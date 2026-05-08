Covadonga Fernández, la quesera que elabora gamonéu del puerto y que se resiste a abandonar las majadas de los Picos de Europa: "No me jubilo para que no quede sin hacer"

Que en Asturias el queso es «una religión, una manera de vivir y defender la región» –en palabras de José Carlos Martínez– quedó demostrado este viernes en la inauguración del 20.º certamen «El país de los 100 quesos», organizado por Tierra Astur-Crivencar y que reunió en Oviedo a elaboradores, empresarios, representantes de asociaciones gastronómicas y dirigentes políticos de distinto color. Todos, unidos en torno a un objetivo: «Proteger el gran patrimonio quesero artesanal asturiano».

Es el compromiso que expresaron en líneas generales los que intervinieron durante un acto presentado por Martínez, director de marketing de Tierra Astur, y que sirvió de marco para entregar los premios a los representantes del sector.

La Cooperativa Campoastur, Quesos de Pría (Ribadesella) y Quesería Temia (Grado) lograron el primero, segundo y tercer premio del concurso en el que ejerció de jurado el público. Cuco Nieto, Enrique Inés y Verónica Álvarez recogieron, respectivamente, el galardón.

El premio «Una vida entregada al quesu» al Círculo Gastronómico y la Real Cofradía de Amigos del Queso, que recogieron sus responsables, Javier Escobedo y Rafael Secades, respectivamente.

Graciela Valle, Marcelino Marcos, Covadonga Fernández, César Sánchez y Natalia Valle. / Principado de Asturias

Especialmente emotiva fue la entrega del premio «Una vida dedicada al quesu» a la quesera de gamonéu del puerto Covadonga Fernández. «Has sido todo un ejemplo para mi como hija pero también como profesional. Eres el gamonéu en su estado puro, ejemplo de esfuerzo, paciencia y trabajo», le dedicó su hija Graciela Valle, elaboradora a su vez de gamonéu del valle y presidenta de la denominación de origen, a la que acompañó su hermana, la también quesera Natalia Valle. «Este premio es un reconocimiento a todas esas horas invisibles de trabajo que hay detrás».

No pudo evitar Covadonga Fernández emocionarse ante unas palabras que hicieron suyas todos los presentes. La quesera lleva toda la vida dedicada al gamonéu del puerto –es una de los tres elaboradores que quedan– en la majada de Gumartini, en los Picos de Europa. «No me jubilo para que no quede sin hacer», reconoció en referencia a un oficio al que le cuesta el relevo generacional.

Degustación de quesos, en Tierra Astur / David Pascual Fernandez

Sus hijas han seguido, pero con la variedad del valle, la tradición familiar. «El puerto es difícil, aunque hoy en día tenemos muchas comodidades que antes no: agua, luz, buenos accesos... Entiendo que la gente quiera otra cosa, porque la vida de un ganadero es mucho sacrificio, no tienes ni un día libre, no hay vacaciones...», explicó Fernández, quien el próximo 1 de junio volverá a subir al puerto con la reciella –ganado menor– para iniciar una nueva campaña de elaboración del gamonéu del puerto.

Aplausos a Tierra Astur

No faltaron los aplausos y elogios para César Suárez Junco, fundador y presidente de Tierra Astur, por su labor «fundamental» de unir al productor con el consumidor, como reseñó José Luis Álvarez Almeida, asturiano al frente de Hostelería de España. «Es un ejemplo para toda España. Los que hacen que España sea una potencia turística son empresarios como César».

Además de Almeida, estuvieron también los directivos de Otea en Asturias, su presidente, Javier Martínez, y el vicepresidente Fernando Corral; y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y su vicepresidenta, José Manuel Ferreira. A nivel político asistieron el presidente de la Junta, Juan Cofiño, y el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos –ambos entregaron dos galardones–, además de la directora de Agroalimentación, Begoña López. También estuvieron los diputados del PP Luis Venta y Sandra Camino; la portavoz de Vox, Carolina López; y Alfredo García Quintana, concejal de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Oviedo.