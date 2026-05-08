La dependencia empieza a desatascarse (muy ligeramente) en Asturias: Derechos Sociales reduce en abril los tiempos de tramitación e inicia 1.531 nuevos expedientes
"Las cifras consolidan la evolución favorable de los principales indicadores de gestión y evidencian una mejora progresiva de la capacidad de tramitación", destacan en la Consejería
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar avanza en la mejora de la tramitación de la dependencia, después de meses de “caos” tras la implantación de la historia social única, que provocó una paralización casi completa del sistema. El “Plan Agiliza” puesto en marcha por el Principado empieza a dar ligeros resultados, tanto en la reducción de los tiempos como en el procedimiento de los expedientes.
En abril, se inició la tramitación de 1.531 expedientes, lo que permite mantener “un ritmo sostenido de entrada y activación de nuevos casos en el sistema”. Además, se llevaron a cabo 1.380 valoraciones y dictámenes, una fase "esencial" para reconocer la situación de dependencia y determinar posteriormente los recursos y prestaciones que corresponden en cada caso.
El aumento de la actividad también se deja notar en la concesión de ayudas. El mes pasado recibieron prestación 991 personas con derecho reconocido, lo que eleva hasta 34.023 el número total de beneficiarias del sistema.
Entre los datos más destacados figura el crecimiento de las prestaciones económicas, que alcanzaron las 473, frente a las 395 registradas en marzo. El incremento roza así el 20% en apenas un mes.
Las medidas puestas en marcha por la Consejería de Derechos Sociales también permitieron reducir en trece días el plazo medio de tramitación de los expedientes, hasta situarlo en 415 días. Un periodo que, sin embargo, queda todavía muy lejos de los 180 días (seis meses) establecidos legalmente, y que en el Principado esperan alcanzar para final de año.
En conjunto, destacan desde el área liderada por Marta del Arco, “las cifras consolidan la evolución favorable de los principales indicadores de gestión y evidencian una mejora progresiva de la capacidad de tramitación, tanto en la activación de expedientes como en las fases de valoración y resolución”.
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