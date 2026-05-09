Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 9 de mayo de 2026

Oviedo

Música en la calle

A las 13.00 horas, la plaza General Ordóñez de Trubia acoge un concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo dentro del ciclo «Música en la calle», con entrada gratuita.

Ofelia

La Feria del Libro de Oviedo, Ofelia, se celebrará del 7 al 10 de mayo en el paseo del Bombé del Campo San Francisco y reunirá a libreros, editores y más de 60 autores de todo el país, entre ellos Bernardo Atxaga, Lucía Solla Sobral, Espido Freire, Las hijas de Felipe, Marcos Giralt y la pensadora eslovena Renata Salecl, además de contar con la participación de 34 editoriales.

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Semana de la ONCE

De 9.30 a 14.15 horas y de 16.30 a 19.00 horas, el Espacio Trascorrales, en la plaza de Trascorrales de Oviedo, acoge la exposición del Grupo Social ONCE, con entrada libre, en la que se desarrollan actividades y se visibiliza la realidad de las personas con discapacidad visual.

Pintando Oviedo

Durante todo el día, el Centro Social Villa Magdalena acoge la exposición «Pintando Oviedo», del artista Juan Eguren, una muestra que reúne 21 obras dedicadas a los rincones más emblemáticos de la capital asturiana y que puede visitarse del 5 al 20 de mayo en el horario habitual del centro.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

El Jovellanos ofrece el estreno absoluto de «Recordadnos así»

«Recordadnos así» es el título de la obra de Olaya Pazos que hoy tendrá su estreno absoluto en el coliseo gijonés, protagonizada por Carlota Baró, Sandra Cervera y Violeta Orgaz. La función comenzará a las 20.30 horas.

Recinto Ferial «Luis Adaro»

La «Asturias Bike Weekend 2026» sigue hoy sábado en el recinto Ferial Luis Adaro. Una cita convertida en punto de encuentro para todos los amantes del ciclismo, con espacios para las bicicletas, la innovación, las marcas, el deporte... Con las últimas novedades del mundo del ciclismo y donde se podrán probar nuevos modelos, disfrutar de rutas, charlas, competiciones y mucho más. Con un museo de la bicicleta, con una exposición de maillots de pequeñas y grandes vueltas y un circuito de ciclohabilidad para todos los públicos. El horario es hoy, de 11.00 a 20.30 horas y el domingo, de 11.00 a 17.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas. Hoy, también habrá una cata de pan y vino, de 19.00 a 20.30 horas, centrada en vinos atlánticos acompañados con pinchos realizados con pan de escanda y pan de maíz. La cata corre a cargo de Iñaki Busto.

Mercado de la plaza Mayor

El Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, en colaboración con el Ayuntamiento, celebra este fin de semana una edición especial dedicada al Día de Europa. Habrá actividades participativas, talleres textiles, música en directo y propuestas familiares. Hoy, habrá un taller para niños de banderas con vaqueros reciclados con varios turnos:_ se hará de 12.00 a 13.15 h / 13.30 a 15.45 horas, de 17.00 a 18.15, y de 18.30 a 19.45 horas. Además, a las 12.00 horas las campanas marcarán el inicio de la jornada musical con la interpretación del Himno de Europa, y a las la 13.00 horas el Dúo lírico Bramasole, integrado por Analy Velásquez y Daniel Vargas, ofrecerá un concierto especial con el Himno de la Alegría y dos piezas adicionales.

Casa de Rosario de Acuña

En el 81 Aniversario de la Liberación del Campo de Concentración de Mauthausen y el 103 aniversario del fallecimiento de Rosario de Acuña, el Ateneo Obrero de Gijón, FAMYR (Federación Asturiana Memoria y República), la Logia Rosario Acuña (GOdF / Gran Oriente de Francia), la Sociedad Cultural Gijonesa y la Tertulia Feminista Les Comadres han organizado una ofrenda floral a las 12.00 horas ante el monolito, situado en la Senda de El Cervigón, que recuerda a las víctimas asturianas de los Campos de Concentración Nazis. Y a las 13.00 horas, en la Senda de El Cervigón (Gijón), ante la que fuera su casa, se rendirá un homenaje a la escritora y librepensadora Rosario de Acuña. Intervendrá, en representación de todas las entidades, Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón.

