Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba

Un gran susto por un percance sin daños personales ha alterado esta tarde la tranquilidad en la subida al Alto del Angliru. Uno de los camiones de logística de la Vuelta Ciclista a España Femenina sufrió un aparatoso accidente cuando iniciaba el descenso tras finalizar las labores de la organización después de concluir la etapa de la prueba.

El conductor del vehículo, que transportaba material desde la meta, no calculó bien la maniobra en una de las cerradas curvas de una carretera que entraña extrema complejidad. Como resultado, el camión quedó suspendido en el aire, apoyado únicamente sobre sus ruedas izquierdas, en una estampa que generó momentos de gran tensión.

El conductor, visiblemente nervioso, decidió abandonar rápidamente la cabina ante la posibilidad de que el vehículo terminase volcando. Tras él circulaban otros dos camiones de apoyo que quedaron bloqueados en la estrecha carretera de montaña.

Hasta el lugar se desplazó el alcalde de Riosa, Roberto Álvarez, con la intención de colaborar en la gestión de la situación. Sin embargo, el camionero ya había contactado con la compañía de seguros para activar el protocolo de asistencia.

Por motivos de seguridad, y ante la previsión de que las labores de retirada del camión se prolonguen durante varias horas, se decidió aplazar la operación hasta la jornada de mañana para evitar riesgos añadidos derivados de la falta de visibilidad en una carretera ya de por sí compleja. El acceso quedará cerrado hasta que se retiren los tres vehículos. Sus conductores fueron trasladados a un hotel de Mieres, donde pasarán la noche.

El incidente, aunque llamativo, se saldó sin heridos, quedando en un susto en uno de los enclaves más exigentes y emblemáticos del ciclismo en Asturias.