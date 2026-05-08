Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Pinchito Bar reinventa las clásicas gildas en pleno centro de Oviedo: 15 variedades de esta tapa, vermut y ensaladillas para revolucionar el aperitivo

Ubicado en Marqués de Gastañaga,13, este nuevo establecimiento prepara 1.900 unidades a la semana de este pincho donde las protagonistas son la aceituna, la piparra y la anchoa

Plato de Gildas en Pinchito Bar

Plato de Gildas en Pinchito Bar

L.L.

Hay pocas creaciones gastronómicas tan sencillas y, al mismo tiempo, tan cargadas de personalidad como la Gilda. Este pequeño bocado, convertido ya en un icono de la cultura del pincho en el norte de España, demuestra que la cocina no siempre necesita complejidad para conquistar paladares. Basta con tres ingredientes bien elegidos y una combinación equilibrada para dar lugar a una experiencia intensa, sabrosa y profundamente reconocible.

En Pinchito Bar saben bien cómo conquistar a los paladares más exigentes con esta sencilla pero resultona elaboración compuesta por anchoa, guindilla y aceituna.

Ubicado en Marqués de Gastañaga 13, en pleno centro de Oviedo, se encuentra este nuevo establecimiento que precisamente, debe su nombre a este pincho, una de sus señas de identidad junto al vermut y las ensaladillas.

"Nuestras Gildas son artesanales 100%. Nosotros compramos las piparras a Sarasa, las mejores que hay en el mercado", cuentan desde el establecimiento.

Y es que en Pinchito Bar cuentan hasta con 15 variedades de Gildas. Desde la clásica de anchoa, hasta combinaciones como anchoa y tomate, boquerón con queso, opciones con ahumados, langostino o incluso pulpo. Aunque la más vendida, aparte de la tradicional, "es una que hacemos nosotros, que aparte de la anchoa, le metemos queso manchego, pimiento rojo, las aceitunas y la piparra", indican.

Ambiente el día de la inauguración de Pinchito Bar

Ambiente el día de la inauguración de Pinchito Bar / Cedida a LNE

Pero ¿cómo se prepara este pequeño bocado? "Pinchamos primero la aceituna, le metemos la piparra, queso manchego con la anchoita y después puedes jugar a meterle el pimiento rojo. A mí me gusta mucho con doble piparra y otra aceituna", señalan desde Pinchito Bar.

Un paso a paso sencillo que se corona con el secreto de la casa, "un chorrín de aceite para despertarla y que quede ese saborín de aceite de oliva virgen extra", cuentan.

En cuanto a la presentación y a pesar de que este pincho necesita poco para encandilar, en Pinchito Bar tienen su propio truco. "Nosotros muchas de nuestras Gildas las presentamos con patata frita en el fondo, después le ponemos las gildas, le echamos el chorrín de aceite para que vaya un poquitín también a la patata" añaden.

1.900 Gildas cada semana

El volumen de producción refleja el éxito de la propuesta: alrededor de 1.900 Gildas se preparan cada semana, consolidando a Pinchito como uno de los referentes emergentes de este formato.

Más allá de la técnica, la Gilda sigue siendo lo que siempre fue: un bocado que funciona en cualquier momento y que invita a compartir, celebrar y disfrutar.

Vitrina con algunas de las variedades de Gildas que se pueden encontrar en el establecimiento

Vitrina con algunas de las variedades de Gildas que se pueden encontrar en el establecimiento / Cedida a LNE

Ubicado en el corazón del Oviedo antiguo, Pinchito es un destino accesible y obligado para quienes buscan redescubrir este clásico. Y aunque las Gildas son las protagonistas, la experiencia se completa con otros imprescindibles de la casa: ensaladillas elaboradas a diario, con ese sabor reconocible "de madre", y bikinis preparados con un pan especial de mantequilla que elevan este clásico a otro nivel.

Gildas, ambiente y sabores

Pinchito Bar abrió sus puertas el pasado 19 de marzo y desde entonces se ha convertido en una parada obligada para esos amantes de la hora del vermut. Nuevas recetas, propuestas innovadoras y sabores propios son la clave para sorprender a los clientes cada semana.

Clientes en Pinchito Bar

Clientes en Pinchito Bar / Cedida a LNE

A ello se suma la ⁠elaboración propia, seleccionando las mejores materias primas para hacer las mejores Gildas. Y es que si algo tienen claro en este nuevo espacio de Oviedo es que vendrás por las Gildas y te quedas por el ambiente, por descubrir nuevos sabores y porque te sentirás como en casa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
  2. Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
  3. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
  4. El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte
  5. Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
  6. La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
  7. La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
  8. La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"

Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 8 de mayo de 2026

Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 8 de mayo de 2026

A juicio un gijonés por introducir droga en envíos de bananas

A juicio un gijonés por introducir droga en envíos de bananas

Pinchito Bar reinventa las clásicas gildas en pleno centro de Oviedo: 15 variedades de esta tapa, vermut y ensaladillas para revolucionar el aperitivo

Pinchito Bar reinventa las clásicas gildas en pleno centro de Oviedo: 15 variedades de esta tapa, vermut y ensaladillas para revolucionar el aperitivo

El CCMIJU: talento, ciencia y cooperación internacional proyectados desde la provincia de Cáceres

El CCMIJU: talento, ciencia y cooperación internacional proyectados desde la provincia de Cáceres

Armón construirá en su astillero de Navia dos barcos para el grupo cántabro Remolques Unidos

Guía para elegir la mejor sidrería en Asturias y evitar frituras en aceite de mil batallas, chipirones endurecidos y chuletas chamuscadas

Guía para elegir la mejor sidrería en Asturias y evitar frituras en aceite de mil batallas, chipirones endurecidos y chuletas chamuscadas

El arroz con leche se hace fiesta en Cabranes

El arroz con leche se hace fiesta en Cabranes

Indra iniciará el próximo mes la actividad en el Tallerón: rematará y probará los vehículos de combate 8x8 "Dragón"

Indra iniciará el próximo mes la actividad en el Tallerón: rematará y probará los vehículos de combate 8x8 "Dragón"
Tracking Pixel Contents