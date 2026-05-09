El experto en ciberseguridad asturiano al que le hackean las redes sociales varias veces al año: “Le puede pasar a cualquiera, pero si sabes cómo se puede solucionar en media hora”
Pablo F. Iglesias asesora a víctimas de fraude y desvela qué pasos hay que seguir ante una suplantación de identidad en internet, un espacio donde los estafadores operan con “impunidad” y para el que exige “más responsabilidad por parte de las plataformas” y una “legislación más ágil”
Jugaba en el parque con su hija cuando empezaron a llegarle mensajes de sus amigos. Le advertían de una cuenta en Instagram con su nombre y su foto enviando mensajes a sus contactos para que entrasen en un grupo de inversión. Ni era él, ni existía tal grupo. Era una estafa; una de la varias que sufre al año el mierense Pablo F. Iglesias, experto en seguridad.
—¿Nadie se libra?
—Para nada. Estamos a un solo clic de ser hackeados, tanto tú, como yo, como cualquier otra persona.
Su trabajo consiste, precisamente, en prevenir, asesorar y asistir a todas las personas que reciben ataques o caen en estafas online. Él lo ve así: “La ciberseguridad no es un estado al que se llega, sino un proceso continuo”. Gracias a sus conocimientos logró que Meta (la empresa matriz de Instagram) eliminase la cuenta "en media hora".
Aunque el perfil de Iglesias es muy suculento porque ya cuenta con una credibilidad online y una comunidad grande, nadie está a salvo. “Hay ataques masivos, automatizados, que van a por todo el mundo sin distinción, y en los que el volumen es la estrategia: si lanzas el anzuelo a un millón de personas, aunque solo pique el 0,1%, el negocio es rentable” explica.
Falsas inversiones
Conseguir dinero es el fin último de todos estos ataques. En su caso han llegado a hacerse pasar por trabajadores de su compañía de ciberseguridad para ayudar a recuperar el dinero de una estafa anterior que nunca existió. Las estafas relacionadas con inversiones o criptomonedas están a la orden del día. Son las consultas más habituales en "CyberBraibers", la consultoría de Iglesias que asesora a empresas y particulares en caso de fraude.
Esta semana, por ejemplo, les están llegado muchísimos casos nuevos de un hackeo a un proveedor logístico que no envían emails sino cartas postales. “Es un fraude tan bien montado que reconozco que, si me llega a mi, probablemente hubiera caído también”, confiesa Iglesias. Hace unos años, cuando buscaba casa en Madrid casi caen en otro señuelo muy habitual: el alquiler a muy buen precio. “El anuncio estaba disimulado bajo una web de alquiler de pisos y ofrecía una gran oferta, pero los chollos no existen”, concluye.
¿Las redes sociales son un lugar seguro?
Las redes sociales son, en palabras de este experto en ciberseguridad, un entorno “donde los estafadores operan con relativa comodidad, donde crear un perfil falso es trivial y donde cuando algo va mal, el soporte brilla por su ausencia”. Esto ocurre porque las plataformas han diseñado sus sistemas para “priorizando el crecimiento y la facilidad de uso por encima de la seguridad del usuario”.
Iglesias cree que la “impunidad con la que opera el internet de nuestros días requiere de varias cosas a la vez”.
- Más responsabilidad real por parte de las plataformas: que Meta, Google o X sean responsables subsidiarios de los fraudes que se cometen usando su infraestructura les obligaría a invertir mucho más en moderación y respuesta.
- Mayor coordinación policial internacional porque la mayoría de estas redes criminales operan desde jurisdicciones donde perseguirlas es extremadamente difícil.
- Educación digital real: “que la gente entienda cómo funcionan estos ataques es la mejor vacuna”, sostiene.
- Legislación más ágil porque el marco legal “siempre va varios pasos por detrás de cómo evoluciona el crimen digital”.
La recomendación de este experto en fraudes online es acudir a la policía y denunciar. Aunque reconoce que muchos casos no se llegan a investigar porque “no tienen recursos suficientes como para hacerlo”. Se necesitan “perfiles especializados” dentro del cuerpo y tiempo. Al final, terminan centrados en casos de mayor envergadura como macroestafas.
¿Qué hacer si suplantan tu identidad en redes sociales?
Iglesias comparte los pasos esenciales si alguien crea una cuenta y utiliza tu identidad para estafar a otros. Estos son:
- Documenta todo antes de que desaparezca: capturas de pantalla de la cuenta falsa, de los mensajes enviados a tus contactos, de todo lo que puedas.
- Avisa a tu comunidad inmediatamente. No esperes: cuanto antes sepa la gente que existe un perfil falso suplantándote, menos víctimas habrá.
- Denuncia el perfil en la propia plataforma. En Instagram, ve al perfil falso, toca los tres puntos, selecciona «Denunciar»; «Se hace pasar por alguien»; «Por mí». Si tienes la cuenta verificada o mucha comunidad, el proceso puede ser muy rápido. Si no, contacta con EliminamosContenido.com desde el formulario para que revisemos el caso, que nosotros tenemos acceso a canales prioritarios para estas situaciones.
- Pide a tus seguidores que también denuncien. Cuantas más denuncias simultáneas reciba la plataforma, más rápido actúa.
- Interpón una denuncia policial, especialmente si hay víctimas que ya han sido estafadas.
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