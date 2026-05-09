Los acusados de traer droga oculta con plátanos, entre los que hay un gijonés, aducen que fueron inducidos

Quien haya visto la serie "Marbella", de Movistar, comprenderá perfectamente las siguientes líneas: una agente encubierta que indujo a la organización criminal en sus operaciones de tráfico de drogas, hasta el punto de que toda actuación policial quedó anulada por lo que se conoce como "delito provocado", un concepto del Tribunal Supremo en virtud del cual ningún agente del Estado puede inducir a cometer un delito.

Lo sucedido ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, no desentona ni lo más mínimo. En mayo de 2023 se hallaron en el Puerto de Vigo 650 kilos de cocaína disimulados en un cargamento de plátanos dentro de contenedores de tránsito comercial procedentes del puerto de Turbo, en Colombia.

Ocho personas fueron detenidas tras la desarticulación de una supuesta organización de narcotraficantes. Cuatro de ellas –tres malagueños y un gijonés– se sentaron ayer en el banquillo de la macrosala de la Ciudad de la Justicia de Vigo, donde afrontan penas de hasta 12 años de prisión y multas de 100 millones de euros.

En el arranque del juicio, las defensas de los cuatro procesados solicitaron la nulidad de las actuaciones basándose en el concepto de "delito provocado" por la actuación de la docena de agentes encubiertos que participaron en el operativo antidroga. "Fueron los que impulsaron la actuación", expuso uno de los abogados.

Los letrados de los acusados ahondaron durante el trámite de las cuestiones previas en la relación que se fraguó entre los agentes infiltrados en la organización y el envío del cargamento. "Quienes instigaron la comisión del delito fueron los agentes encubiertos; participaron en reuniones del grupo, estaban en su esfera de confianza, hablaron con sus familias, sus amigos, son parte implicada", alegaron las defensas.

"Había expirado la autorización del agente para ejercer de encubierto durante dos meses y continuaba actuando", señaló un letrado. A mayores, inciden en que en los encuentros entre estos policías y "el jefe" de la organización se manifiesta "la idea de transportar la droga al puerto de Vigo, cuando las diligencias judiciales estaban pendientes de una solicitud de archivo".

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El fiscal reiteró que todas estas cuestiones fueron "rechazadas" en la instrucción. Los magistrados de la Audiencia de Vigo se pronunciarán y decidirán si aceptan o no el argumento de las defensas en sentencia. La semana que viene proseguirá el juicio. Los cuatro acusados lo harán en último lugar.