Apiario del Monte de Deva

Hoy sábado tendrá lugar una visita guiada al Apiario del Monte Deva (Centro de Interpretación del Monte de Deva), de 11.00 a 13.00 horas. Será una visita para conocer cómo viven las abejas melíferas y el trabajo de la Asociación Gijonesa de Apicultura (A.G.A). Se tratarán temas como la polinización, la estructura de la colmena y la situación actual de la apicultura en nuestra zona. Una actividad divulgativa para todos los públicos en un entorno natural. Con inscripción previa.

Jardín Botánico

La psicóloga Dolores Rizo conducirá hoy un taller para adultos de relajación en la naturaleza. Será de 12.00 a 14.00 horas en el Jardín Botánico, dentro de la programación de primavera para público a partir de 13 años. Previa inscripción.

Recepción de la Laboral

Hoy se ofrece un taller de azabache que se titula «Conociendo el azabache», de 17.00 a 18.30 horas, impartido porAriana Tijerín Valdés, que lleva más de 20 años trabajando y formándose en artes gráficas, fotografía y creatividad.

Museo Evaristo Valle

Dentro del proyecto «Los findes al museo» hoy se ofrece la visita guiada: «Descubriendo los Jardines Históricos del Museo Evaristo Valle», con la guía de naturaleza y jardín Noelia Velasco de la Torre. Será a las 18.00 horas.

Coros en Pumarín Sur

El XXX Certamen de coros escolares «Princesa de Asturias», organizado por el Coro Asturiano de Gijón, lleva hoy las actuaciones de varias agrupaciones infantiles al Centro Municipal Integrado de Pumarín. Será a partir de las 12 horas, con entrada con invitación. Se contará con la presencia del Coro del Colegio Público «García Lorca», Siero Musical, Coro Infantil de Gijón, Escuela Música «Enrique Truán», Colegio San Fernando de Vailés y Colegio Montedeva.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

La Agrupación Coral San Antonio de Gijón ha programado una nueva edición de la «Galas corales». La primera será hoy, sábado, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, con participación de la Agrupación Vocal Voces Blancas del Nalón y el Coro Joven de Gijón. El recital comienza a las 19.00 horas.

Biblioteca Jovellanos

Hoy a las 12.00 horas habrá una sesión de cuentacuentos que lleva por título «Paso a paso hasta el tesoro. Espantanieblas».

Centro Municipal Pumarín Gijón Sur

El ciclo FICXPlus, en versión original subtitulada, lleva hoy sábado al Centro Municipal Integrado de Pumarín la película «El último vikingo», de Anders Thomas Jensen. Será a las 19.00 horas.

Paraninfo de la Laboral

El ciclo FICXPlus: Laboral Cinemateca ofrece a las 17.30 horas una nueva sesión para toda la familia. Será una programación de cortometrajes especialmente ideada para el público infantil y juvenil. La proyección se hará en sesión inclusiva y condiciones de luz y sonido de sala adaptados para personas con TEA (trastorno del espectro autista). Se proyectará «Bobel’s Kitchen» de Fiona Rolland; «The Legend of the Hummingbird» de Morgan Devos; «Epifanía» de Mila Useche; «Ostrick» de Marie Kenov; «Le Petit & Le Géant» de Isabela Costa; y «Lenas Hof: Volles Nest» de Elena Walf

Teatro de la Laboral

Bertín Osborne llega hoy sábado a la Laboral con su gira musical «45 años - La historia de una voz». El concierto da comienzo a las 20.30 horas. En «45 años. La historia de una voz», revive sus grandes canciones.

Gijón Arena-Plaza de El Bibio

El espectáculo «The 80s show» tomará hoy la plaza de El Bibio a partir de las 21.00 horas. La apertura de puertas se hará una hora antes.

Salón de actos de Santa Bárbara

La Charanga «Los Restallones» celebra sus 25 años de Antroxu con una exposición de trajes de ese cuarto de siglo en el salón de actos de la sede vecinal de Santa Bárbara. Se puede visitar hoy sábado, de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, y mañana, de 12.00 a 14.00.

Parque Hermanos Castro

Hasta mañana en el parque Hermanos Castro se celebra el evento gastronómico «The champion burguer». La entrada es libre y el horario es de lunes a jueves, de 18.00 a 00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 horas.

