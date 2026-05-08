Estafa con Bizum en Asturias: condenado un hombre por llevarse mil euros de una cuenta ajena
El hombre accedió a la cuenta online de la víctima y realizó las transferencia hacia su propia cuenta, disponiendo su dinero con una tarjeta virtual
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la condena de nueve meses de cárcel para un hombre que, en diciembre de 2020, estafó la cantidad de 997 euros utilizando la plataforma Bizum. Según la sentencia, el acusado logró acceder de forma ilícita a la cuenta bancaria de la víctima y realizó dos transferencias consecutivas (de 498 y 499 euros) hacia su propia cuenta.
De forma inmediata, dispuso de tales cantidades defraudadas efectuando una operación con tarjeta virtual por importe de 599 euros y sacando del cajero 400 euros. Aunque se desconoce el método exacto empleado para vulnerar la seguridad del afectado, el tribunal ha considerado probados los hechos.
Según la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Barrio, el acusado pretende exculparse mediante una “ignorancia deliberada” o “ceguera voluntaria”, pese a que debió haber advertido el origen delictivo de los fondos que aceptó custodiar.
El tribunal considera acreditada la existencia de un plan preconcebido cuya consumación se materializó cuando el procesado recibió el dinero ilícito. Su participación activa lo sitúa como cooperador necesario, ya que tuvo el dominio del hecho y facilitó el perjuicio patrimonial, lo que ratifica la condena por estafa basada en los sólidos razonamientos de la sentencia original.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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