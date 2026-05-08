Asturias crece en población por encima de la media española gracias a la inmigración: un 10,6% de los menores de 15 años son ya extranjeros

Asturias sigue incrementando su población. A uno de abril, se contabilizaban 1.024.120 habitantes, frente a los 1.016.036 de hace justo un año, lo que supone un incremento de 8.084, un 0,8 por ciento. Hay que remontarse a los primeros meses de 2018 para encontrar cifras de población similares. Solo en el primer trimestre de 2026, el número de asturianos se incrementó en 2.551 personas. Asturias crece por encima incluso de la media española, algo impensable hace no mucho tiempo. En el primer trimestre de 2026, Asturias fue la sexta región que más creció en cuanto a población, un 0,25 por ciento, frente al 0,20 por ciento del promedio nacional.

Asturias crece en población por encima de la media nacional / .

Este aumento se justifica claramente por la llegada de inmigrantes a Asturias. En el último año, ha aumentado la población de nacionalidad extranjera en 13.015 personas, pasando de 119.066 a 132.081, lo que supone una subida del 10,9 por ciento. Y solo en el primer trimestre de 2026, la población extranjera se incrementó en 3.842 personas. Los inmigrantes suponen ya el 12,89 por ciento de la población asturiana, o lo que es lo mismo, uno de cada 7,7 residentes en Asturias tiene nacionalidad de otro país. Hace un año, la población inmigrante representaba un 11,7 por ciento.

Principales nacionalidades

Crecen los inmigrantes y por contra se reduce la población de nacionalidad española en Asturias. En concreto baja de 896.970 a 892.039 en el último año, 4.931 menos. El mayor número de emigrantes procede de Colombia, Venezuela y Cuba, que suponen la mitad del aumento de la población extranjera en Asturias. En el último año han llegado 3.360 colombianos a la región, 750 en el primer trimestre de 2026. Siguen los venezolanos, un total de 2.490, de los cuales entraron en Asturias 520 entre enero y final de marzo de este año. También hay un gran peso de los cubanos. Llegaron 1.700 en el último año, y 350 en los primeros tres meses de 2026.

A pesar del aumento global de población, el número de menores de edad no deja de descender. Si a 1 de abril de 2025 se contabilizaban 99.040 asturianos de menos de 15 años, un año después esa cifra ha descendido a 97.810, una merma de 1.230, lo que supone un 1,2 por ciento.

Cambia además la proporción de menores de nacionalidad extranjera. Hace un año había 9.456 extranjeros menores de 15 años, que suponían un 9,5 por ciento del total. A 1 de abril de este año se contabilizaban 10.437 extranjeros de menos de 15 años, casi mil más, y que suponen un 10,6 por ciento del total. Por contra, el número de menores de nacionalidad española desciende, de 89.584 el año pasado a 87.373 a 1 de abril de 2026, un 2,4 por ciento menos.

La población de la región se incrementa en el segmento de entre 15 y 34 años, pasando de 226.708 a 1 de abril de 2025 a 231.257 a 1 de abril de 2026, una subida de 4.549 habitantes, o lo que es lo mismo, un 2 por ciento más. En estas cohortes de edad, de nuevo es capital el peso de la población extranjera, que hace un año era de 23.889 habitantes, y que un año después alcanza los 27.526, es decir, 3.637 más, lo que supone un aumento del 15 por ciento.

Entre los 35 y 50 años se aprecia en Asturias un descenso de la población, que ha pasado de 207.095 habitantes a 202.984, 4.111 menos, o lo que es lo mismo, un descenso del 1,9 por ciento. En este segmento de edades, la inmigración evita una caída mayor de población, al incrementarse de 21.925 a 24.841, 2.916 más, un aumento del 13 por ciento.

Mayores de 65 años

Y aumenta, sin embargo, entre los 50 y 65 años, pasando de 247.549 a 250.171, 2.642 más, un uno por ciento. También los mayores de 65 años, que pasan de 288.970 a 294.594, 5.624 más, lo que supone un aumento del 1,9 por ciento. Más de 18.000 son de nacionalidad extranjera. Los mayores de 65 años siguen suponiendo un porcentaje importante de la envejecida población asturiana, en concreto un 28,7 por ciento del total.

Asturias es la sexta región española que más crece, solo superada por la Comunidad Valenciana (0,39%), Castilla-La Mancha (0,36%), la Región de Murcia (0,33%), la Comunidad de Madrid (0,32%) y La Rioja (0,29%). El Principado aumenta población en un 0,25 por ciento, y la siguen Aragón, con 0,25 por ciento, y Castilla y León, con un 0,20 por ciento, que está justo en la media española.

Del resto de regiones, resalta la ausencia de crecimiento en Extremadura, y la pérdida de población del Canarias, un 0,02 por ciento, y Melilla, un 0,45 por ciento.

Para explicar el crecimiento experimentado por Asturias resulta clave la llegada de inmigrantes extranjeros, en una medida propia de otros épocas de bonanza, pero también el desplazamiento de nacionales españoles a la región, vista como un refugio climático, donde la presión inmobiliaria es más soportable que en otras regiones españolas. Y el proceso de regularización de inmigrantes podría cambiar aún más la distribución de población.