Avilés y comarca

Ballet en el Palacio Valdés

El teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas «Romance sonámbulo», un espectáculo de danza, música y poesía a partir de Lorca, con la Compañía Antonio Najarro, dentro de escenAvilés. Entradas entre 10 y 24 euros, en los canales habituales de venta.

Ópera en el Niemeyer

El centro cultural proyecta a las 19.00 horas «Siegfried», de Richard Wagner, grabada en la Royal Opera House de Londres. Se ofrece cantada en alemán y con subtítulos. Las entradas cuestan 12 euros y se pueden adquirir en taquilla y en la web del equipamiento.

El Descorche en Llaranes

La Plaza Mayor de Llaranes vive hoy «El descorche 2026», la fiesta organizada por la comisión de festejos del barrio. Desde las 12.00 horas arrancan las actividades programadas durante toda la jornada, con ambiente festivo y propuestas para todos los públicos.

Talleres de pumptrack

La pista pumptrack de Villalegre (calle Alonso Ojeda) ofrece de 11.00 a 13.00 horas una nueva sesión del segundo bloque, centrada en «curvas avanzadas y trazadas». Actividad gratuita para jóvenes de 12 a 16 años: sin inscripción, con aforo limitado, bicicleta y casco.

Bosque comestible

La calle José Cueto (tras la Escuela Oficial de Idiomas) acoge de 12.00 a 14.00 horas un taller familiar de recolección y procesado de plantas aromáticas medicinales. La actividad es gratuita y pensada para acercar al público el uso tradicional y práctico de estas especies.

Tarde joven en abierto

El programa municipal «Hoy se sale» abre de 17.00 a 21.00 horas en el Local Social Abierto (José Cueto, 46) con actividades gratuitas para adolescentes de 12 a 16 años. La propuesta destacada del día es «Masterchef y charleta», además de juegos y dinámicas.

Mercadillo en el Niemeyer

El Oskar Café del Centro Niemeyer se suma al sábado con el «Oskar’s Market Pop Up Market», abierto de 11.00 a 20.00 horas. Una cita tipo market, pensada para pasear y curiosear entre puestos, en el entorno del complejo cultural avilesino.

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Fernandisco en las fiestas de La Flor en Lada

Lada prosigue con las fiestas de La Flor. Hoy se celebrará la exhibición de autos locos desde Lo Frayoso hasta Cimadevilla. Comenzará a las 11.00 horas. A las 15.00 horas se desarrollará la segunda parte. Por la tarde, desde las 17.00 horas, los niños podrán disfrutar con los juegos infantiles que organiza la asociación «Ye lo que hay». Para las 23.00 horas está programada la primera edición del Florbastic, un minifestival que reunirá diferentes estilos de música con el conocido DJ y presentador de radio Fernandisco como artista invitado junto con DJ Lucu y DJ Abel.

Feria Gastronómica del Marisco Gallego en Mieres

El recinto ferial de Santullano acoge el fin de semana la Feria Gastronómica del Marisco Gallego en Mieres. El recinto se abrirá este sábado a 12.30 horas y permanecerá operativo hasta la noche.

Certamen de la sidra en Sotrondio

La Sociedad de Festejos San Martín de Tours organiza este fin de semana el Certamen de la Sidra en Sotrondio. La cita, en la plaza Ramón y Cajal, dispondrá de la participación de doce llagares. Hoy, a las 13.00 horas, comenzará la degustación. La Coral de San Martín interpretará cancios de chigre. Por la tarde, Astur DJ será protagonista a partir de las 18.30 horas. Para terminar el día, a las 23.30 horas, «Waykas» y, de nuevo, Astur DJ, llevarán las riendas de la verbena.

Fiesta anual de las Asociaciones de Mayores de Asturias

La FAMPA, la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, celebrará hoy su gran fiesta anual en Pola de Laviana, A las doce será el acto institucional, en el que participará el presidente del Principado, Adrián Barbón. A continuación, se descubrirá una placa conmemorativa junto al «hogar del pensionista», el centro social de la Pola. Habrá además stands, exhibiciones y juegos tradicionales. De 14.00 a 16.00 tendrá lugar en la Avenida la comida de confraternización y a continuación, bingo musical con la animación de DJ Laviana, a las 17.30 horas concierto «bailable» de la Banda de Acordeones de Villoria y desde las 19.00, la actuación de los mariachis «Hispanoamérica». El fin de fiesta lo pondrá a las 21.00 el concierto de un grupo mítico de la música asturiana, «Nuberu».

