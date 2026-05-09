El experto en ciberseguridad asturiano al que le hackean las redes sociales varias veces al año: “Le puede pasar a cualquiera, pero si sabes cómo se puede solucionar en media hora”

Jugaba en el parque con su hija cuando empezaron a llegarle mensajes de sus amigos. Le advertían de una cuenta en Instagram con su nombre y su foto enviando mensajes a sus contactos para que entrasen en un grupo de inversión. Ni era él, ni existía tal grupo. Era una estafa; una de la varias que sufre al año el mierense Pablo F. Iglesias, experto en seguridad.

—¿Nadie se libra?

—Para nada. Estamos a un solo clic de ser hackeados, tanto tú, como yo, como cualquier otra persona.

Su trabajo consiste, precisamente, en prevenir, asesorar y asistir a todas las personas que reciben ataques o caen en estafas online. Él lo ve así: “La ciberseguridad no es un estado al que se llega, sino un proceso continuo”. Gracias a sus conocimientos logró que Meta (la empresa matriz de Instagram) eliminase la cuenta "en media hora".

Aunque el perfil de Iglesias es muy suculento porque ya cuenta con una credibilidad online y una comunidad grande, nadie está a salvo. “Hay ataques masivos, automatizados, que van a por todo el mundo sin distinción, y en los que el volumen es la estrategia: si lanzas el anzuelo a un millón de personas, aunque solo pique el 0,1%, el negocio es rentable” explica.

Falsas inversiones

Conseguir dinero es el fin último de todos estos ataques. En su caso han llegado a hacerse pasar por trabajadores de su compañía de ciberseguridad para ayudar a recuperar el dinero de una estafa anterior que nunca existió. Las estafas relacionadas con inversiones o criptomonedas están a la orden del día. Son las consultas más habituales en "CyberBraibers", la consultoría de Iglesias que asesora a empresas y particulares en caso de fraude.

Esta semana, por ejemplo, les están llegado muchísimos casos nuevos de un hackeo a un proveedor logístico que no envían emails sino cartas postales. “Es un fraude tan bien montado que reconozco que, si me llega a mi, probablemente hubiera caído también”, confiesa Iglesias. Hace unos años, cuando buscaba casa en Madrid casi caen en otro señuelo muy habitual: el alquiler a muy buen precio. “El anuncio estaba disimulado bajo una web de alquiler de pisos y ofrecía una gran oferta, pero los chollos no existen”, concluye.

¿Las redes sociales son un lugar seguro?

Las redes sociales son, en palabras de este experto en ciberseguridad, un entorno “donde los estafadores operan con relativa comodidad, donde crear un perfil falso es trivial y donde cuando algo va mal, el soporte brilla por su ausencia”. Esto ocurre porque las plataformas han diseñado sus sistemas para “priorizando el crecimiento y la facilidad de uso por encima de la seguridad del usuario”.

Iglesias cree que la “impunidad con la que opera el internet de nuestros días requiere de varias cosas a la vez”.

Más responsabilidad real por parte de las plataformas: que Meta, Google o X sean responsables subsidiarios de los fraudes que se cometen usando su infraestructura les obligaría a invertir mucho más en moderación y respuesta. Mayor coordinación policial internacional porque la mayoría de estas redes criminales operan desde jurisdicciones donde perseguirlas es extremadamente difícil. Educación digital real: “que la gente entienda cómo funcionan estos ataques es la mejor vacuna”, sostiene. Legislación más ágil porque el marco legal “siempre va varios pasos por detrás de cómo evoluciona el crimen digital”.

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La recomendación de este experto en fraudes online es acudir a la policía y denunciar. Aunque reconoce que muchos casos no se llegan a investigar porque “no tienen recursos suficientes como para hacerlo”. Se necesitan “perfiles especializados” dentro del cuerpo y tiempo. Al final, terminan centrados en casos de mayor envergadura como macroestafas.