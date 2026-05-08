Ocho nuevas entidades reciben la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad: “Al integrar plenamente a las mujeres, toman mejores decisiones, retienen más conocimiento y están mejor preparadas"

Ocho nuevas entidades asturianas ya tienen el sello que las distingue por sus prácticas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, defendió que la igualdad en el ámbito laboral es también un factor de competitividad para las empresas. “Las que incorporan a las mujeres en igualdad de condiciones son más innovadoras, más productivas y más competitivas”, afirmó durante la entrega de la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad.

En esta edición recibieron el distintivo ocho nuevas compañías y entidades asturianas: Mitie Facilities Services, TotalEnergies, Hijos de Luis Rodríguez, Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa Food), Central Lechera Asturiana, Banco Sabadell, la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) y Gestión Avanzada del Desarrollo Digital. Además, otras seis organizaciones renovaron la marca tras superar el proceso de evaluación correspondiente: la Universidad de Oviedo, la Fundación Secretariado Gitano, Mentiona, Dicampus, Xurtir y la Fundación Laboral de la Construcción. Con estas incorporaciones, ya son 27 las entidades asturianas que cuentan con este reconocimiento.

El acto se celebró el pasado jueves en Oviedo y estuvo presidido por Llamedo. La jornada incluyó también una mesa redonda con representantes de Mentiona, Transinsa e Indra Group. La vicepresidenta sostuvo que la igualdad “no es solo una cuestión de justicia social, sino también una palanca decisiva de crecimiento económico”. En esa línea, advirtió de que, en un contexto de transformación acelerada, “no se puede competir en un mercado global utilizando solo una parte del talento disponible”.

Llamedo destacó el papel del tejido empresarial asturiano como aliado en el avance hacia un modelo laboral más equitativo. Según señaló, las organizaciones que integran plenamente el talento femenino “toman mejores decisiones, retienen más conocimiento y están mejor preparadas para afrontar los retos del futuro”. La vicepresidenta también subrayó que cada vez más empresas incorporan la igualdad como parte de su gestión diaria. “Cuando la igualdad forma parte del ADN de una empresa, mejora su cultura organizativa, aumenta el compromiso de la plantilla y se refuerza su capacidad para atraer y retener talento”, añadió.

Durante su intervención, anunció además la elaboración de una guía de buenas prácticas dirigida a las empresas instaladas en Asturias. El documento tomará como referencia la experiencia de las entidades que ya cuentan con este distintivo, con el objetivo de servir de apoyo a nuevas compañías que quieran avanzar hacia una gestión más igualitaria, competitiva y sostenible. La Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad se concede anualmente desde 2015 a organizaciones que destacan por aplicar medidas como la reducción de la brecha salarial, la promoción de mujeres a puestos de responsabilidad, la conciliación o la implantación de modelos organizativos más igualitarios.

Las entidades reconocidas acreditaron la puesta en marcha de planes de igualdad integrales y su impacto en ámbitos como las condiciones de trabajo, la organización interna o la responsabilidad social corporativa. Con esta iniciativa, el Principado busca reconocer esas buenas prácticas y extenderlas al conjunto del tejido productivo asturiano.

Ocho nuevas entidades asturianas ya tienen el sello que las distingue por sus prácticas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, defendió que la igualdad en el ámbito laboral es también un factor de competitividad para las empresas. “Las que incorporan a las mujeres en igualdad de condiciones son más innovadoras, más productivas y más competitivas”, afirmó durante la entrega de la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad.

En esta edición recibieron el distintivo ocho nuevas compañías y entidades asturianas: Mitie Facilities Services, TotalEnergies, Hijos de Luis Rodríguez, Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa Food), Central Lechera Asturiana, Banco Sabadell, la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) y Gestión Avanzada del Desarrollo Digital. Además, otras seis organizaciones renovaron la marca tras superar el proceso de evaluación correspondiente: la Universidad de Oviedo, la Fundación Secretariado Gitano, Mentiona, Dicampus, Xurtir y la Fundación Laboral de la Construcción. Con estas incorporaciones, ya son 27 las entidades asturianas que cuentan con este reconocimiento.

El acto se celebró el pasado jueves en Oviedo y estuvo presidido por Llamedo. La jornada incluyó también una mesa redonda con representantes de Mentiona, Transinsa e Indra Group. La vicepresidenta sostuvo que la igualdad “no es solo una cuestión de justicia social, sino también una palanca decisiva de crecimiento económico”. En esa línea, advirtió de que, en un contexto de transformación acelerada, “no se puede competir en un mercado global utilizando solo una parte del talento disponible”.

Llamedo destacó el papel del tejido empresarial asturiano como aliado en el avance hacia un modelo laboral más equitativo. Según señaló, las organizaciones que integran plenamente el talento femenino “toman mejores decisiones, retienen más conocimiento y están mejor preparadas para afrontar los retos del futuro”. La vicepresidenta también subrayó que cada vez más empresas incorporan la igualdad como parte de su gestión diaria. “Cuando la igualdad forma parte del ADN de una empresa, mejora su cultura organizativa, aumenta el compromiso de la plantilla y se refuerza su capacidad para atraer y retener talento”, añadió.

Durante su intervención, anunció además la elaboración de una guía de buenas prácticas dirigida a las empresas instaladas en Asturias. El documento tomará como referencia la experiencia de las entidades que ya cuentan con este distintivo, con el objetivo de servir de apoyo a nuevas compañías que quieran avanzar hacia una gestión más igualitaria, competitiva y sostenible.

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