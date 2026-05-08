Implantar la IA en 450 pymes de Asturias, objetivo de un programa de CTIC y Caja Rural
Las dos entidades lanzan un proyecto de asesoramiento enfocado en las zonas rurales, "las que corren más riesgo de quedarse atrás"
La inteligencia artificial (IA) no es una herramienta que sólo estén incorporando grandes multinacionales. Su uso también despierta el interés de pequeñas y medianas empresas (pymes). Ese el motivo por el que el centro tecnológico CTIC, con sede en Gijón y Caja Rural de Asturias, acaban de suscribir un convenio para impulsar la revolucionaria tecnología. Su objetivo a corto plazo: implantar la IA en 150 pymes de la región, y superar las 450 en tres años.
El proyecto se llama «Inteligencia Artificial con impacto en el territorio» y busca acercar la IA a pymes y microempresas asturianas "desde el acompañamiento real y la proximidad territorial y con especial foco en el entorno rural, que es precisamente el que corre más riesgo de quedarse atrás en la revolución de la IA.", según han anunciado este viernes CTIC y Caja Rural en la presentación de la iniciativa. "El objetivo es que las empresas que conforman nuestro tejido empresarial no pierdan competitividad frente a la revolución que supone la IA", señalaron las entidades impulsoras.
La iniciativa consiste en un modelo de asesoramiento a los empresarios para sensibilizarles sobre la importancia de lA y sobre su integración en los procesos empresariales. "El proceso de acompañamiento incluye diagnóstico de madurez digital, capacitación, desarrollo de prototipos funcionales y medición del impacto económico, con el objetivo de que las empresas incorporen la IA con sentido, utilidad y resultados tangibles", han indicado los promotores.
"La idea es combinar lo que mejor sabe hacer cada entidad: la capacidad técnica, tecnológica y metodológica de CTIC con la dinamización y conexión con el territorio de Caja Rural de Asturias. Así, el proyecto podrá llegar allí donde las pymes y microempresas más lo necesitan", han señalado.
En concreto, la iniciativa se articulará a través de los Centros SAT (Servicios de Acompañamiento Tecnológico), red impulsada por CTIC.
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