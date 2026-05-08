Pinchito Bar reinventa las clásicas gildas en pleno centro de Oviedo: 15 variedades de esta tapa, vermut y ensaladillas para revolucionar el aperitivo

Hay pocas creaciones gastronómicas tan sencillas y, al mismo tiempo, tan cargadas de personalidad como la Gilda. Este pequeño bocado, convertido ya en un icono de la cultura del pincho en el norte de España, demuestra que la cocina no siempre necesita complejidad para conquistar paladares. Basta con tres ingredientes bien elegidos y una combinación equilibrada para dar lugar a una experiencia intensa, sabrosa y profundamente reconocible.

En Pinchito Bar saben bien cómo conquistar a los paladares más exigentes con esta sencilla pero resultona elaboración compuesta por anchoa, guindilla y aceituna.

Ubicado en Marqués de Gastañaga 13, en pleno centro de Oviedo, se encuentra este nuevo establecimiento que precisamente, debe su nombre a este pincho, una de sus señas de identidad junto al vermut y las ensaladillas.

"Nuestras Gildas son artesanales 100%. Nosotros compramos las piparras a Sarasa, las mejores que hay en el mercado", cuentan desde el establecimiento.

Y es que en Pinchito Bar cuentan hasta con 15 variedades de Gildas. Desde la clásica de anchoa, hasta combinaciones como anchoa y tomate, boquerón con queso, opciones con ahumados, langostino o incluso pulpo. Aunque la más vendida, aparte de la tradicional, "es una que hacemos nosotros, que aparte de la anchoa, le metemos queso manchego, pimiento rojo, las aceitunas y la piparra", indican.

Ambiente el día de la inauguración de Pinchito Bar / Cedida a LNE

Pero ¿cómo se prepara este pequeño bocado? "Pinchamos primero la aceituna, le metemos la piparra, queso manchego con la anchoita y después puedes jugar a meterle el pimiento rojo. A mí me gusta mucho con doble piparra y otra aceituna", señalan desde Pinchito Bar.

Un paso a paso sencillo que se corona con el secreto de la casa, "un chorrín de aceite para despertarla y que quede ese saborín de aceite de oliva virgen extra", cuentan.

En cuanto a la presentación y a pesar de que este pincho necesita poco para encandilar, en Pinchito Bar tienen su propio truco. "Nosotros muchas de nuestras Gildas las presentamos con patata frita en el fondo, después le ponemos las gildas, le echamos el chorrín de aceite para que vaya un poquitín también a la patata" añaden.

1.900 Gildas cada semana

El volumen de producción refleja el éxito de la propuesta: alrededor de 1.900 Gildas se preparan cada semana, consolidando a Pinchito como uno de los referentes emergentes de este formato.

Más allá de la técnica, la Gilda sigue siendo lo que siempre fue: un bocado que funciona en cualquier momento y que invita a compartir, celebrar y disfrutar.

Vitrina con algunas de las variedades de Gildas que se pueden encontrar en el establecimiento / Cedida a LNE

Ubicado en el corazón del Oviedo antiguo, Pinchito es un destino accesible y obligado para quienes buscan redescubrir este clásico. Y aunque las Gildas son las protagonistas, la experiencia se completa con otros imprescindibles de la casa: ensaladillas elaboradas a diario, con ese sabor reconocible "de madre", y bikinis preparados con un pan especial de mantequilla que elevan este clásico a otro nivel.

Gildas, ambiente y sabores

Pinchito Bar abrió sus puertas el pasado 19 de marzo y desde entonces se ha convertido en una parada obligada para esos amantes de la hora del vermut. Nuevas recetas, propuestas innovadoras y sabores propios son la clave para sorprender a los clientes cada semana.

Clientes en Pinchito Bar / Cedida a LNE

A ello se suma la ⁠elaboración propia, seleccionando las mejores materias primas para hacer las mejores Gildas. Y es que si algo tienen claro en este nuevo espacio de Oviedo es que vendrás por las Gildas y te quedas por el ambiente, por descubrir nuevos sabores y porque te sentirás como en casa.