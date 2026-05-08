Armón construirá en su astillero de Navia dos barcos para el grupo cántabro Remolques Unidos

El grupo Armón construirá en su astillero de Navia dos barcos remolcadores para el grupo cántabro Remolques Unidos, que a través de empresas propias y participadas presta servicios en los puertos de Santander, Málaga y Barcelona. En las dos últimas décadas, Armón ha fabricado más de una veintena de buques para Remolques Unidos, uno de sus principales clientes en España.

El pasado febrero, entró en servicio en el puerto del Málaga el "Trheintaycinco", el último remolcador que había sido construido por Armón para Remolques Unidos y que cuenta con propulsión azimutal, que permite girar el cuerpo de las hélices 360 grados para mejorar la maniobrabilidad. Ahora Armón construirá otros dos remolcadores para el grupo cántabro.

El encargo engorda la cartera de pedidos del grupo Armón, que en 2022 adquirió en Vigo las instalaciones de Hijos de J. Barreras, el mayor astillero privado de España, para sumarlas a las que ya tenía en Navia, Puerto de Vega, Gijón, Burela y Vigo. Al cierre del primer trimestre del año, Armón tenía una cartera de pedidos de 35 barcos para clientes de Francia, Panamá, Reino Unido, Portugal, Suecia, Islandia y España. Hay desde barcos remolcadores a ferris, pasando por buques oceanográficos, yates de lujo o barcos de Defensa.

El otro grupo asturiano de construcción naval, Gondán, tenía al cierre del primer trimestre una cartera de ocho buques para Indonesia, Noruega y Alemania. En este caso son patrulleras, buques de investigación, un barco de apoyo a parques eólicos marinos y un remolcador.

Noticias relacionadas

Góndán ha sido galardonado con el premio "Buque del año" de la Asociación de Ingenieros Navales de España (AINE) por el "Pole Star", construido para la Northern Lighthouse Board, organismo responsable de los faros y ayuda a la navegación en Escocia e Isla de Man. El reconocimiento pone en valor la innovación y la calidad constructiva del buque.