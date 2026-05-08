La industria asturiana encadena su sexto mes de caída de producción coincidiendo con la parada del horno alto de ArcelorMittal

La industria asturiana encadena caídas de producción desde el pasado octubre, cuando quedó inoperativo por avería uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica hoy su índice de producción industrial de marzo y Asturias registró una caída del 7,1% interanual, 3,3 puntos menos que en febrero, aunque la segunda mayor caída entre las comunidades autónomas tras Extremadura (-13,9 %). Con ello, la producción de la industria asturiana acumula un descenso del 8,5% en el acumulado del primer trimestre y encadena seis meses de recortes de la producción.

Por destino económico de los bienes y en tasa interanual, la producción de la industria asturiana cayó en marzo un 11,1% en los bienes intermedios, un 3,1% en los de equipo y un 2,8% en los de consumo, mientras que en la energía bajó un 3,4%.

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El indicador de producción industrial de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) también ha detectado caídas continúas de la producción industrial desde octubre, aunque el descenso de marzo lo rebaja al 4,4%. "Como en los meses precedentes, el foco se ha situado en la metalurgia, que ha experimentado la segunda mayor caída interanual en su producción desde el año 2021 (‐34,8%), muy afectada por la paralización de uno de los hornos siderúrgicos cuyo reencendido se espera para mediados de año. A este escenario se ha unido, en el mes de referencia, los efectos de la huelga convocada en la industria auxiliar en el marco de las negociaciones de su convenio colectivo", señalaron los analistas de Sadei.