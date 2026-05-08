Las seis playas a las que puedes ir con tu perro este verano en Asturias: la mayoría están en el occidente, solo dos son de arena y algunas son vírgenes

¿Perros dentro o fuera de las playas en verano? El debate está servido y va a más en Asturias. Castrillón ha sido el último concejo en rechazar el acceso de canes a sus arenales más concurridos (el caso de Salinas) durante las noches de la temporada de baños, tras las peticiones hechas por los propietarios de animales. Gijón también tuvo encima de la mesa esta medida para San Lorenzo, incluida en el borrador de la nueva ordenanza de bienestar animal, pero finalmente (Foro y PP chocaron) se decidió dejarla en el aire. Al menos, por ahora.

Entonces, ¿a dónde puedo ir a la playa con mi perro en Asturias? La región cuenta con seis arenales "dog-friendly", la mayoría de ellos ubicados en el occidente. Dos están en el centro, las únicas de arena, y el oriente no tiene ninguno. Llanes, el concejo con más calas de todo el Principado (más de 40), intentó declarar hace años la playa de Niembru apta para perros todo el año, pero los vecinos se opusieron rotundamente.

Sus cerca de tres kilómetros de longitud lo convierten en el arenal más extenso de la región. Sin embargo, su principal singularidad no está solo en su tamaño, sino en quienes la disfrutan durante todo el año: los perros. Esta playa del concejo de Castrillón es una de las pioneras de Asturias en admitir perros, con un espacio habilitado los 365 días.

Playón de Bayas / LNE

El arenal, que alberga un monumento natural formado por su espectacular conjunto dunar y la Isla de la Deva, conecta con la playa de Los Quebrantos, perteneciente al vecino concejo de Soto del Barco, en la que los canes no son admitidos en los meses de verano.

Muy cerca de San Lorenzo, al otro lado del Muro, está el Rinconín o El Cervigón, la pequeña playa apta para perros durante todo el año y que en verano se llena hasta los topes de canes. Es el único arenal de todo el concejo en el que los perros pueden aliviar el calor de julio y agosto con un chapuzón en el mar Cantábrico.

Perros en la playa del Rinconín. / Juan Plaza

Es de arena gruesa y oscura. Y su principal problema es el tamaño: mide tan solo 250 metros para atender la mayor población de perros de Asturias. Gijón cerró 2025 con un censo de 37.269 canes y ya hay 8.692 perros más que jóvenes menores de 16 años.

Es la primera playa canina que encontramos en el occidente si partimos desde el centro de Asturias. Es una cala aún más pequeña que la gijonesa del Rinconín: mide 150 metros. Es virgen, tranquila, sin agobios... Pero, a cambio, su acceso es complicado y empinado. Tampoco dispone de aparcamiento; el coche hay que dejarlo donde se pueda o, lo mejor, en el pueblo de Novellana. Desde este punto la bajada a pie lleva unos quince minutos.

Cala de Salencia. / Turismo de Asturias

Saliencia está situada junto a la playa de Lairín y no es de arena, sino de piedras. Al tratarse de una playa "recogidina", tiene muy poco oleaje.

El concejo de Valdés tiene hasta tres playas "dog-friendly". La de Quintana es una de ellas. Ubicada en un entorno de gran belleza y de fácil acceso, se trata de una playa alargada y estrecha, de unos 525 metros de longitud, formada por cantos rodados. A ella se llega a través del pueblo de Quintana (de ahí su nombre).

Playa de Quintana. / Turismo de Asturias

Los perros no pueden disfrutar de toda la playa. Solo de la zona izquierda (oeste), como recuerda una señal situada en su entrada. No tiene servicios ni aparcamiento a pie del arenal.

También en Valdés y ubicada al oeste de Cadavedo, está la playa de Campiechos, de unos 400 metros de longitud. Al igual que la anterior, no tiene arena, es de rocas. Tiene un pedrero, por lo que la convierte en un lugar idóneo para la pesca.

Playa de Campiechos / Turismo de Asturias

Se puede dejar el coche en un aparcamiento junto a una cetárea, aunque en los meses de verano puede ser difícil encontrar sitio. Para llegar a Campiechos solo hay que caminar por un desnivel de unos ocho metros a través de una rampa.

Situada en la localidad de La Caridad, en el concejo de El Franco, Cambaredo tiene una longitud de unos 250 metros y es una playa apta para perros muy poco frecuentada. No dispone de servicios y para acceder se recomienda hacerlo caminando desde la vecina playa de Castello, siempre que la marea sea baja, o a través de una bajada de 130 escalones.

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Playa de Cambaredo / Turismo de Asturias

Tampoco es de arena, sino de piedras y cantos rodados.