Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
El calendario para el próximo curso 2026/2027 ya ha sido presentado
Adiós a las vacaciones escolares de siempre, a las de toda la vida. Cada vez más comunidades autónomas rompen con el calendario tradicional y caminan hacia un modelo más novedoso e inspirado en países de nuestro entorno, que incorpora macropuentes (o descansos pedagógicos, como lo llaman los expertos) en los tres trimestres del curso, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de los alumnos. De esta forma, las vacaciones tradicionales de Navidad y Semana Santa se van diluyendo y pierden protagonismo.
La Consejería de Educación del Principado de Asturias presentó hace unos días su calendario más innovador para el próximo curso 2026/2027. Por primera vez, los escolares de la región tendrán casi tantos días de descanso en el puente de Todos los Santos que en Semana Santa. En concreto, el puente de noviembre contará con seis días de vacaciones (del 31 de octubre al 4 de noviembre), mientras que en Semana Santa serán siete (del 22 al 28 de marzo).
El nuevo calendario dispondrá de un total de 177 jornadas lectivas repartidas en tres trimestres (68, 48 y 61 días respectivamente). Las clases comenzarán el miércoles 9 de septiembre de este año, después del Día de Asturias, y finalizarán el 23 de junio de 2027.
Diecinueve días de parón en Navidad
Las vacaciones de Navidad abarcarán un periodo de 19 días (del 23 de diciembre al 10 de enero) y habrá tres macropuentes de 4 días durante el curso, además del de seis de Todos los Santos. En el primer trimestre, el descanso pedagógico será precisamente este último, del 30 de octubre al 4 de noviembre. El año pasado estas minivacaciones fueron de cuatro días.
Además, el alumnado disfrutará de la festividad del Pilar (del 10 al 12 de octubre), del puente de la Constitución (del 5 al 8 de diciembre), de un macropuente por Carnaval (del 6 al 9 de febrero) y de otro más coincidiendo con el Día del Trabajador (del 30 de abril al 3 de mayo).
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