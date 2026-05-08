Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Alicia, la estudiante asturiana de 17 años que se convirtió en astronauta por un día: "Es muy difícil describirlo porque es una experiencia única"

Treinta alumnos seleccionados por la Agencia Espacial Española probaron un vuelo a gravedad cero, entre ellos la joven ovetense: "No tienes control sobre nada, pero al mismo tiempo sientes una gran paz y, en mi caso, muchísima alegría".

Alicia Fernández junto al astronauta Pablo Álvarez.

Alicia Fernández junto al astronauta Pablo Álvarez. / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

A sus 17 años, Alicia Fernández tiene claro hacia dónde quiere dirigir su futuro. Es estudiante de Segundo de Bachillerato tecnológico en el IES Doctor Fleming de Oviedo y su vocación apunta alto: "Me gustaría estudiar ingeniería aeroespacial", afirma con seguridad. Pero antes incluso de pisar una universidad, la joven ya ha vivido una experiencia que muchos solo imaginan: flotar en gravedad cero.

Fernández fue una de las seleccionadas por la Agencia Espacial Española para participar en el proyecto educativo "Astronauta por un día", impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Un programa pionero que ha permitido a 30 estudiantes experimentar condiciones similares a las del espacio gracias a un vuelo parabólico que tuvo lugar este miércoles en la Base Aérea de San Javier (Murcia). "Fue maravilloso. Es muy difícil describirlo porque es una experiencia única", resume.

Esta iniciativa tuvo como objetivos fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes, promover el interés por las ciencias y tecnologías del espacio, y acercar la experiencia espacial a la sociedad. Aunque Fernández lo tuvo claro desde pequeña. "Siempre quise ser astronauta, que es lo típico que dicen los niños, pero en mi caso cumplí el sueño", sonríe.

Un proceso exigente

El camino hasta ese vuelo no fue fácil. "Me enteré de que estaban ofertando el proyecto por una charla que tuvimos en el instituto", recuerda la joven. "Envié mi expediente académico junto con una solicitud y un cuestionario inicial", explica.

Superada esa fase, (en la que todos los solicitantes continuaron, ya que no se alcanzó el límite de 500 plazas) llegó el verdadero filtro: un vídeo hablando sobre ella. "Tenías que explicar quién eras, qué te gustaba, por qué querías participar... Hablar un poco del espacio y de ti mismo", asegura. De los 480 vídeos enviados, solo 40 estudiantes fueron seleccionados.

Tras ello, les hicieron una prueba médica de la que finalmente salieron 25 bachilleres y 5 universitarios. "Esos fuimos los que hicimos el vuelo", celebra. La experiencia tuvo lugar en un avión adaptado, capaz de generar periodos de microgravedad mediante maniobras parabólicas. "Por fuera es como un avión normal, pero por dentro es un pasillo enorme, acolchado, con redes y barras", describe.

El momento álgido llega cuando la aeronave cambia bruscamente de trayectoria. "Pasas de estar a 2G y doblar tu peso a de repente estar en 0G y empezar a flotar", asegura. Lejos de resultar aterrador, Fernández lo vivió con ilusión: "Más que miedo te sientes como un niño pequeño. No tienes control sobre nada, pero al mismo tiempo sientes una gran paz y, en mi caso, muchísima alegría".

El grupo participante dentro del avión.

El grupo participante dentro del avión. / LNE

La maniobra dura apenas 20 segundos, pero el tiempo parece estirarse: "Aunque parezca mentira podías hacer un montón de cosas como dar volteretas, cruzar la cabina o jugar con burbujas de agua". Una de las imágenes que más le impactó fue precisamente la del agua. "Se quedaba flotando en forma de esfera perfecta y podías separar gotitas y beberlas... Era rarísimo", se ríe.

Programa educativo

El programa no se limitó al vuelo. Durante tres días, los participantes convivieron con expertos del sector, incluyendo astronautas. Entre ellos, el veterano francés Jean-François Clervoy, que ha viajado tres veces al espacio. "Dijo que el vuelo era exactamente lo que se sentía en un viaje real", asegura, eufórica.

La experiencia la compartió, también, con la ministra Diana Morant, que estaba en el mismo grupo que Fernández. "Yo no me esperaba tanta repercusión", sonríe. Pero lo que más ilusión le hizo fue conocer a Pablo Álvarez y Sara García, los dos astronautas españoles. "Me gustó mucho conocer a Pablo porque además él estudió la ingeniería que a mí me gusta y en la Universidad de León, que es a la que quiero ir yo", explica.

Aunque Fernández mantiene los pies en la tierra. "Ser astronauta me encantaría, pero es muy complicado. En la última convocatoria seleccionaron a 12 personas de 25.000", lamenta. Por eso, contempla otras vías dentro del sector: "Me gustaría diseñar cohetes, satélites o aviones".

Noticias relacionadas

Una experiencia difícil de olvidar que, más allá de la anécdota, deja huella en quien la vive. Alicia Fernández ya ha probado, aunque sea por unos segundos, lo que significa desafiar a la gravedad. Ahora, de vuelta a las aulas, sigue construyendo paso a paso el camino que la acerque, algún día, a ese mismo cielo que ya ha empezado a explorar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
  2. Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
  3. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
  4. El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte
  5. Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
  6. La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
  7. La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
  8. La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"

Alicia, la estudiante asturiana de 17 años que se convirtió en astronauta por un día: "Es muy difícil describirlo porque es una experiencia única"

José Manuel Vaquero: "La vida del matemático Juan Luis Vázquez demuestra que el talento, cuando encuentra oportunidades, puede convertirse en una fuerza transformadora para toda la sociedad"

José Manuel Vaquero: "La vida del matemático Juan Luis Vázquez demuestra que el talento, cuando encuentra oportunidades, puede convertirse en una fuerza transformadora para toda la sociedad"

La dependencia empieza a desatascarse (muy ligeramente) en Asturias: Derechos Sociales reduce en abril los tiempos de tramitación e inicia 1.531 nuevos expedientes

La dependencia empieza a desatascarse (muy ligeramente) en Asturias: Derechos Sociales reduce en abril los tiempos de tramitación e inicia 1.531 nuevos expedientes

Ocho nuevas entidades reciben la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad: “Al integrar plenamente a las mujeres, toman mejores decisiones, retienen más conocimiento y están mejor preparadas"

Ocho nuevas entidades reciben la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad: “Al integrar plenamente a las mujeres, toman mejores decisiones, retienen más conocimiento y están mejor preparadas"

El modelo de atención de los centros de menores asturianos que fue pionero y ahora sirve de ejemplo: "Los niños que sufren necesitan ser abrazados"

El modelo de atención de los centros de menores asturianos que fue pionero y ahora sirve de ejemplo: "Los niños que sufren necesitan ser abrazados"

Covadonga Fernández, la quesera que elabora gamonéu del puerto y que se resiste a abandonar las majadas de los Picos de Europa: "No me jubilo para que no quede sin hacer"

Covadonga Fernández, la quesera que elabora gamonéu del puerto y que se resiste a abandonar las majadas de los Picos de Europa: "No me jubilo para que no quede sin hacer"

Dos mil aspirantes para 44 plazas: dónde y cuándo tendrá lugar el nuevo proceso selectivo del Principado

Dos mil aspirantes para 44 plazas: dónde y cuándo tendrá lugar el nuevo proceso selectivo del Principado

Ione Belarra, en el Día de les Lletres: "El trabajo de la Academia de la Llingua es imprescindible"

Ione Belarra, en el Día de les Lletres: "El trabajo de la Academia de la Llingua es imprescindible"
Tracking Pixel Contents