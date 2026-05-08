Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 8 de mayo de 2026

Oviedo

Marta Fernández Silverio hablará sobre la participación en la cultura de la juventud

A las 19.30 horas, el Club acoge la conferencia «Juventud y cultura en Asturias. Participación, creación y futuro», que ofrece Marta Fernández Silverio, periodista y comisaria responsable del área de Juventud en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, en un acto que será presentado por Javier Suárez Pandiello, economista, profesor de la Universidad de Oviedo y directivo de Tribuna Ciudadana.

Día de les Lletres Asturianes

A las 19.00 horas, el teatro Campoamor acoge el acto del Día de les Lletres Asturianes, organizado por la Academia de la Llingua Asturiana en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

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Ofelia

La Feria del Libro de Oviedo, Ofelia, se celebrará del 7 al 10 de mayo en el paseo del Bombé del Campo San Francisco y reunirá a libreros, editores y más de 60 autores de todo el país, entre ellos Bernardo Atxaga, Lucía Solla Sobral, Espido Freire, Las hijas de Felipe, Marcos Giralt y la pensadora eslovena Renata Salecl, además de contar con la participación de 34 editoriales.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el Centro Social de La Argañosa acoge la charla «Nutrición y ejercicio: ¿aliados para un envejecimiento saludable?», impartida por las farmacéuticas Clara Braña Alonso y Cristina Braña Alonso, dentro del programa de charlas de la Escuela Municipal de Salud.

Cuentacuentos

A las 18.00 horas, la biblioteca de La Corredoria acoge el cuentacuentos «¡Qué vivan los malos!», a cargo de Margarito y & Cía, con aforo limitado, máximo de dos personas adultas por niño o niña y previa inscripción obligatoria en la biblioteca.

Concierto en Defensa

A las 19.30 horas, tendrá lugar la actuación del ensemble vocal féminin «Les Dames de Chœur», presentado por la Compagnie Barber Shop Quartet, en el hall de la 2ª planta del edificio de la Delegación de Defensa de Oviedo.

Matadero Uno

A las 18.00 horas, el espacio Matadero Uno, en la plaza de Riego de Oviedo, acoge el club de lectura abierto con Eduardo Romero en torno a la obra «El fondo del puerto», de Joseph Mitchell.

Semana de la ONCE

De 9.30 a 14.15 horas y de 16.30 a 19.00 horas, el Espacio Trascorrales, en la plaza de Trascorrales de Oviedo, acoge la exposición del Grupo Social ONCE, con entrada libre, en la que se desarrollan actividades y se visibiliza la realidad de las personas con discapacidad visual.

Pintando Oviedo

Durante todo el día, el Centro Social Villa Magdalena acoge la exposición «Pintando Oviedo», del artista Juan Eguren, una muestra que reúne 21 obras dedicadas a los rincones más emblemáticos de la capital asturiana y que puede visitarse del 5 al 20 de mayo en el horario habitual del centro.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición hoy, 8 de mayo, es el último día que se puede visitar la muestra.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Céfiro proyecta «Grecia en el aire» en la Escuela de Comercio

El XV Ciclo de cine griego que organiza la Asociación asturiana de profesores de Latín y Griego, Céfiro, incluye hoy la proyección de «Grecia en el aire», de Pedro Olalla. Será a las 18.00 horas en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio. La película es una versión audiovisual del libro «Grecia en el aire». Bajo su nueva forma de película «docuficción», la obra aspira a ofrecer, de manera aún más viva, un sugerente recorrido reflexivo por la Atenas antigua y moderna. Arriba, un fotograma de la película.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo.

Paseo de Begoña

Con motivo de la Semana de Cruz Roja en Gijón hoy de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas, tendrán lugar distintas actividades en el Paseo de Begoña. a A las 21.30 horas habrá una iluminación conmemorativa del Ayuntamiento de Gijón.

Iglesia parroquial de los Capuchinos

En la Iglesia de San Antonio de Capua de los padres capuchinos hoy tendrá lugar un concierto de voz y piano a cargo de Noelia Ibañez y Amaia Zipitria. Será a las 20.30 horas.

Música en el Antiguo Instituto

Hoy sigue en el Antiguo Instituto el XV ciclo de conciertos del profesorado del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Se trata de reflejar el rol artístico del cuerpo docente, que articula un programa versátil y con contenidos divulgativos concentrado en tres días. La cita hoy será a las 19.30 horas.

Salón de actos de Santa Bárbara

La Charanga «Los Restallones» celebra sus 25 años de antroxu con una exposición de trajes de ese cuarto de siglo. La inauguración será hoy, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la sede vecinal de Santa Bárbara. La visita se puede hacer hasta el domingo. El horario es de 19 a 21.00 horas hoy viernes; de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas el sábado, y el domingo de 12.00 a 14.00 horas.

Poesía en Gijón Sur

En el salón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín hoy se entrega el XLIV Premio de poesía Antonio Machado, organizado por el CP Antonio Machado. Será a las 18.00 horas, con entrada libre. David Acera será el invitado de honor de este año.

