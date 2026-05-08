Implantar la IA en 450 pymes de Asturias, objetivo de un programa de CTIC y Caja Rural

La inteligencia artificial (IA) no es una herramienta que sólo estén incorporando grandes multinacionales. Su uso también despierta el interés de pequeñas y medianas empresas (pymes). Ese el motivo por el que el centro tecnológico CTIC, con sede en Gijón y Caja Rural de Asturias, acaban de suscribir un convenio para impulsar la revolucionaria tecnología. Su objetivo a corto plazo: implantar la IA en 150 pymes de la región, y superar las 450 en tres años.

El proyecto se llama «Inteligencia Artificial con impacto en el territorio» y busca acercar la IA a pymes y microempresas asturianas "desde el acompañamiento real y la proximidad territorial y con especial foco en el entorno rural, que es precisamente el que corre más riesgo de quedarse atrás en la revolución de la IA.", según han anunciado este viernes CTIC y Caja Rural en la presentación de la iniciativa. "El objetivo es que las empresas que conforman nuestro tejido empresarial no pierdan competitividad frente a la revolución que supone la IA", señalaron las entidades impulsoras.

La iniciativa consiste en un modelo de asesoramiento a los empresarios para sensibilizarles sobre la importancia de lA y sobre su integración en los procesos empresariales. "El proceso de acompañamiento incluye diagnóstico de madurez digital, capacitación, desarrollo de prototipos funcionales y medición del impacto económico, con el objetivo de que las empresas incorporen la IA con sentido, utilidad y resultados tangibles", han indicado los promotores.

"La idea es combinar lo que mejor sabe hacer cada entidad: la capacidad técnica, tecnológica y metodológica de CTIC con la dinamización y conexión con el territorio de Caja Rural de Asturias. Así, el proyecto podrá llegar allí donde las pymes y microempresas más lo necesitan", han señalado.

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En concreto, la iniciativa se articulará a través de los Centros SAT (Servicios de Acompañamiento Tecnológico), red impulsada por CTIC.