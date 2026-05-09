El "Cuélebre", gran herramienta de IA en Asturias, ya tiene almacenados 2.300 millones de datos de salud de los usuarios

“Cuélebre”, el gran proyecto de inteligencia artificial (IA) de la sanidad pública asturiana, ya tiene centralizados en un mismo repositorio (contenedor) digital 2.300 millones de datos de salud de los usuarios del sistema sanitario.

El cronograma de las autoridades competentes establece que, después del verano, los profesionales de la salud sean formados en el uso de esta nueva herramienta. Y que a partir de 2027 tengan a su disposición toda la información de cada paciente, tradicionalmente fragmentada y, muy a menudo, inaccesible incluso para el médico o la enfermera que la necesitan.

La nueva herramienta ya se está probando en cuatro centros de salud, los de Contrueces, Laviada (ambos en Gijón), Grado y Piedras Blancas. En este plan piloto participan el servicio de Inspección y 50 profesionales de atención hospitalaria.

Además, en breve, se va a poner en funcionamiento para todo el personal sanitario un nuevo “visor 360” (este nombre obedece a que ofrece una perspectiva completa del paciente). Se trata, en definitiva, de la actualización o la evolución de la antigua historia clínica unificada (HUP) que incluye todos los datos relevantes del paciente en un repositorio único de datos.

Balance de cuatro años de fondos europeos

Estos datos fueron facilitados a LA NUEVA ESPAÑA por Yolanda López Mínguez, subdirectora de Sistemas de Información e Infraestructuras Tecnológicas del Servicio de Salud del Principado (Sespa), quien ayer pronunció la conferencia de clausura de la Jornada de Salud Digital celebrada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Su ponencia llevaba por título “Proyectos de salud digital en Asturias”. El evento sirvió para hacer balance de la ejecución de fondos europeos “Next Generation EU”, iniciada en 2022 y que tiene como fecha de conclusión este próximo 30 de junio. El conjunto de los proyectos de sistemas de información de salud ejecutados en estos cuatro años por la Consejería de Salud y el Sespa se han beneficiado de unos 13 millones de euros provenientes de fondos europeos. Esta cuantía se ha visto complementada con más de 5 millones de fondos de sostenibilidad, procedentes del Ministerio de Sanidad, y con unos 20 millones de euros de fondos propios del Principado, lo que significa que la inversión de Asturias en herramientas sanitarias de información ha rondado los 40 millones de euros.

"Enorme cambio de paradigma"

El proyecto Cuélebre consiste en la construcción de dos repositorios de información de utilidad clínica. Se trata de dos contenedores muy diferenciados: uno es un repositorio de datos primarios, para uso clínico; el segundo es para investigación. Ambos almacenes están ya construidos.

Desde el pasado diciembre hasta el momento actual se han volcado en ellos “en torno a 2.300 millones de datos clínicos de los asturianos”, precisa Yolanda López Mínguez. Esta cifra incluye diagnósticos, antecedentes médicos y quirúrgicos, vacunas, antecedentes familiares, alergias, procedimientos, episodios, notas clínicas que hayan consignado los profesionales sanitarios...

Estos datos se extraen de los diversos sistemas de historia clínica electrónica que funcionan en la sanidad asturiana: “Millennium” (en el HUCA), “Selene” (en el resto de los hospitales de Asturias) y “ECAP” (en los centros de salud). Asimismo, se integran en el mismo contenedor más de 30 sistemas de información departamentales, entre ellos los referidos a receta electrónica, imagen digital, sistemas de laboratorio Oncofarm, red de UVI móviles, bajas médicas, visados...

“Estamos ante un enorme cambio de paradigma en los sistemas de información de salud”, enfatiza Yolanda López Mínguez, en virtud del cual “los datos de los pacientes se comparten en un espacio único y centralizado”. Todos los sistemas de información mantienen su identidad pero, además, se vuelcan en un espacio de datos único y central, que es Cuélebre. Ya no tienen que pedirse datos unos a otros.

Datos anónimos para investigar

En lo tocante al espacio de datos secundario, su estructura está pensada para promover y facilitar la investigación. Esta herramienta está vinculada con el proyecto FINBA Data Trust y está compuesta por datos que cumplen con la normativa de seguridad y protección de datos, lo que se traduce en la anonimización de los mismos. El proyecto FINBA Data Trust tiene una fecha de puesta en funcionamiento o de presentación de la información: este próximo mes de junio.

Una primera aplicación se centra en la realización de un caso de uso sobre envejecimiento activo de la población. La segunda derivada es la creación de un centro demostrador, la construcción de un market place (expositor) en el que los investigadores podrán ver los paquetes de datos de los que se puede disponer. Ambos trabajos “se hallan en la fase final de ejecución” y la idea es que la FINBA (Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias) “las ponga en funcionamiento en el segundo semestre del año”, asevera la subdirectora de Sistemas de Información e Infraestructuras Tecnológicas del Sespa.

Formación de los profesionales

El repositorio de datos de ámbito clínico tendrá una repercusión inmediata en el paciente. La idea es que el pilotaje que está en marcha se desarrolle a lo largo de este mes, que se recojan las modificaciones que planteen los profesionales y que a continuación, seguramente después del verano, se imparta formación a todos los profesionales sanitarios que van a utilizarla. Se ha centrado el plan piloto sobre todo en profesionales de atención primaria porque venían siendo los principales usuarios de la historia resumida en salud, lo que les convierte en los mejores probadores de la nueva herramienta.

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El repositorio de uso clínico estará disponible en todo el sistema sanitario asturiano y para todos los profesionales de la salud que deban acceder. Mientras tanto, los datos para investigación también estarán al alcance de demandantes de fuera de la región.