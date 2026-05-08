Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Covadonga Fernández, la quesera que elabora gamonéu del puerto y que se resiste a abandonar las majadas de los Picos de Europa: "No me jubilo para que no quede sin hacer"

La elaboradora recoge uno de los premios de Tierra Astur-Crivencar del certamen "El país de los 100 quesos" por llevar toda la vida dedicada al oficio

Campoastur, Pría, Temia, la Real Cofradía y el Círculo de Amigos del Queso, el resto de galardonados

Foto de familia de los premiados, responsables de Tierra Astur, empresarios, políticos y resto de asistentes al acto, en Oviedo.

Foto de familia de los premiados, responsables de Tierra Astur, empresarios, políticos y resto de asistentes al acto, en Oviedo. / David Pascual Fernandez

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Que en Asturias el queso es «una religión, una manera de vivir y defender la región» –en palabras de José Carlos Martínez– quedó demostrado este viernes en la inauguración del 20.º certamen «El país de los 100 quesos», organizado por Tierra Astur-Crivencar y que reunió en Oviedo a elaboradores, empresarios, representantes de asociaciones gastronómicas y dirigentes políticos de distinto color. Todos, unidos en torno a un objetivo: «Proteger el gran patrimonio quesero artesanal asturiano».

Es el compromiso que expresaron en líneas generales los que intervinieron durante un acto presentado por Martínez, director de marketing de Tierra Astur, y que sirvió de marco para entregar los premios a los representantes del sector.

La Cooperativa Campoastur, Quesos de Pría (Ribadesella) y Quesería Temia (Grado) lograron el primero, segundo y tercer premio del concurso en el que ejerció de jurado el público. Cuco Nieto, Enrique Inés y Verónica Álvarez recogieron, respectivamente, el galardón.

El premio «Una vida entregada al quesu» al Círculo Gastronómico y la Real Cofradía de Amigos del Queso, que recogieron sus responsables, Javier Escobedo y Rafael Secades, respectivamente.

Graciela Valle, Marcelino Marcos, Covadonga Fernández, César Sánchez y Natalia Valle.

Graciela Valle, Marcelino Marcos, Covadonga Fernández, César Sánchez y Natalia Valle. / Principado de Asturias

Especialmente emotiva fue la entrega del premio «Una vida dedicada al quesu» a la quesera de gamonéu del puerto Covadonga Fernández. «Has sido todo un ejemplo para mi como hija pero también como profesional. Eres el gamonéu en su estado puro, ejemplo de esfuerzo, paciencia y trabajo», le dedicó su hija Graciela Valle, elaboradora a su vez de gamonéu del valle y presidenta de la denominación de origen, a la que acompañó su hermana, la también quesera Natalia Valle. «Este premio es un reconocimiento a todas esas horas invisibles de trabajo que hay detrás».

No pudo evitar Covadonga Fernández emocionarse ante unas palabras que hicieron suyas todos los presentes. La quesera lleva toda la vida dedicada al gamonéu del puerto –es una de los tres elaboradores que quedan– en la majada de Gumartini, en los Picos de Europa. «No me jubilo para que no quede sin hacer», reconoció en referencia a un oficio al que le cuesta el relevo generacional.

Degustación de quesos, en Tierra Astur

Degustación de quesos, en Tierra Astur / David Pascual Fernandez

Sus hijas han seguido, pero con la variedad del valle, la tradición familiar. «El puerto es difícil, aunque hoy en día tenemos muchas comodidades que antes no: agua, luz, buenos accesos... Entiendo que la gente quiera otra cosa, porque la vida de un ganadero es mucho sacrificio, no tienes ni un día libre, no hay vacaciones...», explicó Fernández, quien el próximo 1 de junio volverá a subir al puerto con la reciella –ganado menor– para iniciar una nueva campaña de elaboración del gamonéu del puerto.

Aplausos a Tierra Astur

No faltaron los aplausos y elogios para César Suárez Junco, fundador y presidente de Tierra Astur, por su labor «fundamental» de unir al productor con el consumidor, como reseñó José Luis Álvarez Almeida, asturiano al frente de Hostelería de España. «Es un ejemplo para toda España. Los que hacen que España sea una potencia turística son empresarios como César».

Noticias relacionadas y más

Además de Almeida, estuvieron también los directivos de Otea en Asturias, su presidente, Javier Martínez, y el vicepresidente Fernando Corral; y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y su vicepresidenta, José Manuel Ferreira. A nivel político asistieron el presidente de la Junta, Juan Cofiño, y el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos –ambos entregaron dos galardones–, además de la directora de Agroalimentación, Begoña López. También estuvieron los diputados del PP Luis Venta y Sandra Camino; la portavoz de Vox, Carolina López; y Alfredo García Quintana, concejal de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Oviedo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
  2. Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
  3. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
  4. El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte
  5. Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
  6. La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
  7. La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
  8. La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"

Covadonga Fernández, la quesera que elabora gamonéu del puerto y que se resiste a abandonar las majadas de los Picos de Europa: "No me jubilo para que no quede sin hacer"

Covadonga Fernández, la quesera que elabora gamonéu del puerto y que se resiste a abandonar las majadas de los Picos de Europa: "No me jubilo para que no quede sin hacer"

Dos mil aspirantes para 44 plazas: dónde y cuándo tendrá lugar el nuevo proceso selectivo del Principado

Dos mil aspirantes para 44 plazas: dónde y cuándo tendrá lugar el nuevo proceso selectivo del Principado

Ione Belarra, en el Día de les Lletres: "El trabajo de la Academia de la Llingua es imprescindible"

Ione Belarra, en el Día de les Lletres: "El trabajo de la Academia de la Llingua es imprescindible"

La reforma para perdonar a un millar de asturianos la deuda del salario social recibe el respaldo del Consejo de Gobierno

La reforma para perdonar a un millar de asturianos la deuda del salario social recibe el respaldo del Consejo de Gobierno

La incompleta ejecución de los millonarios fondos europeos en Asturias: el Principado afirma que ha resuelto el 67,6%... pero el PP no se lo cree

La incompleta ejecución de los millonarios fondos europeos en Asturias: el Principado afirma que ha resuelto el 67,6%... pero el PP no se lo cree

Regular el alquiler y más vivienda para frenar el incremento de los precios: los jóvenes asturianos alcanzan el consenso en un peculiar debate en la Junta

Regular el alquiler y más vivienda para frenar el incremento de los precios: los jóvenes asturianos alcanzan el consenso en un peculiar debate en la Junta

Los pacientes hematológicos graves necesitan nuevos antibióticos con menos efectos adversos, ratifica un estudio liderado desde Asturias

José Manuel Vaquero: "La vida del matemático Juan Luis Vázquez demuestra que el talento, cuando encuentra oportunidades, puede convertirse en una fuerza transformadora para toda la sociedad"

José Manuel Vaquero: "La vida del matemático Juan Luis Vázquez demuestra que el talento, cuando encuentra oportunidades, puede convertirse en una fuerza transformadora para toda la sociedad"
Tracking Pixel Contents