El CCMIJU: talento, ciencia y cooperación internacional proyectados desde la provincia de Cáceres

Hay lugares capaces de romper cualquier expectativa. Eso sucede al llegar al Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), situado a las afueras de Cáceres. En un entorno rural, lejos de los grandes polos científicos tradicionales, se alza uno de los centros internacionales más prestigiosos en formación sanitaria, investigación biomédica e innovación quirúrgica.

Desde el exterior puede parecer un edificio discreto. En su interior, sin embargo, se impulsa conocimiento que viaja a hospitales de todo el planeta. Profesionales sanitarios de los cinco continentes llegan hasta aquí para aprender las técnicas más avanzadas, investigar nuevas soluciones médicas y compartir experiencias que después se traducen en mejores diagnósticos, cirugías más seguras y miles de vidas salvadas.

El CCMIJU es una institución pública especializada en formación de profesionales sanitarios, investigación biomédica, innovación médico-quirúrgica y desarrollo de ensayos preclínicos para la industria farmacéutica, biotecnológica y de tecnología sanitaria. Su trabajo lo ha convertido en una pieza estratégica para el avance de nuevas terapias y procedimientos clínicos.

Un médico en quirófano realizando un procedimiento / Cedida a LNE

Su misión es tan clara como ambiciosa: mejorar la salud a través de la educación, la ciencia y la innovación. Y lo lleva haciendo desde hace casi cuatro décadas con estándares de excelencia reconocidos internacionalmente. Forma parte de la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) Nanbiosis y mantiene alianzas con hospitales, universidades y empresas de referencia en todo el mundo.

Las cifras explican solo una parte de su impacto: más de 32.000 profesionales formados, procedentes de 110 países; cerca de 3.000 cursos impartidos y más de 500 proyectos de investigación, desarrollo e innovación ejecutados. Detrás de cada número hay cirujanas y cirujanos mejor preparados, nuevas técnicas implantadas y pacientes que hoy tienen más oportunidades de curación.

No sorprende, por ello, que el centro sea candidato al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. La candidatura está impulsada por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra y la Universidad de Zaragoza, con el respaldo de la Diputación Provincial de Cáceres. Porque el CCMIJU representa como pocos la capacidad de la cooperación para transformar la salud global.

Voces que acreditan su prestigio

El doctor José L. Peiró Ibáñez, médico adjunto en Cirugía Fetal y Pediátrica, y director del Advance Fetal Care Center en Nueva York, mantiene desde hace más de una década una estrecha colaboración con el centro en cirugía fetal. Su valoración es rotunda: "El CCMIJU no es solo un centro de formación, es un punto de encuentro global del conocimiento".

Durante años ha reunido en Cáceres a especialistas de distintos países para compartir avances punteros en un entorno único. Para Peiró, la clave está en una filosofía basada en la colaboración y en la convicción de que la medicina progresa cuando el conocimiento se comparte. "Aquí hemos empujado los límites de lo posible con un objetivo muy claro: mejorar la vida de pacientes en todo el mundo, incluso antes de nacer".

También María Carmen Tejonero, jefa de servicio de Cirugía en el Hospital Santa María del Puerto, Cádiz, conoce de primera mano el valor del centro. Vinculada al CCMIJU desde sus inicios como alumna, hoy participa además como docente en cursos de cirugía laparoscópica.

Médicos en quirófano realizando diferentes intervenciones / Cedida a LNE

Destaca especialmente su metodología práctica y el uso de herramientas de última generación, como la simulación avanzada, la realidad virtual o la planificación quirúrgica digital. "Permite desarrollar habilidades que luego marcan la diferencia en la práctica profesional", afirma.

Pero subraya además otro rasgo difícil de cuantificar: su capacidad de atracción. "Es un lugar al que siempre quieres volver". Un espacio donde especialistas de múltiples países intercambian conocimientos y elevan el nivel de la formación sanitaria.

Íñigo Royo Crespo, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, resalta igualmente el papel decisivo del centro en la modernización de la cirugía.

"En el ámbito de la cirugía torácica, señala, el CCMIJU ha sido clave en la implantación de técnicas de mínima invasión en todos sus abordajes, incluido el puerto único o la vía subxifoidea, así como en el desarrollo de cirugía robótica aplicada a procedimientos tan complejos como el trasplante pulmonar".

A su juicio, la labor del centro ha permitido formar especialistas de todo el mundo y poner en marcha proyectos pioneros que han mejorado de forma sustancial la atención a pacientes con patologías tan graves como el cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias severas.

Un referente nacido en Extremadura

Los tres coinciden en una idea esencial: el valor del CCMIJU no reside solo en lo que hace, sino en cómo lo hace. En su capacidad para unir talento, generar conocimiento útil y compartirlo sin fronteras.

En un momento en el que la sanidad afronta desafíos globales, contar con instituciones como el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón resulta más necesario que nunca. Desde Cáceres se forman profesionales que salvarán vidas en cualquier lugar del mundo. Desde Extremadura se impulsa innovación médica con impacto planetario.

Porque, a veces, los proyectos más extraordinarios nacen donde nadie lo espera.