Ministerio de Sanidad es que los contactos sean llevados a hospitales que forman parte de la red UATAM (Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel), de la que no forma parte Asturias, si bien el HUCA dispone de una habitación preparada y otras que podrían ser habilitadas en caso de necesidad si fuera necesario.