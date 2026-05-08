El arroz con leche se hace fiesta en Cabranes

Cabranes está de celebración. El concejo vive desde hoy las Fiestas de San Francisco de Paula, marcadas por el Festival de Arroz con Leche, que tendrá lugar el domingo. Los festejos están organizados por el Ayuntamiento e incluirán música, actividades infantiles, degustaciones, concursos y mucho más.

En el día de hoy se celebrará una nueva edición del Campeonato Oficial de Escanciadores, segundo concurso del año puntuable para el campeonato de Asturias, a las 17.00 horas. Después de que se entreguen los premios, el cronista oficial del concejo, Enrique Corripio Monestina, abrirá oficialmente las fiestas en la Casa de Cultura María Josefa Canellada, a las 21.00 horas. Allí se nombrarán los representantes de las fiestas, la Xana, la Xanina, el Xanu y el Xanín del festival y se presentará el cuadro conmemorativo, obra de Santos Monestina. Media hora después se procederá a la colocación del paragües en el árbol de la Plaza del Emigrante y al chupinazu, que subirá el telón de las Fiestas de San Francisco. La noche continuará con la XXVII Jornada de Confraternización de Vecinos y Amigos de Cabranes, en forma de gran parrillada y cena, en la Plaza del Emigrante, y se cerrará con la primera verbena, cortesía de Grupo D’Cano y DJ Vas Bailar.

La mañana del sábado estará reservada para los más pequeños, pues será el Día de la Convivencia Infantil del Concejo, en Santolaya, cortesía del Grupo de Ocio y Tiempo Libre “Blinca”. Un autobús recogerá a las 10.00 de la mañana a todos los niños que deseen participar, previa inscripción, en los juegos que se llevarán a cabo entre las 11.00 y las 16.00 horas. A las 14.00, Pablo Valdés protagonizará una sesión vermú que desembocará en la paellada popular de las 15.00 horas, para la que hará falta haber adquirido ticket.

La música no cesará de sonar: DJ Vas Bailar amenizará el tardeo desde las 17.00 horas y, a las 19.00, comenzarán los conciertos de “The Medleys” y de “Rafa Kas y su famélica legión”. Luego, Los Cuádriceps y DJ Vas Bailar llevarán las riendas de la segunda verbena de las fiestas.

El domingo será el día grande de las celebraciones. Durante toda la mañana estará habilitado el mercáu tradicional con 65 puestos de artesanía y productos agroalimentarios y se ofrecerá degustación gratuita de arroz con leche. A las 9.30 horas tendrá lugar la recepción oficial de las distintas cofradías gastronómicas invitadas al XI Gran Capítulo de la Cofradía del Arroz con Leche, con bienvenida y desayuno cabranés. Alrededor de las 10.30 horas comenzará el desfile cívico por las calles de Santa Eulalia de las Cofradías, acompañadas por la Banda de Gaites de Villaviciosa “El Gaitero” y por el Grupo Folklórico de Villaviciosa “Aires de Asturias”, que también acompañarán la procesión más adelante. A las 11.00 horas se cerrará la recepción de participantes en el concurso y, justo después, se abrirá el stand del certamen en la Plaza del Emigrante de Santolaya de Cabranes, coincidiendo con el acto del XI Gran Capítulo de la Cofradía del Arroz con Leche.

Procesión de San Francisco de Paula / Cedida a LNE

A mediodía se celebrará la misa en honor a San Francisco de Paula, a la que seguirá la procesión hasta la Plaza del Emigrante. Luego, cerca de las 13.30 horas, la periodista y escritora Marta Robles ofrecerá el pregón de las fiestas en un acto presentado por Victoria Camacho en el que también se entregará el Grano de Arroz de Oro a Laureano Corales Pérez, presidente de la Cofradía del Arroz con Leche, y Lolo’l Cantu interpretará canción asturiana para todos los asistentes.

La periodista y escritora Marta Robles, quien ofrecerá el pregón / Cedida a LNE

Las fiestas llegarán a su fin con el fallo del concurso del festival y la entrega de premios, a partir de las 14.00 horas, y una apasionante sesión de tardeo que se saldará con las actuaciones de Grupo Assia y Marta y María Pérez, además de DJ AlienDigena.

Para más información, los interesados pueden visitar la web www.cabranes.es o llamar al 985 89 80 02, teléfono del Ayuntamiento.