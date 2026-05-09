Las familias asturianas piden más campamentos públicos para conciliar en los macropuentes escolares: "Hay que adaptarse al calendario"
El nuevo modelo de calendario escolar fija periodos más largos de descanso, llegando a juntar seis días en Todos los Santos
El calendario escolar del próximo curso 2026-2027 introduce como principal novedad unas minivacaciones de seis días coincidiendo con el puente de Todos los Santos. Este formato de "macropuentes", que se viene aplicando desde hace años (aunque nunca con tantos días consecutivos), busca repartir los 177 días lectivos de la manera más equilibrada posible entre los tres trimestres. Sin embargo, este modelo genera algunas dificultades en la conciliación familiar al no coincidir en varios días con el laboral.
Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) reconocen que "no todo el mundo está contento", aunque valoran que el calendario definitivo "se ajusta bastante" a la propuesta que trasladaron a la Consejería. Su presidenta, Gemma Valdés, subraya que "los descansos están condicionados por los festivos nacionales, ahí no hay margen de maniobra". Aun así, admite que el sistema actual no facilita la organización de las familias: "La conciliación no debería depender de los colegios, pero la realidad es esa". En este sentido, apunta que mientras algunas familias pueden solicitar días libres en el trabajo, otras se ven obligadas a recurrir a alternativas como los campamentos. "Es necesario que los ayuntamientos ofrezcan actividades en esas fechas", añade.
Una realidad que ya se da en algunos municipios como Gozón. Maite Sánchez, presidenta del AMPA del Colegio Público La Canal, en Luanco, destaca que "los campus son lo que más ayuda a las familias en estos días". Aun así, recuerda que, una vez aprobado el calendario, "los padres solo pueden adaptarse". En su opinión, no es viable trasladar esa carga a los docentes. "No se puede pedir a los maestros que asuman más trabajo para facilitar la conciliación", resume.
El Ayuntamiento de Oviedo fue pionero en ampliar los campamentos municipales (iniciados en 2011 durante el verano) a los periodos no lectivos más cortos. La iniciativa comenzó en el puente de Todos los Santos de 2021. "Ofrecimos 150 plazas y tuvieron una gran acogida", explica la concejala de Educación, Lourdes García. Desde entonces, el programa se ha extendido a otras fechas como Carnaval, Semana Santa o Navidad.
García destaca que estos periodos suponen un reto mayor para las familias que las vacaciones largas. "Es más difícil organizarse en los puentes que en el verano", asegura. Por ello, el Ayuntamiento ha ido ajustando la oferta según la duración de cada descanso. Actualmente, se ofertan entre 175 y 450 plazas en función de las fechas, mientras que en verano la capacidad alcanza los 12.100 niños repartidos en ocho centros. "Los menores pueden acudir a cualquiera de los colegios donde se desarrollan los campus, independientemente de cuál sea el suyo habitual", precisa.
En un contexto en el que el calendario escolar tiende a concentrar días no lectivos en periodos intermedios, la coordinación entre administraciones y la ampliación de recursos municipales se perfilan como claves para dar respuesta a una demanda creciente de conciliación por parte de las familias.
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