Biblioteca Jovellanos

Las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón, Defoto continúan celebrándose en Gijón. Y hoy tendrá lugar a las 19.00 horas, en la Sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto, la inauguración de la exposición «Más allá de la mirada», de Maribel Gijón.

Centro Municipal de El Llano

Dentro del ciclo de videoproyección deidcado a Stanley Donen hoy se proyecta «Indiscreta (Indiscreet)» en el Centro Municipal de El Llano, organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. Será a las 19.00 horas con entrada libre, en versión original con subtítulos en castellano.

Centro Municipal de La Arena

El ciclo de cine de La Arena incluye hoy la proyección de «La chica de la fábrica de cerillas» (A. Kaurismäki, 1990), a las 19.00 horas, con entrada libre.

Poesía en el Antiguo Instituto

Los encuentros poéticos en el Antiguo Instituto, organizados por la asociación Encadenados, cuentan a las 19.30 horas, en la sala de conferencias, con Vítor Albuerne. Presenta Alfredo Garay y recita Sergio Mendoza.

Parque Hermanos Castro

Hasta el próximo 10 de mayo en el parque Hermanos Castro se celebra el evento gastronómico «The champion burguer». La entrada es libre y el horario es de lunes a jueves, de 18.00 a 00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 horas.

Paraninfo de la Laboral

Con motivo del décimo aniversario del programa de distribución de cortos asturianos Laboral Cinemateca Cortos, el Paraninfo de la Laboral acoge las IV Jornadas CORTEN de promoción del cortometraje. En el marco de las jornadas, hoy viernes tendrá lugar la proyección de una selección de los cortometrajes que difunden los catálogos de Asturias, Cantabria, Navarra y Castilla y León. Es una sesión con entrada gratuita que contará con la presencia de los creadores, que presentarán los cortos y mantendrán un encuentro con el público. Se proyectará, a partir de las 19.00 horas, « Tolos fueos el fueu», de Diego Flórez; «Una playa», de Juanqui soto y Luis Paredes; «El niño de las orejas rojas», de María Lucía Suárez Barbery; y «La biblioteca», de Carlos Zalama.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Avilés y comarca

Teatro familiar en Los Canapés

El Centro Sociocultural Los Canapés acoge a partir de las 18.00 horas la función gratuita «Hebras», de Teatro del Cuervo, dentro del ciclo municipal por los barrios. Para público familiar desde 6 años, entrada libre hasta completar aforo y sin acceso una vez iniciado.

Cuentacuentos en Bances Candamo

La Biblioteca Bances Candamo (Casa de Cultura) programa a las 18.00 horas «Voy a contar un cuentoooo», con Tragaluz Títeres. Dirigido a niñas y niños de 4 a 9 años. Plazas limitadas; la inscripción se realiza en la propia biblioteca.

Conferencia en el Niemeyer

La cúpula del Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas una conferencia «a pie de obra» sobre «Intervención», del artista Ramón Isidoro. Interviene la historiadora del arte Patricia Pérez. Entrada a 3 euros (2 euros para Club Cultura, según condiciones).

«The Hangmen» en concierto

Noche de rock en el Espacio Escénico de la Factoría Cultural con «The Hangmen», banda estadounidense fundada en el año 1986 y liderada por Bryan Small. Actúan a las 21.00 horas (apertura de puertas a las 20.00). Entradas agotadas.

XL Exposición de AUPA, alumnado de Aulas Populares

Un año más, fiel a la tradición, la exposición de fin de curso de AUPA mostrará al público la creatividad y el talento de sus alumnos y alumnas, con más de 150 participantes que compartirán sus trabajos de artes plásticas creados a lo largo del año. En esta ocasión, participará con sus obras el alumnado de los cursos de dibujo artístico, pintura al óleo, acuarela, grabado, estampación textil, cestería, porcelana fría, torno cerámico, tapicería, costura, impresión 3D, talla de madera y fotografía. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas. En la Factoría Cultural de Avilés, hasta el 7 de mayo.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «La memoria de lo cotidiano»

En la Casa de Cultura de Avilés se expone la colección de obras de Pérez Simón, que cuentan las tradiciones, costumbres y tipos sociales de las distintasregiones de España. El artista pone en diálogo el costumbrismo español con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede ver hasta el 15 de junio, de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 horas

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de treinta imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de La Flor en Lada

Lada inicia hoy cuatro días de festejos. Las fiestas de La Flor comenzarán con el chupinazo, a las 20.00 horas, seguido del pregón, que corre a cargo de Adela Alonso Noriega, propietaria del restaurante Casa Adela de Lada. La primera jornada de los festejos concluirá con una verbena que estará amenizada por las orquestas «Assia» y «Tekila».

Concierto de «Arizona Baby» en Langreo

El grupo vallisoletano «Arizona Baby» ofrece hoy un concierto en el que presentará su último disco, «Salvation». Será a partir de las 21.00 horas en la sala Telva de La Felguera. La apertura de puertas tendrá lugar a las 20.30 horas.

