Piden eliminar dos tercios de los jabalíes de los Picos de Europa para frenar a la tuberculosis bovina

El Gobierno de Cantabria ha proporcionado datos concluyentes sobre el extraordinario papel que juegan los jabalíes en la difusión de la tuberculosis bovina, una enfermedadd zoonótica que es objeto de erradicación dado que puede afectar a la especie humana. Más de la mitad de los jabalíes abatidos en la comarcas cántabra de la Liébana en las batidas del pasado mes de marzo han dado positivo en tuberculosis, y son los mismos serotipos que han hecho enfermar a la ganadería vacuna, obligando al sacrificio de explotaciones enteras.

La tuberculosis bovina está repuntando en la Montaña Oriental Leonesa, en la zona de influencia del Parque Nacional de Picos de Europa y el Parque Regional de Picos de Europa, con al menos cinco vaciados sanitarios (explotaciones en las que se ha sacrificado todo el rebaño) en menos de un año. Todo esto es compatible con que la provincia siga teniendo la declaración oficial de indemne a la tuberculosis bovina.

Ante esta situación, la organización ganadera Asaja exige a la Junta de Castilla y León que no siga ocultando los datos sobre tuberculosis en fauna salvaje, sobre todo jabalíes, y que coordine con Cantabria, y si es el caso con Asturias también, un programa de control de censos de jabalíes que "debería de pasar por eliminar al menos dos tercios de esas poblaciones, y para ello hay que organizar cacerías incentivando económicamente a los cazadores. Hay que pagar por cada animal abatido para que de verdad se vean resultados".

No se puede olvidar, recuerdan, que la zona ganadera de la montaña oriental leonesa es una reserva regional de caza, gestionada por la Junta de Castilla y León, y que, por lo tanto con más motivo, son responsables de los daños de todo tipo, pero sobre todo sanitarios, que están ocasionando especies como los jabalíes.

Asaja considera que no se pueden seguir pidiendo esfuerzos a los ganaderos, teniendo que sacrificar sus vacas, cuando el control de la enfermedad no está en sus manos y se difunde por especies cinegéticas que se mueven libremente por un amplio territorio, cuyos censos crecen de forma vertiginosa.

Apoyo en Asturias a la medida

En Asturias, los responsables de Asaja apoyan totalmente la propuesta. Según el presidente del organización, Ramón Artime, "esa reducción de la población debería realizarse no solo en los Picos de Europa, sino en otras zonas, Asturias está invadida". Y puso el ejemplo del foco que hay en Tamón. "Son uno de los vectores de la propagación de la tuberculosis bovina. Exigimos que se controle una población que está disparada, incentivando la caza o elaborando incluso un plan", indicó Artime.

Los ganaderos piden así más control sobre la fauna salvaje que transmite una enfermedad que, a la postre, se ha llevado por delante varias explotaciones ganaderas, puesto que cuando se detecta algún contagio en vacas se aplica un estricto protocolo de saneamiento.