Teatro de La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy, a las 20.15 horas, la representación de la obra teatral «Tía Miseria», con la versión de Carlos Alba «Cellero» . El espectáculo, para todos los públicos, es gratuito.

Teatro en El Enrego

La compañía «Kumen» representa hoy en el teatro de El Entrego la obra «Tartufo play»._La entrada cuesta cinco euros. La actividad se enmarca dentro del ciclo «Samartín ye comedia». Será a las 20.00 horas.

«Sonata berlinesa»,exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición «Sonata berlinesa», con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

«Escribir para divulgar», charla de Mónica García Cuetos en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga esta tarde, a las 19.30 horas, la charla «Escribir para divulgar: el reto de llevar al lector hasta la última página», que ofrecerá Mónica García Cuetos, doctora en Historia del Arte y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA.

Centro

Magia en Pola de Siero

Enmarcado en el programa de actos del X Festival Internacional de Magia de Asturias, el Teatro Auditorio de la Pola acoge a las 19.00 horas el espectáculo «El Ilusionista», una gala de magia para todos los públicos con la participación de tres importantes ilusionistas del panorama nacional: Javi Cruz & Anahí , Adrián Carratalá y Luis Macías.

Teatro en Llanera

Con motivo de la Semana de les Lletres Asturianes, el Espacio Escénico Casa de La Habana acoge a partir de las 20.00 horas la representación de la obra «A min nada m’in-Theresa», de Dolfo Camilo Díaz, a cargo de la compañía «Taresa Teatru» (alumnado de la ESAD, talleres de teatro de adultos de Corvera y cuadro artístico Tercer Acto de Llanera), dirigida por Dolfo Camilo Díaz.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Oriente

Cine en Carreña de Cabrales

La Casa Bárcena de Carreña de Cabrales acoge a las 19.00 horas la proyección de la película de animación infantil «Little Amélie», de Mailys Vallade, Liane-Cho Han Jin Kuang, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Música tradicional en Arenas de Cabrales

El parque de Arenas acoge a las 19.00 horas una actuación de la bandina de música tradicional «Los Gascones», y a partir de las 23.30 horas, en el mismo escenario, el grupo folk «Corquiéu» ofrecerá un concierto.

Música en Llanes

Dentro del ciclo «Autores nel camín», el Casino de Llanes acoge a las 19.30 horas un encuentro con el músico multiinstrumentista y diseñador gráfico Ferla Megía. Además de la charla, habrá una actuación.

Teatro en Infiesto

Con motivo de la Semana de les Lletres Asturianes, la Casa de Cultura de Infiesto acoge a partir de las 19.00 horas dos representaciones del proyecto «Cónsul» de microteatro: «Caperucita y el llobu ligón», de Carmen Campo, a cargo de la compañía Santa Bárbara de Llaranes, y «La revolución de los mandiles», de Chusa Juarros, a cargo de la compañía Teatro El Hórreo de Valdés.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Teatro infantil en Vegadeo

El Auditorio Félix Menéndez, en la Casa de Cultura de Vegadeo, acoge a las 18.00 horas una función de títeres y sombras a cargo de la compañía «El Callejón del Gato» titulada «La neña de les trences al revés», basada en el cuento de Iris Díaz Trancho.

«Baxo l’horru» en Cadavedo

La Casa del Padre Galo de Cadavedo acoge a partir de las 17.00 horas rutas y visitas guiadas para dar a conocer el importante valor como patrimonio cultural que albergan los hórreos, paneras y cabazos asturianos, así como coloquios y charlas participativas, en una jornada organizada por la Asociación Amigos del Hórreo Asturiano.

Presentación en Tapia

Con motivo de la Semana de les Lletres Asturianes, la Casa de Cultura de Tapia de Casariego acoge a partir de las 19.00 horas la presentación del libro en eonaviego «Cásasenos a nena», de Manuel García Galano, y una lectura dramatizada de textos del autor a cargo de la compañía de José Rico.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

Noticias relacionadas

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.