Piden eliminar dos tercios de los jabalíes de los Picos de Europa para frenar a la tuberculosis bovina
Más de la mitad de los jabalíes abatidos en la comarca de la Liébana (Cantabria) en la batidas de marzo ha dado positivo en la enfermedad
El Gobierno de Cantabria ha proporcionado datos concluyentes sobre el extraordinario papel que juegan los jabalíes en la difusión de la tuberculosis bovina, una enfermedadd zoonótica que es objeto de erradicación dado que puede afectar a la especie humana. Más de la mitad de los jabalíes abatidos en la comarcas cántabra de la Liébana en las batidas del pasado mes de marzo han dado positivo en tuberculosis, y son los mismos serotipos que han hecho enfermar a la ganadería vacuna, obligando al sacrificio de explotaciones enteras.
La tuberculosis bovina está repuntando en la Montaña Oriental Leonesa, en la zona de influencia del Parque Nacional de Picos de Europa y el Parque Regional de Picos de Europa, con al menos cinco vaciados sanitarios (explotaciones en las que se ha sacrificado todo el rebaño) en menos de un año. Todo esto es compatible con que la provincia siga teniendo la declaración oficial de indemne a la tuberculosis bovina.
Ante esta situación, la organización ganadera Asaja exige a la Junta de Castilla y León que no siga ocultando los datos sobre tuberculosis en fauna salvaje, sobre todo jabalíes, y que coordine con Cantabria, y si es el caso con Asturias también, un programa de control de censos de jabalíes que "debería de pasar por eliminar al menos dos tercios de esas poblaciones, y para ello hay que organizar cacerías incentivando económicamente a los cazadores. Hay que pagar por cada animal abatido para que de verdad se vean resultados".
No se puede olvidar, recuerdan, que la zona ganadera de la montaña oriental leonesa es una reserva regional de caza, gestionada por la Junta de Castilla y León, y que, por lo tanto con más motivo, son responsables de los daños de todo tipo, pero sobre todo sanitarios, que están ocasionando especies como los jabalíes.
Asaja considera que no se pueden seguir pidiendo esfuerzos a los ganaderos, teniendo que sacrificar sus vacas, cuando el control de la enfermedad no está en sus manos y se difunde por especies cinegéticas que se mueven libremente por un amplio territorio, cuyos censos crecen de forma vertiginosa.
Apoyo en Asturias a la medida
En Asturias, los responsables de Asaja apoyan totalmente la propuesta. Según el presidente del organización, Ramón Artime, "esa reducción de la población debería realizarse no solo en los Picos de Europa, sino en otras zonas, Asturias está invadida". Y puso el ejemplo del foco que hay en Tamón. "Son uno de los vectores de la propagación de la tuberculosis bovina. Exigimos que se controle una población que está disparada, incentivando la caza o elaborando incluso un plan", indicó Artime.
Los ganaderos piden así más control sobre la fauna salvaje que transmite una enfermedad que, a la postre, se ha llevado por delante varias explotaciones ganaderas, puesto que cuando se detecta algún contagio en vacas se aplica un estricto protocolo de saneamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
- La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
- La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"