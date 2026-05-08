Dos mil aspirantes para 44 plazas: dónde y cuándo tendrá lugar el nuevo proceso selectivo del Principado

Los procesos selectivos de acceso a la Administración del Principado no cesan. Dos mil personas están convocadas este sábado a las pruebas para convertirse en conductor u operario de servicios del Principado. Las plazas, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2022 y 2023, se desarrollarán en distintas facultades del Campus de El Cristo de la Universidad de Oviedo.

Las treinta y siete plazas de operario de servicios podrán ser cubiertas tanto por acceso libre como por promoción interna. En el primer caso, los aspirantes deberán superar un cuestionario de 45 preguntas y 7 de reserva, mientras que las personas que opten a promoción interna tendrán que responder a 40 preguntas y 5 de reserva.

A este proceso están convocadas 1.762 personas por el turno libre y dos por promoción interna. Las pruebas se desarrollarán en cinco aulas de la Facultad de Economía y Empresa (Aulario 2) y en once aulas de la Facultad de Derecho.

En el caso de las siete plazas de conductor, la de este sábado será la primera prueba y está destinada únicamente a los aspirantes de turno libre, puesto que también habrá proceso de promoción interna. El suyo será un cuestionario escrito de 50 preguntas sobre el temario oficial, además de 10 de reserva.

A la convocatoria concurren 239 personas por el turno libre, que realizarán la prueba en dos aulas de la Facultad de Economía y Empresa (Aulario 1).

El dispositivo organizado para garantizar el correcto desarrollo de ambos procesos contará con la colaboración de 48 empleados públicos del Principado, encargados de las labores de vigilancia y atención a las personas aspirantes.