Cine infantil en Langreo

El cine Felgueroso de Sama acoge hoy la proyección de la película «Lilo, mi amigo el cocodrilo», dentro del ciclo de cine infantil «Rapacines». Será a las 17.30 horas.

«Escribir para divulgar», charla de Mónica García Cuetos en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga esta tarde, a las 19.30 horas, la charla «Escribir para divulgar: el reto de llevar al lector hasta la última página», que ofrecerá Mónica García Cuetos, doctora en Historia del Arte y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA.

Presentación musical en Laviana

La Casa de Cultura de Pola de Laviana acoge desde las 19.00 horas la presentación del primer disco de Santos Sánchez, alumno del Conservatorio del Valle del Nalón. Estára acompañado por Manuel Paz y Alberto del Mazo.

Feria Gastronómica del Marisco Gallego en Mieres

El recinto ferial de Santullano acoge el fin de semana la Feria Gastronómica del Marisco Gallego en Mieres. El recinto se abrirá este viernes a 12.30 horas y permanecerá operativo hasta la noche.

Proyección en Mieres del documental «La Placa»

Mieres será escenario hoy de la proyección de la película documentral «La Placa. Un familia de bien», de José Antonio Quirós. También habrá una charla-coloquio con la participación de su director, José Antonio Quirós. Será a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

«Sonata berlinesa»,exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición «Sonata berlinesa», con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra «Cantos de amor por la Tierrina» en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición «Cantos de amor por la Tierrina», que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Centro

Concierto en Lugones

Enmarcado en las celebraciones de la Selmana de les Lletres Asturianes, el Centro Polivalente Integrado de la localidad ofrece a las 19.30 horas un concierto del grupo folk «Trelde».

Concierto en Pola de Siero

El Teatro Auditorio de la Localidad acoge a las 20.00 horas el espectáculo musical «Encuentro de bandas sonoras. Cuando dos bandas suenan de cine...», protagonizado por la Banda de Música de Siero y la Joven Banda Sinfónica de Gijón. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

Magia en Lieres

El Centro Cultural Casino de Lieres será escenario a partir de las 17.00 horas de un espectáculo de magia protagonizado por Carlos Soler (Karlus) y enmarcado en el Festival Internacional de Magia de Asturias. Estará dirigido a público familiar y contará con entrada libre limitada al afro de la sala.

Cuentacuentos en La Fresneda

El Centro Cultural de la localidad acoge a las 18.00 horas un cuentacuentos protagonizado por «Puppy’s Narración Oral» y titulado «La saltinadora gigante», una sesión enl a que una locuaz narradora y un astuto violín narran, cantan y tocan.

Teatro en Nava

La Casa de Cultura de Nava acoge a las 19.00 horas la representación de la comedia «Cuando mayo marcea», de «Ana Morán Teatro», dirigida a público adulto. Se trata de un espectáculo de narración oral en el que se da voz a muchas personas de una generación que no debe pasar al olvido de la mano de nuestro refranero.

Magia en Pravia

El Auditorio José Barrera de Pravia acoge a las 20.00 horas el espectáculo «El Ilusionista», una Gala de Magia con la participación de tres importantes ilusionistas del panorama nacional, grandes maestros cada uno de ellos de una especialidad del mundo mágico.

Teatro en Bimenes

La Casa de Cultura de Bimenes, en San Julián, acoge a las 20.00 horas la representación de la obra «Zozobra», de «ACAR Teatro del Mundo», un espectáculo teatral que explora, con momentos de risas y de gran emoción, la soledad de las personas mayores.

Oriente

Cine en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «Las líneas discontinuas», del director Anxos Fazáns, en versión original en gallego subtitulada en español. La cita se enmarca en la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Danza en Colunga

La Sala Loreto de Colunga acoge a las 19.00 horas el espectáculo «Postales rotas» de la compañía «Zig Zag Danza», un retrato de la inmigración en el que una mujer separada por un océano, se comunica a través de cartas que escribe, que no se leen, que se rompen, que no se envían…

Literatura infantil en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 18.00 horas un taller literario sobre Gloria Fuertes de la mano de «Elisabet Martín Teatro». Actividad dirigida a la infancia que incluye juegos de escritura, composición de poemas, fantasía y diversión.

Occidente

Teatro en La Caridad

El Auditorio As Quintas de La Caridad acoge a las 20.00 horas la representación de la obra «Blancanieves XXI», de la compañía «Guayominí Producciones», dirigida a público familiar.

Danza en Vegadeo

El Auditorio Félix Menéndez, en la Casa de Cultura de Vegadeo, acoge a las 19.00 horas el espectáculo de danza contemporánea «BAUH», de «Proyecto Piloto», inspirado en el ballet triádico de la Bauhaus y con música en directo. Dirigido a público familiar.

Cuentacuentos en Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

El Teatro Toreno de Cangas del Narcea acoge a las 18.00 horas el espectáculo «Minerflu, la bruja maga. Un cuentacuentos para morirse de risa», a cargo de «Hipnótica Circo Teatro», dirigido a público familiar.