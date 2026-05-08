Unicaja, con amplia presencia en Asturias, explora aliarse con Wizink para crecer en crédito al consumo

El presidente de Unicaja, José Sevilla, ha asegurado este viernes que la entidad sigue "mirando oportunidades" que les permitan crecer en aquellos segmentos en los que quieren acelerar su expansión.

Sevilla ha hecho esta consideración durante su intervención en una jornada organizada por "El Economista", en la que ha recordado que el banco quiere buscar aceleradores de crecimiento para aquellas capacidades aún no desarrolladas o en las que quiere incrementar su expansión como banca privada o consumo, según ha informado "Efe".

En este sentido, ha recordado que Unicaja está negociando una alianza con Wizink para crecer en crédito al consumo, y tal y como ha dicho: "Tenemos que ver si nos lleva a algún puerto o no".

"Seguimos mirando oportunidades, más que para cambiar nuestra entidad, para ver cómo podemos acelerar esas capacidades en las que nos gustaría crecer más en los próximos años, en otros segmentos de negocio", ha dicho Sevilla.

También ha hecho referencia al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y ha asegurado que en Europa hay "cierta vulnerabilidad", por lo que ha abogado por revisar la estrategia del Viejo Continente para ver "como no perder el ritmo".

Sevilla, que también se ha mostrado a favor de crear entornos de pagos europeos autónomos e independientes de terceros, ha afimardo que Europa necesita "grandes campeones europeos de banca", y ha considerado que el gran reto es la integración bancaria europea.

Respecto al proceso de simplificación regulatoria que se estudia en Europa, ha explicado que este reto no implica relajar estándares de requerimientos a las entidades. "Hemos creado muchas capas regulatorias en el sector bancario desde 2010" y "lo que toca es revisarlo y ver si se puede aligerar", ha dicho.

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"No creo que una regulación más exigente en Europa frente a Estados Unidos o Reino Unido sea un elemento de falta de competitividad, creo que es más importante la integración bancaria europea". "No hemos sido capaces de culminar un proceso de integración bancaria europea plena y ese es el gran reto que tenemos por delante", ha concluido.