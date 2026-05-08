A juicio un gijonés por introducir droga en envíos de bananas

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, inicia hoy el juicio contra cuatro acusados de integrar una red dedicada a introducir cocaína en España a través de contenedores procedentes de Sudamérica. Entre los procesados se encuentra un gijonés, junto a tres hombres de Málaga, uno de ellos con antecedentes por tráfico de drogas. La Fiscalía también sitúa como cabecilla de la organización a otro malagueño que permanece huido y en paradero desconocido.

Según el escrito de acusación, la investigación policial desarrollada entre julio de 2022 y abril de 2023 permitió descubrir una estructura estable dedicada al narcotráfico internacional. La droga llegaba oculta en contenedores comerciales de bananas procedentes de América del Sur y entraba en España a través de puertos como el de Vigo.

El sistema consistía en sustituir en destino palés cargados de cocaína por otros de fruta, supuestamente sin conocimiento de las empresas transportistas. El fiscal sostiene que el líder coordinaba las operaciones mediante Telegram.

La operación culminó el 26 de abril de 2023, cuando las fuerzas de seguridad interceptaron en Vigo un cargamento con 651,6 kilos de cocaína, valorados en más de 25,5 millones de euros. La droga iba distribuida en 650 tabletas con un logotipo de herradura y cabeza de caballo.

Noticias relacionadas

La Fiscalía solicita para cada acusado 12 años de prisión y multas de 100 millones de euros por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.